- Sigep Observatory of Italian Exhibition Group: Se muestran tartas de Navidad de los confiteros italianos más famosos

Con panettone creado por artesanos (solo con la mejor calidad) y la imaginación en los papeles principales

SIGEP, del 19 al 23 de enero de 2019, Italia, Rimini Expo Centre,

Como preparación a la víspera de Navidad de 2018, el Sigep Observatory of Italian Exhibition Group, que está relacionado con la International Trade Show of Artisan Pastry and Baking (que se lleva a cabo en Italia, en el Rimini Expo Centre del 19 al 23 de enero de 2019), se han entrevistado a algunos de los confiteros italianos más famosos que han decretado que el panettone creado por artesanos es el Rey de la Navidad, junto a algunas tartas realmente imaginativas.

"Soy un innovador tradicional", afirmó el "maestro de los maestros pasteleros", Iginio Massari, de Brescia, cerca de Milán. "Respeto la tradición en su esencia más profunda, pero le doy a mi panettone un toque innovador cada año. Utilizo para ello materia prima ejemplar: un panettone creado de la forma adecuada siempre es un buen panettone".

Dos kilos de dulzura con la fragancia del marrón glacè (las castañas proceden de Piamonte) y albaricoques (de Nápoles) son los que sustentan al panettone (que toma forma tras 60 horas de lenta fermentación) ofrecidos por el prestigioso maestro Roberto Rinaldini, de Rimini, con las tiendas pasteleras de la Riviera del Adriático y en Milán, Florencia y Japón.

Según explicó el presidente de la National Italian Confectioners' Confederation, Federico Anzellotti: "El panettone se mejorará gracias a combinaciones sublimes como limones de Sorrento, avellanas de Piamonte y vino de Montepulciano d'Abruzzo".

Como elogio de las tardes de Navidad viendo una película llega al mundo la primera Pastry Queen (SIGEP 2014): la maestro confitera, Sonia Balacchi, que ha visualizado la 'Torta Movie' de las vacaciones de Navidad que recuerda a las palomitas, la "estrella secundaria" de los halls de las salas de cine, utilizada en la decoración caramelizada con tofe y helado de vainilla y tarta de queso mascarpone cubierta con una mousse de chocolate oscuro.

La Navidad se vuelve rosa con Silvia Federica Boldetti, de Turquía, miembro de la Italian Academy of Master Confectioners: destacando entre sus creaciones se encuentra un afortunado trío de Navidad: El Padre de la Navidad, un hombre sabio y un elfo con alubias rosas de coco.

Un delicioso tributo a la Navidad de los chefs pasteleros que recientemente han recibido formación para el Italian Senior Confectioners' Championship en el próximo SIGEP: El siciliano Charles Di Vita complace los paladares de Italia con 'Fiore dell'Etna' (una masa de almendra rellena con una nata ligera con sabor a café e inserciones de crunchy), mientras que Gianluca Cavallo, también siciliano y procedente de Ragusa, propone su 'Torta Regina' para las fiestas de Navidad (5 capas alternas de fresa y nata de frutos del bosque).

La joven pero famosa maestra pastelera, Ilaria Cirillo, presenta su Föhn para las fiestas de 2018, un pastel suave con marrones glacé, mermelada de albaricoque y ganache de cacahuete inspirada por el nombre del cálido viento que envuelve el Valle de Susa de Piamonte, donde nació y se crió.

