Noble anuncia que Canada Nickel lleva a cabo un programa de perforación inaugural (3)

Publicado 10/12/2019 12:52:05 CET

Este comunicado de prensa contiene cierta información que podría constituir "información prospectiva" en virtud de la legislación canadiense aplicable en materia de valores. La información prospectiva incluye, entre otros, el cronograma para la finalización de la transacción propuesta, la cantidad y los usos de recaudaciones, planes estratégicos, incluidos los resultados de exploraciones y desarrollos futuros y objetivos corporativos y técnicos. La información prospectiva necesariamente se basa en un número de supuestos que, aunque se consideran razonables, están sujetos a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales y los eventos futuros difieran sustancialmente de los que están explícitos e implícitos en dicha información prospectiva. Los factores que podrían afectar el resultado son, entre otros: futuros precios y suministros de metales; resultados de las perforaciones; incapacidad de recaudar el dinero necesario para efectuar los gastos requeridos para retener y hacer avanzar la propiedad; responsabilidades medioambientales (conocidas y desconocidas); negocio general; incertidumbres económicas, competitivas, políticas y sociales; resultados de los programas de exploración; riesgos de la industria minera; retrasos en la obtención de los permisos gubernamentales y no obtención de aprobaciones de las autoridades normativas o los accionistas. No es posible garantizar la precisión de dicha información, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los que dicha información anticipa. Por consiguiente, los lectores no deberán confiar de forma indebida en la información prospectiva. Toda la información prospectiva que contiene este comunicado de prensa se emite a la fecha del mismo y se basa en las opiniones y los estimados de la dirección y en la información de que dispone la dirección a la fecha del presente. Canada Nickel rechaza cualquier intención u obligación de actualizar o revisar esta información prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros o cualquier otro motivo, excepto cuando lo exija la legislación.

Contactos (Canada Nickel)

Russell Starr, Director

Teléfono: 647-669-9801

Correo electrónico: RussellStarr@canadanickel.com[mailto:RussellStarr@canadanickel.com]

Jessie Liu-Ernsting, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo y Relaciones con los Inversores

Teléfono: 416-809-9296

Correo electrónico: jessieliuernsting@canadanickel.com[mailto:jessieliuernsting@canadanickel.com]

Acerca de Noble Mineral Exploration Inc.

Noble Mineral Exploration Inc. es una joven empresa de exploración con sede en Canadá que, además de poseer acciones en Spruce Ridge Resources Ltd. y MacDonald Mines Exploration Ltd., y de tener intereses en la propiedad de exploración de oro de Holdsworth, en el área de Wawa (Ontario), posee 78.500 hectáreas (~194.000 acres) con derechos de propiedad sobre recursos minerales en las áreas de Timmins-Cochrane del norte de Ontario, lo cual se conoce como el Proyecto 81. El Proyecto 81 tiene objetivos diversificados de exploración de yacimientos de oro, níquel y cobalto y metales básicos, listos para perforación, en varias etapas de exploración. Puede ver información más detallada en el sitio web www.noblemineralexploration.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2664160-1&h=1563578946&u...].

Las acciones ordinarias de Noble cotizan en la bolsa de valores de Toronto (TSX) con el símbolo "NOB".

Contactos (Noble): H. Vance White, presidente, teléfono: 416-214-2250, fax: 416-367-1954 Correo electrónico: info@noblemineralexploration.com[mailto:info@noblemineralexploration.com]; correo electrónico de Relaciones con los Inversores: ir@noblemineralexploration.com[mailto:ir@noblemineralexploration.com]

Sitio Web: http://www.nobleminers.com/http://www.noblemineralexploratio...