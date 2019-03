Noruega elige los datos de Web of Science para impulsar la base de datos de bibliometría nacional

Publicado 19/03/2019 13:01:18 CET

LONDRES, 19 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- UNIT de Noruega (la Dirección de ICT y servicios conjuntos en educación superior e investigación), que trabaja en nombre del Ministerio de Educación e Investigación, eligió a Web of Science Group como su único proveedor de datos para un nuevo proyecto nacional de evaluación de investigaciones.

http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO]

Web of Science Group, una empresa de Clarivate Analytics, entregará una nueva Infraestructura Nacional para Bibliometría, compuesta de datos bibliométricos procedentes de publicaciones científicas mundiales preparados específicamente para investigación, análisis y elaboración de informes. La Infraestructura Nacional para Bibliometría ayudará a Noruega a desarrollar mejor sus competencias en bibliometría, lo que permitirá a académicos, instituciones y patrocinadores de investigaciones entender y comparar más fácilmente las investigaciones nacionales e internacionales.

Annette Thomas, CEO de Web of Science Group afirmó: "Es un privilegio para Web of Science Group desempeñar un papel tan importante en la evaluación de los resultados de investigación de Noruega, ayudándoles a racionalizar, mejorar la calidad y garantizar el acceso al conocimiento. Web of Science continúa liderando la evaluación de investigaciones de clase mundial proporcionando datos a REF 2021 del Reino Unido, al Consejo de Investigación de Australia y ahora también a Noruega".

El Instituto Nórdico de Estudios de Innovación, Investigación y Educación (NIFU) será la primera institución de investigación que podrá beneficiarse de la Infraestructura Nacional para Bibliometría. Los datos se utilizarán en el trabajo de NIFU para el Consejo de Investigación.

Sveinung Skule, Director de NIFU comentó: "El acceso a los datos de todo el mundo proporcionará oportunidades completamente nuevas para analizar los resultados de la investigación en forma de publicaciones científicas. Esto es especialmente importante para estudios comparativos internacionales, comparaciones de Noruega con otros países, así como para la investigación más básica en publicaciones científicas. Nos permitirá supervisar, comprender e investigar los efectos de las medidas e instrumentos de políticas de investigación".

NOTAS PARA EDITORES

Acerca de Unit - El Directorio Noruego de TIC y Servicios Conjuntos en Educación Superior e InvestigaciónUnit - El DirectorioNoruego para ICT y Servicios Conjuntos en Educación Superior e Investigación proporciona una amplia gama de servicios para investigación y educación superior. Unit tiene un papel fundamental en el seguimiento de las políticas de digitalización del gobierno. La oficina central se encuentra en Trondheim. Unit tiene una sucursal en Oslo. Puede acceder al sitio web de Unit en www.unit.no [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2407429-1&h=2870263673&u=http%3A%2F%2Fwww.unit.no%2F&a=www.unit.no].

Acerca de Web of Science GroupWeb of Science Group organiza la información de investigación del mundo para permitir que el mundo académico, las corporaciones, los editores y los gobiernos aceleren el ritmo de la investigación. Está impulsado por Web of Science, el índice de citas con total neutralidad con respecto a los editores y la plataforma de inteligencia de investigación más grande del mundo. Sus muchas marcas conocidas también incluyen Converis, EndNote, Kopernio, Publons, ScholarOne y el Instituto de Información Científica (ISI). Web of Science Group es una empresa de Clarivate Analytics. www.webofsciencegroup.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2407429-1&h=3004574125&u=http%3A%2F%2Fwww.webofsciencegroup.com%2F&a=www.webofsciencegroup.com]. @webofscience

Acerca de Clarivate AnalyticsClarivate Analytics es líder mundial en el suministro de información valiosa y análisis de confianza para acelerar el ritmo de la innovación. Sobre una herencia que se remonta a más de un siglo y medio, hemos creado algunas de las marcas de mayor confianza durante el ciclo de vida de innovación, como Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor y Techstreet. En la actualidad, Clarivate Analytics es una empresa nueva e independiente, con una misión empresarial valiente para ayudar a nuestros clientes a reducir radicalmente el tiempo desde la concepción de nuevas ideas hasta las innovaciones que cambian la vida.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa y las declaraciones orales hechas con respecto a la información contenida en este comunicado pueden contener declaraciones prospectivas relacionadas con Clarivate Analytics. Las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas actuales o previsiones de eventos futuros de Clarivate Analytics y pueden incluir declaraciones sobre sinergias anticipadas y otras expectativas futuras. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres e incluyen factores fuera del control de Clarivate Analytics que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Clarivate Analytics no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones hechas en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Logo -- http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2407429-1&h=1376694538&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2407429-1%26h%3D2231287169%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fphotos.prnewswire.com%2Fprnh%2F20170109%2F455613LOGO%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fphotos.prnewswire.com%2Fprnh%2F20170109%2F455613LOGO&a=http%3A%2F%2Fphotos.prnewswire.com%2Fprnh%2F20170109%2F455613LOGO]

CONTACTO: CONTACTO: Amy Bourke-Waite, Director de Comunicaciones Externasde Web of Science Group, amy.bourkewaite@clarivate.com