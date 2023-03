(Información remitida por la empresa firmante)

- Neta Auto inicia la construcción de una "fábrica en el extranjero" tras cuatro meses de preparativos, un hito de la globalización para los fabricantes de automóviles chinos

BANGKOK, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 10 de marzo se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Neta Auto (Thailand) Co. Ltd., que se convertirá en una importante base de fabricación de Neta Auto para producir y exportar vehículos eléctricos con volante a la derecha para ASEAN. El fabricante de automóviles también ha firmado un acuerdo de cooperación con Bangchan General Assembly Co. Ltd. (BGAC) de Tailandia, en virtud del cual ambas partes construirán conjuntamente una moderna base de ensamblaje de vehículos eléctricos. También se asociarán para mejorar la cualificación en sostenibilidad del personal y crear un ecosistema de vehículos eléctricos en Tailandia. Estos dos movimientos sugieren que Neta Auto ha entrado en una nueva etapa de desarrollo rápido y sólido en la ASEAN y un hito para su desarrollo de globalización.

Situada en Khan Na Yao, Bangkok, la planta es la primera fábrica de Neta Auto en el extranjero, y también la primera planta de las empresas emergentes de China de VE en Tailandia. Compuesta por tres talleres de soldadura, pintura y montaje, la instalación contará con un diseño de planta optimizado y tecnologías de proceso innovadoras basadas en el concepto de fabricación ajustada e inteligente, ahorrando recursos y aumentando la calidad y la eficiencia. La planta podrá entrar en producción a finales de enero de 2024 como fábrica modelo internacional de fabricación inteligente de vehículos de nueva energía.

Zhang Yong, cofundador y consejero delegado de Neta Auto, y Vunchai, presidente de BGAC, asistieron al acto y fueron testigos de cómo Neta Auto inicia un nuevo viaje hacia la globalización.

Zhang dijo: "La planta de Tailandia será una base importante para la producción y exportación de vehículos eléctricos RHD a la ASEAN. Dado que iniciaremos simultáneamente la construcción de varias bases de fabricación de VE inteligentes de categoría mundial, nuestra capacidad se ampliará, apoyando nuestro desarrollo de la globalización. También planeamos entrar en más países de Oriente Medio, la Unión Europea y otras regiones, haciendo de Neta Auto una marca reconocida y de confianza para los consumidores globales."

Vunchai también compartió sus expectativas sobre la asociación. "Con esta colaboración damos un paso decisivo en el transporte sostenible. También esperamos aportar oportunidades a las personas y acelerar el desarrollo del sector de los vehículos eléctricos en Tailandia, aprovechando la asociación."

Neta Auto se situó entre los 20 principales fabricantes mundiales de vehículos de pasajeros de nueva energía por volumen en 2022, ocupando el primer puesto entre las empresas emergentes de VE por volumen de ventas anuales. Neta V, el primer modelo lanzado por el fabricante de automóviles en Tailandia, ocupó el segundo lugar por matriculaciones entre los BEV en Tailandia. La ceremonia pone de manifiesto las capacidades mejoradas de fabricación de vehículos inteligentes de China y el poder de marca de Neta Auto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030448/Photo_Contract_signing_ceremony.jpg

