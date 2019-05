La nueva exhibición de Volvo CE celebra las Máquinas del Futuro, construidas con bloques LEGO

Publicado 13/05/2019 9:01:46 CET

Mediante una serie de modelos LEGO visionarios diseñados por fans de todas las edades, la exhibición exclusiva FutuRE:BUILD muestra el poder imaginativo de la tecnología de las máquinas.

GOTEMBURGO, Suecia, 13 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- ¿Cómo serán las máquinas de construcción del futuro? ¿Y cómo trabajarán? Volvo Construction Equipment (Volvo CE) y LEGO(®) Technic invitaron a los miembros del público de todo el mundo a elaborar sus propios conceptos inventivos. Y los increíbles resultados se muestran por primera vez en FutuRE:BUILD. Esta exclusiva exposición llega al London Transport Museum en el corazón de Covent Garden, Londres, del 10 al 16 de mayo.

Destacando la ingenuidad técnica de los futuros ingenieros, jóvenes y mayores, entre las muchas presentaciones se han seleccionado 10 modelos principales por un panel de jueces. Juntos, muestran un amplio espectro de tecnologías, entre ellas la automatización sin conductor, impresión 3D, paneles solares y drones. Inspirados por la visión futurista que hay tras el LEGO(®) Technic Volvo Concept Wheel Loader ZEUX, los participantes pidieron construir sus propios modelos utilizando al menos un 50% de los bloques LEGO(®) Technic. Y una vez la maquinaria se puso en marcha, la imaginación del público voló sin límites.

Arvid Rinaldo, (Brand Communication & Partnerships) en Volvo CE, dijo: "Quedamos impresionados de lo lejos que las personas llegaban con sus creaciones. Las mejores fueron seleccionadas porque demostraban que los límites de nuestras futuras máquinas de construcción son aparentemente infinitos. Algunos de estos diseños parecen haber salido directamente de una película de ciencia ficción. Estamos en un momento clave para la industria y estos modelos no están muy lejos de lo que podría estar llegando a nuestras plantas de construcción del futuro".

La amplia variedad de conceptos mostrados sirve como inspiración para las futuras generaciones de ingenieros.

El ganador del gran premio - nacido en Transilvania,l Vida András (foto), es un arquitecto rumano de 27 años de edad que fue inspirado por el desafío de encontrar una solución ambiental para máquinas de construcción y presentarlo de la manera más elegante. Su modelo de auto-conducción, el Volvo Rottweiler está equipado con un taladro neumático, un bulldozer y una impresora 3D - siendo capaz de asumir autónomamente cualquier reto de construcción en los lugares más difíciles de alcanzar.

Comentó: " Para mí, el diseño no es sólo un juego, se trata realmente de explorar el potencial de las tecnologías futuras. En mi industria, la impresión 3D es una de las mayores tendencias en este momento, así que quería incorporarlo a mi modelo. Tengo 20 años de experiencia jugando con los conjuntos de LEGO. Me encantan desde siempre y siempre he tenido esa confianza de que podría sentarme y construir durante horas y finalmente todo se ha juntado al final."

Un panel de jueces, incluidos miembros de LEGO® Technic y Volvo CE, valoraron a los participantes en una serie de factores: frescura y originalidad en general, detalles más inspirados, relevancia para el tema del concurso y mejor uso de los elementos LEGO. Una competición verdaderamente diversa, con ganadores entre 14 y 47 años y procedentes de todos los rincones del mundo desde el Reino Unido a Hungría y Estados Unidos a Sudáfrica. Otros ganadores incluyen Volvo ICARUS, una planta de energía solar móvil con capacidades avanzadas de Off-Road, y el Volvo Excavadrone construido para operar en tierra y en aire.

