Narxoz entra en una asociación histórica de grado con una Universidad líder de Reino Unido

Proporciona a los estudiantes de Narxoz acceso a la Queen's University de Belfast, una institución líder en Reino Unido.

Permite a los estudiantes asistir y recibir títulos de ambas universidades.

ALMATY, Kazajstán, 26 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Narxoz University, una importante universidad privada en Almaty, en la República de Kazajstán, ha firmado un histórico acuerdo de asociación institucional y doble titulación con la Queen's University de Belfast, una prestigiosa universidad del Russell Group en Reino Unido.

El acuerdo proporciona a los estudiantes de Narxoz la oportunidad de estudiar programas conjuntos de Queen's Business School y Narxoz School of Economics and Management en inglés. Como parte del programa de Doble Titulación, los estudiantes de Narxoz pueden recibir un título (BSc Business Management, BSc Business Economics o BSc Finance) de Queen's, un título (Bachelor of Business Administration) de la Narxoz University y la oportunidad de realizar prácticas y empleo con empresas británicas.

Firmado con la participación de Sayasat Nurbek, ministro de Ciencia y Educación Superior de la República de Kazajstán, y Lord Malcolm Offord, Subsecretario de Estado Parlamentario y ministro de Exportaciones del Reino Unido, el acuerdo promoverá la cooperación educativa y científica entre los dos países.

Narxoz University tiene una amplia trayectoria de cooperación con universidades británicas a través de titulaciones conjuntas, escuelas de verano e investigación. Se llevaron a cabo varios proyectos de investigación subvencionados en cooperación con la Universidad de Birmingham.

Miras Daulenov, presidente de Narxoz University comentó: "Este acuerdo abre un nuevo capítulo para Narxoz y la educación superior en Kazajstán. Narxoz se ha convertido en la primera universidad de Kazajstán y Asia Central en formar una asociación institucional con la Queen's University de Belfast. Las 24 universidades del Grupo Russell ofrecen a los estudiantes los mejores programas educativos y de investigación, y a sus graduados oportunidades profesionales internacionales líderes en los sectores público y privado".

El profesor M.N. Ravishankar, decano de Queen's Business School, Queen's University de Belfast comentó: "Queen's Business School espera asociarse con la Narxoz University y construir relaciones valiosas en Kazajstán. Somos una comunidad acogedora en Queen's, y los estudiantes de Narxoz obtendrán una experiencia educativa y cultural enriquecedora en el norte de Irlanda. Esta asociación entre Narxoz y Queen ayudará a ambas instituciones a formar líderes efectivos y con principios listos para asumir los grandes desafíos globales de nuestros tiempos."

