COMUNICADO: Menarini Group anuncia un acuerdo comercial para Vabomere, Orbactiv y Minocin en 68 países

Publicado 11/10/2018 10:41:13 CET

FLORENCE, Italia, October 11, 2018 /PRNewswire/ --

- Amplía el acuerdo comercial existente y el desarrollo conjunto para delafloxacin - Consolida el objetivo estratégico de la compañía acerca de las enfermedades infecciosas

Menarini Group, una compañía biofarmacéutico italiana presente en 136 países de todo el mundo, y Melinta Therapeutics, una compañía con sede en Estados Unidos dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevos antibióticos para tratar infecciones graves por bacterias, anunciaron un acuerdo según el cual Menarini adquirirá los derechos exclusivos para comercializar meropenem/vaborbactam (Vabomere[TM] en Estados Unidos), oritavancin (Orbactiv(R)) y minocycline IV (Minocin IV(R)) en 68 países de Europa, en Asia-Pacífico incluyendo China, Corea del Sur y Australia (excluyendo Japón), y en los Commonwealth of Independent States (CIS), incluyendo Rusia.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg )

Este acuerdo se construye junto al acuerdo de desarrollo conjunto y comercial existente de Melinta y Menarini para delafloxacin - anunciado en el año 2017 - en los mismos 68 mercados.

"Nos emociona ampliar nuestra asociación con Menarini Group y aumentar de forma destacada el acceso mundial a nuestra cartera dinámica de antibióticos", afirmó Dan Wechsler, director general y consejero delegado de Melinta.

"En Menarini damos la bienvenida a esta oportunidad de seguir con nuestra colaboración con Melinta, que fortalecerá nuestra presencia en el mercado de las enfermedades infecciosas", destacó Pio Mei, responsable general de Menarini Group. "La adición de meropenem/vaborbactam, oritavancin y minocycline IV a nuestra actual cartera impulsa nuestra plataforma de antibióticos de elevado valor para apoyar nuestra misión, "Infection in Focus", destinada a luchar contra enfermedades de bacterias que suponen una amenaza para la vida y que son cada vez más una preocupación global".

La solicitud de autorización de marketing para meropenem/vaborbactam está actualmente bajo revisión por medio de la EMA. El 20 de septiembre de 2018, el Committee for Medicinal Products for Human Use [https://www.ema.europa.eu/en/glossary/committee-medicinal-products-human-use ] (CHMP [https://www.ema.europa.eu/en/glossary/chmp ]) expresó su opinión positiva, recomendando la concesión de una autorización de marketing [https://www.ema.europa.eu/en/glossary/marketing-authorisation ] para el producto médico [https://www.ema.europa.eu/en/glossary/medicinal-product ] buscado para el tratamiento de infecciones complicadas intra-abdominales y del tracto urinario, neumonía adquirida en hospital, y bacteraemia que se produce en asociación con cualquier otra infección debido a organismos aeróbicos gram-negativos en los que las opciones de tratamiento son limitadas. Orbactiv, un lipoglucopéptido de larga actuación, ha recibido la aprobación de la EMA en el tratamiento de adultos con piel bacterial aguda e infecciones de estructura de piel (ABSSSI) causadas por bacterias susceptibles designadas como gram-positivas, incluyendo Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA).

Acerca de Menarini Group

The Menarini Group es una compañía farmacéutica italiana con unos beneficios de 3.600 millones de euros y que cuenta con 17.029 empleados. Con 16 instalaciones de fabricación y 7 centros de I+D, Menarini cuenta con una destacada presencia en 136 países.

http://www.menarini.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg

CONTACTO: Valeria Speroni Cardi, Lorenza Sbroma Tomaro, Oficina de Prensade Menarini, Via dei Sette Santi 3, +39-055-568-0621,ufficiostampa@menarini.it