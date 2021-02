Nuevo Tanqueray 0,0%: todo el sabor, cero alcohol

Elaborado a partir de los mismos botánicos destilados que London Dry, Tanqueray 0,0% ofrece una opción sin alcohol que captura perfectamente el espíritu inconfundible de Tanqueray.

LONDRES, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy es el lanzamiento de Tanqueray 0,0%, una alternativa de licor sin alcohol a Tanqueray London Dry gin, una opción de bebida consciente para aquellos que no están dispuestos a comprometerse con el gusto. Se espera que las opciones sin alcohol y bajo de alcohol proporcionen el 23% del crecimiento total de las bebidas adultas en los próximos tres años*, con Tanqueray 0,0% trayendo una adición emocionante al mercado.

https://mma.prnewswire.com/media/1441227/Tanqueray_alcohol_f... [https://mma.prnewswire.com/media/1441227/Tanqueray_alcohol_f...]

Hay muchas veces en las que todos merecemos una pequeña recompensa; una bebida especial para beber y saborear con amigos y con el nuevo Tanqueray 0,0%, parece que nunca tienes que comprometerte con la calidad o el sabor. Tanqueray 0,0% ha sido elaborado utilizando la misma mezcla distintiva de botánicos de calidad utilizados en la fabricación de Tanqueray London Dry gin incluyendo: enebro de pino, cilantro picante, angélica aromática y regaliz dulce. Creando un licor increíblemente sin alcohol, con todo el sabor, pero sin alcohol.

Fundada en Bloomsbury, Londres en 1830; Tanqueray siempre ha sido impulsado por el fundador, el espíritu de Charles Tanqueray para la exploración y la innovación. Tanqueray 0,0% se une a una célebre selección que incluye: Tanqueray London Dry, Tanqueray No. Ten, Tanqueray Rangpur, Tanqueray Flor de Sevilla, Tanqueray Blackcurrant Royale y varias otras ediciones limitadas.

Tanqueray Master Distiller, Terry Fraser, dijo "Nuestro equipo de innovación experto ha combinado años de experiencia y conocimientos históricos de destilación de ginebra para crear una experiencia creíble sin alcohol. Como una de las marcas de ginebra premium más vendidas del mundo, sabemos que Tanqueray 0,0% es una experiencia que nuestros fans no querrán perderse. El líquido tiene un sabor que brilla a través de cócteles sofisticados y cuando se mezcla con agua tónica clásica, significa que no tiene que comprometerse con la calidad y el sabor si decide no consumir alcohol.

"Creado por la destilación de los mismos botánicos utilizados en Tanqueray London Dry Gin, los botánicos se sumergen individualmente en agua, se calientan y luego se destilan antes de mezclarse por expertos para capturar la esencia de Tanqueray en una deliciosa alternativa sin alcohol. Este proceso especial de destilación es un secreto muy vigilado, conocido sólo por un puñado de personas y estamos increíblemente orgullosos de traer a los bebedores de ginebra ese sabor a enebro y cítricos que esperan de Tanqueray cuando decidan no beber alcohol."

Tanqueray 0,0% también es una opción baja en calorías para aquellos que eligen moderar, con sólo 6kcals por 50ml. Esto no incluye las tónicas, ya que varían considerablemente.

Disponible para comprar a partir de marzo de 2021 en toda España y el Reino Unido, Tanqueray 0,0% estará disponible a un precio de venta sugerido de 16£ por botella de 70cl y se puede comprar en Waitrose, Waitrose, Morrisons y Sainsbury's en marzo y en todos los demás supermercados nacionales a partir de abril.

Se sugiere servir:

Al igual que su habitual Tanqueray y tónica, llene un vaso frío con hielo, vierta 50 ml de licor, 150 ml de agua tónica fresca y decore con una rodaja de lima para disfrutar.

Información de calorías:

Las calorías de 25ml es 3kcals, 50ml es 6kcals, las tónicas varían considerablemente.

Tanqueray 0,0% también está disponible para comprar online:

Los clientes del Reino Unido pueden visitar: http://bit.ly/2Nive88 [http://bit.ly/2Nive88]Los clientes de España pueden visitar: https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV [https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV]

#Tanqueray#UnmistakablyTanquerayInstagram: @tanquareygin

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1441227/Tanqueray_alcohol_f... [https://mma.prnewswire.com/media/1441227/Tanqueray_alcohol_f...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441228/Tanqueray_bottle.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1441228/Tanqueray_bottle.jp...]

https://mma.prnewswire.com/media/1441228/Tanqueray_bottle.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1441228/Tanqueray_bottle.jp...]

CONTACTO: Emma Greene, +44 7971230697, tanqueray@smarts.agency