COMUNICADO: Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre (4)

MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES (No auditado) Información del estado consolidado de operaciones Trimestre finalizado a Ejercicio finalizado a ---------------------- ---------------------- (Cantidades en miles, excepto para la información por acción) 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- Ventas netas USD 2.369.097 2.182.566 9.491.290 8.959.087 Gastos de venta 1.615.473 1.491.567 6.494.876 6.146.262 --------------- --------- --------- --------- Beneficio bruto 753.624 690.999 2.996.414 2.812.825 Gastos de venta, generales y administrativos 410.158 385.727 1.642.241 1.532.882 -------------------------------------------- ------- --------- --------- Ingresos de explotación 343.466 305.272 1.354.173 1.279.943 Gastos por intereses 7.257 8.485 31.111 40.547 Otros gastos de explotación (ingresos), netos 3.750 (3.190) 5.205 (1.729) --------------------------------------------- ------ ----- Resultado antes de impuestos sobre los beneficios 332.459 299.977 1.317.857 1.241.125 Impuestos sobre beneficios 91.593 65.469 343.165 307.559 -------------------------- ------ ------ ------- Resultado neto incluidos intereses minoritarios 240.866 234.508 974.692 933.566 Ingresos netos atribuibles a intereses minoritarios 488 760 3.054 3.204 --------------------------------------------------- --- --- ----- Resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. $240.378 233.748 971.638 930.362 --------------------------------------------------- -------- ------- ------- ------- Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $3,23 3,15 13,07 12,55 ------------------------------------------------------------------- ----- ---- ----- ----- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - básicas 74.414 74.164 74.357 74.104 --------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $3,21 3,13 12,98 12,48 -------------------------------------------------------------------- ----- ---- ----- ----- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74.915 74.638 74.839 74.568 ---------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Otra información financiera (Cantidades en miles) Depreciaciones y amortizaciones $118.372 104.379 446.672 409.467 ------------------------------- -------- ------- ------- ------- Costes de capital $251.368 211.365 905.998 672.125 ----------------- -------- ------- ------- ------- Información del balance consolidado (Cantidades en miles) 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 ----------------------- ----------------------- ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes $84.884 121.665 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.558.159 1.376.151 Existencias 1.948.663 1.675.751 Anticipos a proveedores y otros activos corrientes 481.261 297.945 -------------------------------------------------- Total activos corrientes: 4.072.967 3.471.512 Inmovilizado material 4.270.790 3.370.348 Fondo de comercio 2.471.459 2.274.426 Inmovilizado intangible, neto 891.767 834.606 Activos por impuestos diferidos y otros activos no corrientes 387.870 279.704 ------------------------------------------------------------- Total activos $ 12.094.853 10.230.596 ------------- --------------------------------------------- ---------- PATRIMONIO NETO Y PASIVO Pasivo corriente: Deudas a corto plazo $ 1.203.683 1.382.738 Cuentas por pagar y gastos devengados 1.451.672 1.335.582 ------------------------------------- --------- --------- Total pasivo corriente 2.655.355 2.718.320 Deuda a largo plazo 1.559.895 1.128.747 Pasivos por impuesto diferido y otros pasivos a largo plazo 783.131 576.346 ----------------------------------------------------------- ------- ------- Total pasivo 4.998.381 4.423.413 ------------ --------- --------- Intereses minoritarios amortizables 29.463 23.696 ----------------------------------- ------ ------ Total patrimonio neto 7.067.009 5.783.487 --------------------- --------- --------- Total patrimonio neto y pasivo $ 12.094.853 10.230.596 ------------------------------ --------------------------------------------- ---------- Información por segmentos Trimestre finalizado a Durante o para el ejercicio finalizado a ---------------------- ---------------------------------------- (Cantidades en miles) 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- Ventas netas: Cerámica Internacional $824.062 749.146 3.405.100 3.174.706 Suelos Norteamérica 999.290 970.136 4.010.858 3.865.746 Suelos Resto del Mundo 545.865 463.284 2.075.452 1.918.635 Ventas entre segmentos (120) - (120) - ---------------------- ---- --- ---- --- Ventas netas consolidadas $ 2.369.097 2.182.566 9.491.290 8.959.087 ------------------------- --------------------------------------------- --------- --------- --------- Ingresos de explotación (pérdidas): Cerámica Internacional $113.440 102.080 525.401 478.448 Suelos Norteamérica 157.219 140.311 540.337 505.115 Suelos Resto del Mundo 83.865 70.735 329.054 333.091 Compensaciones corporativas y entre segmentos (11.058) (7.854) (40.619) (36.711) --------------------------------------------- ------- ------ ------- ------- Ingresos de explotación consolidados $343.466 305.272 1.354.173 1.279.943 ------------------------------------ -------- ------- --------- --------- Activos: Cerámica Internacional $ 4.838.310 4.024.859 Suelos Norteamérica 3.702.137 3.410.856 Suelos Resto del Mundo 3.245.424 2.689.592 Compensaciones corporativas y entre segmentos 308.982 105.289 --------------------------------------------- ------- ------- Activos consolidados $ 12.094.853 10.230.596 -------------------- --------------------------------------------- ----------

