NASHNET se expande a la Unión Europea

Publicado 17/05/2019 19:12:02 CET

Los miembros de NASHNET se reúnen con expertos internacionales en esteatosis hepática no alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica (NAFLD/NASH) en la EASL 2019

NUEVA YORK, 17 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Gracias a The Kinetix Group, NASHNET ha centrado sus esfuerzos en la expansión de su alcance hacia la Unión Europea. La NAFLD/NASH suponen un problema internacional que afecta a casi 1000 millones de personas en todo el mundo.(1) El Dr. Douglas Dieterich, líder en el espacio de hepatología de EE. UU. del Sistema de Salud Monte Sinaí afirmó que la esteatosis hepática no alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica (NAFLD/NASH) pueden progresar hasta convertirse en cirrosis, cáncer hepático e insuficiencia hepática.(2) NASHNET asistió a la Conferencia Internacional sobre el Hígado de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) en Viena (Austria), del 10 al 14 de abril. La Conferencia Internacional sobre el Hígado atrae a unos 10.000 expertos y otros interesados en adquirir conocimientos sobre investigaciones hepáticas de vanguardia. La conferencia proporcionó a NASHNET la oportunidad de reunir a expertos de EE. UU. e internacionales en materia de hepatología. NASHNET contó con 3 mesas redondas con temas como: las mejores prácticas de EE. UU. e internacionales y las lagunas existentes en el tratamiento de NAFLD/NASH, entorno de pagos internacionales y tratamiento de la trombocitopenia. Hubo participantes internacionales procedentes de Alemania, Israel, España y Suecia. Además, en la reunión, todos los asesores de NASHNET pudieron tratar los próximos pasos que implantar, a medida que la organización se expande hacia nuevos proyectos y áreas geográficas.

Tras la EASL, NASHNET se reunió con el Dr. Romero Gómez, hepatólogo de Sevilla (España), y el Dr. Juan M. Mendive, médico de cabecera de Barcelona (España). Los debates se centraron en cómo se está gestionando actualmente el tratamiento para NAFLD/NASH en atención primaria y en hepatología. Kristen Shea, con máster en Salud Pública y codirectora de NASHNET, afirmó: "Comprender las actuales lagunas educativas y las actuales vías de los pacientes con NAFLD/NASH resulta vital para crear mejores prácticas en otros mercados". NASHNET ha iniciado las primeras charlas sobre el desarrollo de un programa piloto en coordinación con Echosens --fabricante de FibroScan-- para el mercado español. El objetivo es establecer una única vía de tratamiento que sea la mejor en el entorno sanitario actual de España y promover la concienciación sobre la NAFLD/NASH. Asimismo, NASHNET mantiene actualmente contacto con otros líderes de opinión clave de diversos países europeos.

