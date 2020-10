Mondly se asocia con Oxford University Press para presentar un módulo de aprendizaje de inglés

- Mondly se asocia con Oxford University Press para presentar un módulo mejorado de aprendizaje del idioma inglés compatible con 33 idiomas

BRASOV, Rumania, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Mondly [https://www.mondly.com/], una de las principales plataformas de idiomas online del mundo, y Oxford University Press [http://global.oup.com/?cc=gb] (OUP), la editorial universitaria más grande del mundo, anuncian hoy un nuevo conjunto de pruebas personalizadas de dominio del inglés a través de la aplicación Mondly.

La colaboración entre Mondly y OUP [https://global.oup.com/news-items/archive/mondly?cc=ro] permite el aprendizaje, la evaluación y las pruebas en inglés en 33 idiomas, incluidos idiomas menos comunes como danés, persa o hebreo. El nuevo módulo ofrece soporte de aprendizaje de fácil acceso con acceso a más de 3.500 preguntas diferentes y 108 pruebas diferentes de dominio del idioma inglés para cada uno de los idiomas incluidos en la asociación.

Como parte de este módulo, Mondly ahora tendrá lecciones basadas en las pruebas de Oxford Practice Grammar y el Oxford 3000, y que están alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas (CEFR) para informar en los niveles B2, B1 y A2. Estas pruebas se basan en las directrices del CEFR e integradas en los temas preexistentes de Mondly.

"Estamos muy emocionados de asociarnos con OUP para ofrecer contenido y pruebas a partir de sus recursos de aprendizaje en inglés de renombre mundial", dijo Alexandru Iliescu, consejero delegado de Mondly. "Hay más de 1.500 millones de personas en todo el mundo que actualmente están aprendiendo inglés, incluyendo más del 25 por ciento de nuestros usuarios. Mondly y OUP son el equipo ideal para apoyar y permitir de forma integral su viaje de aprendizaje."

"Estamos encantados de colaborar con Mondly, que ha estado buscando soluciones innovadoras para el aprendizaje de idiomas durante varios años", dijo Harry Cunningham, director de Asociaciones e Innovación de Oxford University Press. "Mejorar la educación en todo el mundo y trabajar junto a los socios proporcionando nuestro contenido experto líder para ayudar a más estudiantes a acceder a los recursos que necesitan, es fundamental para lograr nuestra misión".

Acerca de Mondly

Mondly es una plataforma líder de aprendizaje de idiomas online que permite a más de 60 millones de personas de 190 países aprender 41 idiomas. Lanzada en 2014, rápidamente se convirtió en una aplicación líder en el espacio móvil, llegando al #1 en Educación en la mayoría de los países europeos, Latinoamérica y Asia.

Aclamada internacionalmente por medios como Business Insider, CNN y Forbes, es la primera aplicación en lanzar experiencias de realidad virtual y realidad aumentada para el aprendizaje de idiomas, con innovadoras tecnologías de reconocimiento de voz y chatbot. Mondly también fue premiado como "App of the Year" por Facebook, "Best New App" por Apple, y "Editors' Choice" por Google Play.

Acerca de Oxford University Press

Oxford University Press (OUP) es un departamento de la Universidad de Oxford. Promueve el objetivo de excelencia de la Universidad en investigación, becas y educación mediante la publicación en todo el mundo. OUP es la editorial universitaria más grande del mundo con la presencia global más amplia.

Se ha vuelto familiar para millones de personas a través de un diverso programa editorial que incluye trabajos académicos en todas las disciplinas académicas, biblias, música, libros de texto escolares y universitarios, libros infantiles, materiales para la enseñanza de inglés como idioma extranjero, libros de negocios, diccionarios y libros de referencia, y revistas académicas.

