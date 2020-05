Merck y el Baylor College of Medicine colaboran para luchar contra el Covid-19

- Merck y el Baylor College of Medicine colaboran para hacer avanzar la plataforma de fabricación de vacuna en la lucha contra el Covid-19

-- La compañía se centrará en el desarrollo de procesos y mejoras para la fabricación de los candidatos de la vacuna del Covid-19 de Baylor

DARMSTADT, Alemania, 27 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Merck, destacada compañía de ciencias y tecnología, y el Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Estados Unidos, anunciaron hoy la ampliación de su colaboración en marcha para avanzar dentro de una plataforma de fabricación en la lucha contra el Covid-19, diseñado para acelerar la transición a los ensayos clínicos en Fase 1.

"La fabricación de vacunas es muy complicada, por lo que estamos colaborando con una aproximación de desarrollo de procesos que acelera la fabricación de los candidatos de vacunas para el dCovid-19 de Baylor", explicó Udit Batra, miembro del consejo de administración ejecutivo de Merck y consejero delegado de Life Science. "Para luchar contra esta pandemia, vamos a necesitar producir una cantidad de vacunas sin precedentes en un corto espacio de tiempo, y necesitaremos todas las aproximaciones exitosas que sean posibles".

No hay plantillas de fabricación estándares o procesos debidos a la complejidad y diversidad de las modalidades de vacunas, que hacen que la producción sea un reto para cada organización que corre por desarrollar una vacuna segura y eficaz contra el Covid-19. Utilizando los aprendizajes principales de su colaboración en marcha en una vacuna sobre la esquistosomiasis, Merck, junto a los investigadores del Baylor College of Medicine y del Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, está optimizando los procesos de producción para llevar a cabo el avance de dos candidatos de vacunas del Covid-19, incluyendo el candidato de vacuna del CoV RBD219-N1 que se espera entre en ensayos clínicos a finales de este año. Merck ayudará a acelerar su sostenibilidad para la fabricación a gran escala. Esta colaboración se centrará en las mejoras de la eficacia de producción, rendimiento, robustez, escalabilidad y costes.

"Nuestra colaboración inicial con Merck construye un marco laboral importante y vital para que validemos de forma rápida y temprana nuestra cartera de vacunas para enfermedades tropicales para contar con un acceso global", destacó el doctor Peter Hotez, decano de la National School of Tropical Medicine en el Baylor College of Medicine y codirector del Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, junto a la doctora Maria Elena Bottazzi.

"La expansión de nuestra colaboración para incluir enfermedades de importancia pandémica nos va a permitir acelerar el desarrollo de un proceso de fabricación escalar y de coste contenido de nuestros candidatos de vacuna del Covid-19, permitiendo avanzar tan rápido como sea posible para apoyar la producción de vacunas en países con ingresos bajos y medios", indicó Bottazzi, encargado de dirigir las actividades de desarrollo de productos y quien trabaja como decano asociado de la National School of Tropical Medicine en Baylor.

Los equipos de Merck-Baylor mejorarán la plataforma de fabricación del candidato de vacuna del CoV RBD219-N1, desarrollado originalmente para servir como objetivo del SARS en 2011-2016. De forma adicional, van a desarrollar una nueva plataforma de fabricación para un segundo candidato de vacuna del Covid-19 con el que puedan reducir el tiempo de entrada en los ensayos clínicos en Fase 1. El objetivo de la asociación es desarrollar procesos de fabricación adecuados y pasos que puedan llevar a una aproximación creciente adecuada para una prueba piloto y una producción industrial posterior.

Los científicos de desarrollo de procesos e ingenieros en biofabricación de Merck y los investigadores del Texas Children's Center for Vaccine Development formaron primero una asociación en el año 2018 para avanzar el desarrollo y la producción y mejorar la respuesta en brotes como el Covid-19. Debido al trabajo de campo inicial establecido por medio del trabajo de plataforma de desarrollo existente, el equipo rápidamente puede reducir el tiempo en la clínica, consiguiendo su objetivo clave.

El Baylor College of Medicine y el Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development han recibido fondos de NAID por su trabajo anterior en el desarrollo del candidato de la vacuna del CoV RBD219-N1, iniciando recientemente el desarrollo del segundo candidato de la vacuna del Covid-19. Además, Baylor y Texas Children's, a través de su alianza con PATH, esperan avanzar en lo que respecta a los candidatos del Covid-19 para apoyar el acceso a los países con ingresos bajos y medios.

Acerca de MerckMerck, empresa líder en ciencia y tecnología, opera en el sector de la salud, las ciencias biológicas y los materiales de rendimiento. Sus aproximadamente 57.000 empleados trabajan para marcar una diferencia positiva en la vida de millones de personas todos los días, creando maneras más alegres y sostenibles de vivir. Desde el avance de las tecnologías de modificación genética y el descubrimiento de formas únicas de tratar las enfermedades más difíciles, hasta la habilitación de los dispositivos inteligentes, la empresa está en todas partes. En 2019, Merck generó ventas por 16.200 millones de euros en 66 países.

La exploración científica y el emprendimiento responsable han sido claves para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Así es como Merck ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo la propietaria mayoritaria de la empresa, que cotiza en bolsa. Merck posee los derechos globales del nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones son los Estados Unidos y Canadá, donde los sectores empresariales de Merck operan como EMD Serono en la atención sanitaria, MilliporeSigma en las ciencias biológicas, y EMD Performance Materials en los materiales de rendimiento.

