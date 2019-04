Nuevo alojamiento en la zona del Océano Índico: LUX* North Malé Atoll

Publicado 05/04/2019 13:44:33 CET

FLORÉAL, Mauritius, 5 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- LUX Hospitality anuncia la apertura oficial de su último resort en las Maldivas, LUX* North Male Atoll. El resort ofrece a los viajeros una nueva interpretación íntima de la experiencia definitiva en las Maldivas.

ÁTICOS EN EL PARAÍSO

Gracias al auténtico estilo de LUX*, los invitados reciben la más calurosa de las bienvenidas, junto a los deslumbrantes bailadores de las Maldivas ataviados con pareos coloridos. LUX* North Malé se ha diseñado de forma en la que los invitados cuentan con una increíble cantidad de espacio, con decoraciones elegantes simplificadas que cuentan con blancos destacados y toques de buen gusto. Cada una de las villas dispone de un gran espacio, con baños tan grandes como los dormitorios y con duchas de exterior. Los invitados pueden realizar sus propias barbacoas exclusivas o celebrar una fiesta en una ocasión especial en su propia azotea.

VISTA PRIVADA DE LOS MEJORES PAISAJES

Los invitados podrán recorrer el bucle exterior en menos de media hora. En esta isla idílica, las villas son como mundos privados dentro de un marco tropical con su propia alma. La arquitectura vanguardista ve ventanas tiradas abiertas, que buscan vivir la vida en los mejores exteriores. Cada azotea promete una perspectiva diferente de los paisajes de las Maldivas. Los invitados pueden salir desde cualquier ángulo y realizar buceo con esnórquel, e ir tachando todos los peces tropicales de la larga lista de especies existentes. Delfines, rayas y tortugas están entre los personajes en este arrecife emocionante, llevado a la vida por el biólogo marino de las instalaciones.

CENA DINÁMICA, SERVICIO SIN RIVALES

Se invita a los viajeros a flotar por el resort, que celebra la naturaleza en su estado más puro. Nunca formal ni exigente, el equipo de LUX* presenta un estilo de servicio único, que demuestra una atención destacada al detalle y al compromiso para anticiparse a cada una de las necesidades. El desayuno es una propagación tentadora de sabores y cocinas; el almuerzo y la cena y todo lo que hay entre ellos, es a la carta. En el restaurante, los expertos culinarios celebran clases maestras, comparten sus habilidades y secretos en torno a los ingredientes más especiales. Se sirven platos grandes y pequeños de delicias peruanas, argentinas y japonesas, mezcladas con sabores de Latinoamérica y Asia. En Beach Rouge, salpicaduras de rojo acentúan el azul vibrante. Allí encontrará a los más sociales de los isleños, comiendo, bebiendo y absorbiendo la vitamina D de una sala solar... Es un paisaje de ensueño para los largos y relajados almuerzos y cenas bajo las estrellas.

HORA DEL SPA MEJORADA POR LA NATURALEZA

Ventanas que abarcan desde el suelo hasta el techo y terapeutas de primara clase estarán disponibles en el spa LUX* ME junto a su propio muelle. Es un rincón lleno de calma completa en la que las vistas solo se ven interrumpidas por elegantes aves con alas grandes que vuelan por el horizonte. Jardines llenos de flores están repletos de árboles que los mueven como si estuvieran realizando gráciles movimientos de yoga. A los que les guste el lujo servido con esmero y cuidado, este resort es un lugar sensible con el medio ambiente, reuniendo donde puede vivir esa vida con conciencia. No hay ninguna basura de plástico de un solo uso o contenedores desechables -- nos enorgullecemos de las botellas de agua de cristal que se rellenan y de la cerámica que presenta la calidad más elevada. Visite la boutique si desea conocer las marcas de moda sostenibles.

AVANZANDO CON EL FLUJO

Alegre pero sofisticada, divertida pero equilibrada. Permanezca de pie en la tabla de paddleboard cuando el estado de ánimo está arriba, o sea batido lejos hasta un banco de arena secreto para tomar cócteles en la puesta de sol. Camine lentamente alrededor de la isla para encontrar ICI con un helado exótico hecho en la casa. O alquile un súper-yate y deje que sea el capitán quien le acompañe hasta Turtle Point, un santuario de la vida marina. Cada momento aquí es para tenerlo en cuenta.

A partir de 911 euros - por alojamiento en villa con habitación doble por noche en estancia tipo Bed & Breakfast (excluyendo impuestos, tasas de servicios y transferencias). Si desea más información visite la página web www.luxnorthmaleatoll.com [https://www.luxresorts.com/en/hotel-maldives/luxnorthmaleatoll]

Detalles de contacto de nuestra oficina de reserva: Delarne Cramer - stay@luxnorthmale.com[mailto:stay@luxnorthmale.com]

CONTACTO: CONTACTO: Si desea más información o consultas, contacte conMona Sedghi, agrupación de RR. PP. y responsable de comunicaciones,Mona.Sedghi@luxmaldivesresort.com, móvil (960) 7303623, teléfono (960)6680901, fax (960) 6680902.

