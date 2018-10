COMUNICADO: Norgine B.V. desinvierte sus activos canadienses adquiridos por medio de Merus Labs International Inc.

Publicado 01/10/2018 14:02:20 CET

-- Norgine B.V. desinvierte sus activos canadienses adquiridos por medio de Merus Labs International Inc. para Searchlight Pharma

- Norgine adquirió Merus Labs International Inc. en julio de 2017, y mantendrá todos los activos fuera de Canadá - Searchlight Pharma toma la propiedad y asume la distribución de Enablex(R) y Vancocin(R) en Canadá con efecto inmediato - Los activos de Norgine en Canadá han generado unos 3,4 millones de euros (5,1 millones de dólares canadienses) en ventas en el año 2017

Norgine B.V. ("Norgine") y Searchlight Pharma Inc. ("Searchlight") se complacen al anunciar el cierre de la transacción mediante el cual Searchlight adquirirá los activos de Canadá de la filial de Norgine, Merus Labs International Inc. ("Merus"). Como resultado de la transacción, Searchlight tomará la propiedad de ella, asumiendo la distribución y promoción de Enablex(R) y Vancocin(R) en Canadá con efecto inmediato. Norgine mantendrá todos sus activos en mercados de fuera de Canadá. No se han desvelado los términos financieros de la transacción.

Según los datos de IQVIA CDH, los negocios de Merus en Canadá han generado 3,4 millones de euros (5,1 millones de dólares canadienses) en ventas en el periodo de 12 meses que finalizó en diciembre de 2017. La cartera de productos canadienses de Merus está formada por Enablex(R) (darifenacina), que es un fármaco por prescripción anti-muscarínico indicado para el tratamiento de la vejiga con exceso de actividad y Vancocin(R) (vancomicina), que es un antibiótico por prescripción indicado para el tratamiento de varias infecciones.

Peter Stein, consejero delegado de Norgine, destacó: "La desinversión de los activos canadienses de Norgine, adquiridos como parte de la adquisición de Merus, asegura que los pacientes de la región seguirán beneficiándose de Enablex(R) y Vancocin[(R)]. Esto permitirá a Norgine impulsar nuestra estrategia de Europa para desplegar un crecimiento beneficioso y crear unos negocios dinámicos y sostenibles a largo plazo. Norgine utilizará los beneficios de esta transacción para adquirir más productos especialistas para su venta por medio de nuestra estructura de Europa".

"La adquisición de Enablex(R) y Vancocin(R) es una evidencia superior del éxito de nuestras actividades de desarrollo de negocios líderes en la industria", destacó Mark Nawacki, director general y consejero delegado de Searchlight Pharma. "La oportunidad para adquirir los negocios de Canadian Merus ha representado una oportunidad única de construir estratégicamente la oferta de productos y la escala comercial. Enablex(R), en particular, encaja a la perfección con nuestros intereses crecientes y presencia en los mercados especializados de urología y urologinecología de Canadá, y complementará nuestras actividades promocionales existentes en apoyo a Bulkamid(R) para el tratamiento de la incontinencia por estrés urinario. Con Enablex(R) y Bulkamid(R) en nuestra cartera, podemos proporcionar una oferta de sinergia de soluciones por prescripción que se dirigen a un espectro de incontinencias urinarias que afectan a los pacientes de Canadá".

