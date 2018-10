COMUNICADO: National Comprehensive Cancer Network traslada su sede internacional a Plymouth Meeting, Pensilvania

Publicado 27/09/2018 16:23:14 CET

La nueva ubicación, situada a las afueras de Filadelfia, acogerá las operaciones ampliadas dedicadas a mejorar la atención oncológica en todo el mundo

PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 27 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network(®), la Red Nacional Integral del Cáncer, conocida como NCCN [https://www.nccn.org/](®), se ha trasladado hoy a su nueva sede [https://www.nccn.org/about/contact.aspx] en Plymouth Meeting (Pensilvania), cerca de Filadelfia. La alianza sin ánimo de lucro compuesta por 27 centros oncológicos académicos líderes en los Estados Unidos [https://www.nccn.org/members/network.aspx] se está mudando desde Fort Washington (Pensilvania). La nueva ubicación posibilitará una mayor capacidad para acoger reuniones, invitados y una plantilla en crecimiento.

https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg]

"Este nuevo edificio es tan solo un ejemplo de la forma en que la NCCN está ampliando nuestras capacidades para afrontar las diversas necesidades de las personas con cáncer, así como de los facultativos responsables de su cuidado, en todo el mundo", dijo el Dr. Robert W. Carlson, consejero delegado de la NCCN. "Nuestras capacidades ampliadas nos permiten hacer más cada día para optimizar la calidad, efectividad y eficiencia de la atención oncológica a fin de que los pacientes puedan vivir mejor".

Las NCCN Guidelines [https://www.nccn.org/professionals/default.aspx](®) (Guías de la NCCN) detallan las intervenciones y decisiones de gestión secuenciales para el 97% de los cánceres malignos. En 2018, y hasta la fecha, la organización ha añadido cinco nuevas guías NCCN Guidelines(®), cuatro nuevas NCCN Guidelines for Patients [https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx](®) (Guías de la NCCN para Pacientes), cuatro NCCN Harmonized Guidelines for the Caribbean [https://www.nccn.org/harmonized/default.aspx](TM) (Guías Armonizadas de la NCCN para el Caribe) y, en estos momentos, está desarrollando 17 NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa [https://www.nccn.org/about/news/newsinfo.aspx?NewsID=984](TM) (Guías Armonizadas de la NCCN para el África subsahariana) adicionales. Actualmente existen más de 160 adaptaciones y traducciones [https://www.nccn.org/global/international_adaptations.aspx] internacionales de las guías NCCN Guidelines(®) disponibles en 11 idiomas diferentes en NCCN.org [http://www.nccn.org/] o a través de esta aplicación [https://www.nccn.org/apps/].

"Las encuestas internacionales han demostrado en repetidas ocasiones que los oncólogos internacionales confían en las Guías de la NCCN para estar al corriente de la mejor atención oncológica con base científica", añadió el Dr. Carlson. "Al ampliar nuestro programa global [https://www.nccn.org/global], estamos mejor capacitados para enfrentarnos al reto que supone conseguir que las Guías de la NCCN resulten lo más útiles posible en diferentes situaciones y circunstancias".

