Mindshare clasificada como la red de agencias número uno en WARC Media 100

- La provocación de Mindshare la ve clasificada como la red de agencias número uno en WARC Media 100 con las tres campañas más premiadas del año

NUEVA YORK, MIAMI, LONDRES, SINGAPUR y SHANGHAI, 10 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Mindshare, la red de agencias que forma parte de WPP, se ha clasificado como la red de agencias número uno en WARC Media 100, con las tres campañas más premiadas en 2019. (Vea WARC Media 100 aquí [https://www.warc.com/rankings/media-100])

El premio llega tras un año estelar para Mindshare en 2019, incluyendo: Ser nombrado Cannes Lions Media Network of the Year; ganar 51 Effies en 14 mercados; ser nombrado ganador general de los I-COM Data Creativity Awards; ganar el MMA's Global Mobile Agency of the Year (tercer año consecutivo); ganar el Agency Network of the Year en el Festival of Media Global, Festival of Media APAC (cuarto año consecutivo), Tangrams and Campaign Asia AOTY Awards (quinto año consecutivo); ser la Most Awarded Agency en los Adweek Media Plan of the Year Awards; ganar el Effectiveness Award en el Festival of Media LatAm y obtener más de 800 premios globalmente durante 2019. (vea el resumen de premios 2019 aquí [https://content.mindshareapps.com/media/2020/03/Mindshare-20...])

Mindshare también arrasó en los rankings de la campaña WARC Media 100, con las tres campañas más premiadas de 2019 -todo con IA y creatividd de datos en su corazón- y 16 campañas en el top 100.

La campaña número uno fue Monty: The World's First AI Predictive Commentator [https://vimeo.com/362303300/58242f1af0] para Foxtel en Australia. La campaña vio a Mindshare Sydney crear una IA que podía predecir cuándo un bate iba a caer en un partido de críquet y utilizar esto como desencadenante para mostrar publicidad objetiva para impulsar la audiencia y suscripciones para la oferta de críquet de Foxtel. Monty predijo correctamente más de 1.800 bates y vio un crecimiento de doble dígito en las ventas semanales.

Los rankings WARC Media 100, el successor del Gunn Report, son un referente para la excelencia de los medios, permitiendo a los comerciantes comparar el rendimiento de la agencia con la de sus homólogos. Además de ser la Media Agency Network número uno, Mindshare también tiene la segunda oficina clasificada (Shanghai), tercera (Sydney) y cuarta (Mumbai) y ocho de las 50 principales oficinas del mundo.

Para terminar la dominación de los rankings, los clientes KFC y Unilever de Mindshare se llevaron los puestos número uno para Marca y Publicista, mientras que WPP fue nombrada Compañía de Holding número uno.

Nick Emery, consejero delegado global de Mindshare, dijo: "Siempre supimos que éramos la mejor agencia del mundo, ahora podemos demostrarlo estadísticamente. Eso es fantástico. Mi madre está impresionada. La única razón por la que me levanto por las mañanas es para producir un buen trabajo y divertirme haciéndolo. No podría estar más orgulloso de nuestra red al completo. Gracias a todos nuestros clientes que asumieron los riesgos y si alguien más quiere romper las normas y compartir nuestros valores de velocidad, trabajo en equipo y provocación, ya sabe dónde ir".

Vea los premios de 2019 de Mindshare aquí [https://content.mindshareapps.com/media/2020/03/Mindshare-20...].

