El Museo Dr. Guislain y Janssen abren la convocatoria a nivel mundial del Premio anual "Breaking the Chains of Stigma"

- Este galardón reconoce los esfuerzos innovadores para desestigmatizar enfermedades mentales -

GANTE, Bélgica, 28 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El Museo Dr. Guislain y Janssen Research & Development, LLC ("Janssen"), han anunciado hoy la apertura de la convocatoria del Premio "Breaking the Chains of Stigma" ("Rompiendo las cadenas del estigma") del Dr. Guislain. Las candidaturas globales pueden presentarse en www.drguislainaward.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2385187-1&h=2209250861&u=http%3A%2F%2Fwww.drguislainaward.org%2F&a=www.drguislainaward.org] hasta el 14 de abril de 2019. El premio reconoce a individuos, proyectos u organizaciones que hayan hecho una contribución significativa para reducir el estigma asociado con la enfermedad mental en su comunidad. El ganador del premio recibirá una retribución de 50.000 dólares estadounidenses para impulsar su trabajoen este área.

https://mma.prnewswire.com/media/826486/Dr_Guislain_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/826486/Dr_Guislain_Award.jpg ]

"El estigma asociado con la salud mental sigue siendo un problema en nuestra sociedad en todo el mundo, por lo que es imprescindible otorgar un reconocimiento a las personas que trabajan cada día para desestigmatizar las percepciones negativas de las personas con enfermedades mentales", manifestó René Stockman, presidente del Museo Dr. Guislain. "Estamos orgullosos de honrarlas contribuciones del Dr. Guislain a la comunidad de salud mental, incluyendo su compromiso con la inclusión, con la convocatoria del premio anual 'Breaking the Chains of Stigma'".

Un jurado independiente, compuesto por expertos internacionales y reconocidas autoridades en el campo de la salud mental, revisará las candidaturas y seleccionará al ganador, que será galardonado en una ceremonia el 11 de octubre de 2019 en Gante (Bélgica).

En la pasada edición, el Premio recayó en el Centro para Víctimas de Tortura. Con él se quisieron reconocer los extraordinarios esfuerzos que ha llevado a cabo esta iniciativa para reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales y brindar atención psicológica y recursos a los supervivientes de tortura y traumas de guerra en todo el mundo. El Centro para Víctimas de Tortura es el primer centro de rehabilitación para supervivientes de tortura y traumas de guerra en los Estados Unidos y sigue siendo una de las organizaciones más grandes de este tipo en el mundo. Durante más de 30 años, el Centro para Víctimas de Tortura devolvió la esperanza a casi 36.000 supervivientes, influyendo en las vidas de cientos de miles más.

"En Janssen, trabajamos en colaboración con otras personas y entidades interesadas en ayudar a reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales en las comunidades de todo el mundo", afirmó Husseini K. Manji, encargado de área en Global Therapeutic, Neurociencia, Janssen. "El Premio 'Breaking the Chains of Stigma' reconoce y celebra a los defensores de la salud mental que están haciendo grandes progresos para ayudar a crear una sociedad libre de estigmas en la que todos seamos tratados por igual".

Janssen tiene un compromiso continuo con el avance de la investigación en neurociencia, un legado que se remonta al trabajo del Dr. Paul Janssen (1926-2003). El "Dr. Paul" es conocido como uno de los médicos e investigadores farmacéuticos más cualificados y apasionados del siglo XX. Para honrar su legado, Janssen apoya a la comunidad de salud mental y a varias organizaciones y proyectos de defensa de la misma. El premio es un componente importante de la iniciativa Champions of Science: Healthy Minds de Janssen pharmaceutical companies of Johnson & Johnson, cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre el sector público, la biotecnología y la industria farmacéutica para acelerar el descubrimiento de nuevas soluciones terapéuticas para enfermedades y trastornos neurológicos, así como para apoyar a la comunidad de salud mental, organizaciones de defensa de ésta y proyectos.

Acerca del Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma"Las personas, organizaciones o proyectos de todo el mundo que han realizado una contribución excepcional en el tratamiento o promoción de la concienciación sobre el cuidado de la salud mental son aptos* para recibir el Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma". El premio es concedido a individuos, organizaciones o proyectos que:

-- han realizado una contribución excepcional a la salud mental en el sentido más amplio a nivel cultural y/o social; -- han contribuido de forma significativa a la reducción del estigma en torno a las condiciones de la salud mental; -- han promocionado la atención para el cuidado de la salud mental; y -- han realizado todo ello con pasión, creatividad e innovación.

El Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" honra al Dr. Joseph Guislain (1797-1860), un activista motivado por pacientes con enfermedades mentales y el primer psiquiatra belga en brindar un tratamiento con base científica para estas personas. Como un apasionado defensor de las personas con enfermedades mentales, el Dr. Guislain trabajó incesantemente para defender los derechos de los pacientes y ayudar a mejorar su posición social. El Museo Dr. Guislain y Janssen patrocinan conjuntamente el Premio, con fondos proporcionados por Janssen. Ambas organizaciones tienen un rico legado y una larga participación en el campo de la investigación, el tratamiento y la educación en enfermedades mentales.

Acerca del Museo Dr. GuislainEl Museo Dr. Guislain fue fundado en 1986 en Gante (Bélgica), con dos exposiciones permanentes que abordan la historia de la psiquiatría y el arte externo, y una serie de exposiciones temáticas cambiantes. El museo presenta una variedad de fotografías psiquiátricas, dos siglos de archivos completos y una extensa biblioteca que narra la historia de la psiquiatría. De manera integral, el museo busca educar al público y corregir los malentendidos y prejuicios asociados con las enfermedades mentales. El Museo Dr. Guislain atrae a 75.000 visitantes cada año.

*Los empleados y funcionarios de Johnson & Johnson, Janssen Research & Development, LLC, y sus respectivas filiales, subsidiarias, el Museo Dr. Guislain, las agencias de promoción y los miembros de la familia inmediata o del hogar de estos, no pueden participar en el Premio Dr. Guislain como nominadores, candidatos o jurado. Un miembro de la familia inmediata se define como un padre, hermano o cualquier persona que reside en el mismo hogar que el empleado.

