Un mundo conmovedor: Lanzamiento oficial de la exposición global HUAWEI XMAGE

DUBAI, EAU, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei presentó su exposición global inaugural HUAWEI XMAGE, titulada "Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de Huawei" el 8 de mayo de 2024, en el distrito cultural de Alserkal Avenue en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, que marca la exposición de fotografía más grande en la historia de Huawei.

Los premios HUAWEI XMAGE 2024, la competicióna anual que celebra la plataforma abierta de Huawei para la excelencia fotográfica de teléfonos inteligentes, también se inauguraron oficialmente durante la ceremonia de inauguración de la exposición. Ahora en su octavo año consecutivo, la competición tiene como objetivo inspirar a los consumidores a dar rienda suelta a su creatividad e imaginación aprovechando la tecnología de imágenes XMAGE líder de Huawei, infundiendo a cada fotografía una resonancia emocional y cultural más profunda.

"Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de Huawei"

La exposición, que debuta bajo el tema "Un mundo conmovedor", muestra cerca de 300 fotografías tomadas con teléfonos inteligentes Huawei, seleccionadas entre millones de presentaciones. Estas imágenes muestran momentos de calidez, tranquilidad y brillo de todos los rincones del mundo, así como la genuina identificación de la gente común y resume la nueva filosofía de marca de HUAWEI XMAGE, "El poder de la imagen". La filosofía tiene como objetivo encender la imaginación, la creatividad y el aprecio de los consumidores con experiencias y tecnología de imágenes supremas, mostrando su poderoso impacto más allá de lo capturado.

La última década ha sido un período de rápido desarrollo para la fotografía móvil. Esta exposición presenta obras de la serie de teléfonos inteligentes Huawei de los últimos 12 años. Durante este tiempo, Huawei ha impulsado la evolución y el desarrollo de la tecnología de imágenes móviles a través de la innovación continua. Además, Huawei ha participado continuamente en actividades globales como concursos de fotografía, eventos comunitarios e informes de tendencias, promoviendo la difusión mundial de la cultura de la fotografía móvil.

Hoy, la serie P de HUAWEI se actualiza a la serie Pura de HUAWEI. La serie HUAWEI Pura se reinicia con una nueva actitud, integrando a la perfección lo último en fotografía, diseño estético y estilo único. Según el último análisis de DXOMARK, el HUAWEI Pura 70 Ultra se asegura el primer puesto en la clasificación de cámaras de smartphones de DXOMARK con una impresionante puntuación de 163 puntos. 1

Con la serie HUAWEI Pura 70 estableciendo un nuevo punto de referencia, HUAWEI XMAGE sigue ampliando los límites de la tecnología y la experiencia junto a los usuarios de todo el mundo, llevando la fotografía inteligente a nuevas cotas.

Keith Ladzinski, un fotógrafo de National Geographic, compartió durante la ceremonia de apertura: "La fotografía, como lenguaje universal, puede capturar la belleza e inspirar una conversación. Esta exposición refleja la contemplación de Huawei sobre la 'tecnología' y el 'arte', presentando una filosofía de marca genuinamente sincera."

La exposición explora ocho temas diferentes: "Los secretos de la madre naturaleza" "Paisajes y espacios" "Un diálogo con los animales" "La historia de la vida" "Tú y yo" "La alegría del deporte" "El poder de los momentos" y " El mundo de la juventud".

"En una era dominada por la tecnología y la velocidad, es fácil que la gente se sienta abrumada por el ruido externo y el estrés", señaló Chen Xiaobo, comisario de la exposición y noveno vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China. "Es reconfortante ver a creadores de todo el mundo capturar y transmitir momentos conmovedores con los teléfonos inteligentes Huawei. Estas imágenes actúan como puentes que resuenan con las almas, transmitiendo calidez y belleza genuinas."

"Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de Huawei" se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo. Se exhibirán trabajos excepcionales en las plataformas oficiales de Huawei, como @HuaweiXmageAwards en Instagram, @HuaweiMobile en Instagram, X y Facebook.

Premios HUAWEI XMAGE 2024: inspiraciones inspiradoras, cultura fotográfica líder a nivel mundial

Los premios HUAWEI XMAGE 2024 comenzaron oficialmente durante la ceremonia de inauguración de la exposición. Como plataforma abierta para la excelencia fotográfica de teléfonos inteligentes, el concurso anual fomenta el uso de perspectivas únicas y creatividad ilimitada para dar a la fotografía móvil un significado artístico y una expresión estética más profundos. Desde 2017, usuarios de más de 170 países y regiones han participado en el concurso anual, contribuyendo con casi 4 millones de entradas hasta la fecha. Esto convierte a los Premios HUAWEI XMAGE en un patrimonio cultural propio, que contiene fragmentos de la historia humana desde perspectivas mundiales.

Los premios XMAGE de este año presentan nuevas categorías "Momentos", "Rostros", "Tan lejos, tan cerca" y "Estilo", que muestran el liderazgo de Huawei en instantáneas, fotografía de retrato, teleobjetivo y fotografía macro, y estilo de color. Además, se han creado nuevos premios como "Best of Pura Series" y "Best of Mate series" para alentar a los artistas a explorar diversas formas y temas expresivos utilizando las capacidades de imagen emblemáticas de Huawei. Todos los ganadores podrán presentar su trabajo en plataformas publicitarias globales y la tarjeta de tránsito HUAWEI Pay, entre otras oportunidades.

La competición también da la bienvenida a un nuevo panel de jueces estimados, incluido Chen Xiaobo, noveno vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China, Keith Ladzinski, fotógrafo de National Geographic y director nominado al Emmy, James Perolls, fotógrafo y director de moda, Susi Belianska, fotógrafo de retratos y artista visual, Li Changzhu, Huawei Consumer Business Group, quienes seleccionarán colectivamente las historias fotográficas más convincentes en función de sus profundos conocimientos sobre la expresión de imágenes.

La inscripción para los Premios HUAWEI XMAGE 2024 ya está abierta y las inscripciones cerrarán el 15 de septiembre de 2024 a las 24:00 hora de Beijing (GMT+8). Para obtener más información y participar en el concurso, visite: https://consumer.huawei.com/en/campaign/...

