Norican Global A/S anuncia nuevo director general y consejero delegado

Publicado 29/03/2019 10:00:44 CET

TAASTRUP, Dinamarca, 29 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Norican Global A/S ("Norican Group"), una compañía de cartera de propiedad mayoritaria del fondo de capital privado Altor Fund IV ("Altor"), se complace anunciar la contratación de un nuevo director general y consejero delegado. Anders Wilhjelm se unirá a Norican Group el lunes 1 de abril de 2019, reportando a Jean-Marc Lechêne, presidente de la Junta.

Anders Wilhjelm aporta a Norican Group una amplia experiencia operacional en dirección y una experiencia relevante en juntas directivas. Tras iniciar su carrera en Carlsberg A/S y McKinsey & Co., Anders pasó 10 años escalando cargos de liderazgo internacionales en Danisco A/S, donde llegó a vicepresidente ejecutivo. Después de Danisco, Anders estuvo otros seis años como director general y consejero delegado de GEA Process Engineering, una empresa de proyectos globales de casi dos billones de euros en ingresos. Su cargo de liderazgo más reciente fue como consejero delegado de grupo de Solar A/S. Para completar su experiencia operacional, Anders también tiene una experiencia relevante en consejos directivos para el Grupo, incluyendo los actuales cargos en las juntas de Biomar A/S, DAT-Schaub A/S, Tresu Group A/S y BIMobject AB (presidente).

"Estamos encantados de recibir a Anders como el nuevo director general y consejero delegado de Norican Group. Ser capaces de atraer a un ejecutivo de este calibre, experiencia e intelecto es otro hito conseguido en la historia de Norican", dijo Jean-Marc Lechêne. "Estamos deseosos por empezar a trabajar con él en la próxima fase de nuestra evolución estratégica".

"Estoy emocionado de unirme al equipo de Norican", dijo Anders Wilhjelm. "Norican es una fuerte combinación de personas expertas, grandes tecnologías, una empresa global y un equipo propietario con el que ya disfruto trabajando".

www.noricangroup.com [http://www.noricangroup.com/]

www.altor.com [http://www.altor.com/]

CONTACTO: CONTACTO: Vanessa Ashworth, vicepresidenta de Comunicaciones deMarketing de Norican Group, M: +44 7795 811268

Sitio Web: http://www.noricangroup.com//