OLEHENRIKSEN anuncia la presentación de Anine Bing como su primera asesora global de la marca escandinava (1)

- En su 40 aniversario, OLEHENRIKSEN anuncia la presentación de la diseñadora de moda Anine Bing como su primera asesora global de la marca escandinava

NUEVA YORK, 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Para celebrar su 40 aniversario, la galardonada marca de cuidado de la piel OLEHENRIKSEN®, amplía su herencia escandinava con el anuncio de Anine Bing, fundadora y directora creativa de su marca homónima, como su primera asesora global de la marca escandinava. La introducción de esta asociación estratégica pondrá de relieve la riqueza de la cultura escandinava, incluyendo la multitud de beneficios asociados con el estilo de vida escandinavo, el bienestar y el cuidado de la piel, y situará los valores escandinavos, como el hygge, de nuevo en el mapa.

En esencia, Escandinavia representa una cultura más grande que la vida que se basa en las pequeñas cosas, como la práctica danesa del hygge, definida como la sensación de comodidad y satisfacción que evocan los esfuerzos sencillos. Desde su creación, OLEHENRIKSEN ha infundido la filosofía escandinava y del hygge en sus productos, ya que algunos de los países de la región cuentan con una de las poblaciones más felices del mundo. Tanto si se trata de los ingredientes de origen local con los que se elaboran los productos de cuidado de la piel de la marca, como si se trata de atesorar los momentos que se toman para aplicarlos, OLEHENRIKSEN defiende categóricamente esta cultura diversa y tradicional con el bienestar de la piel escandinava a la cabeza.

La experiencia personal del fundador de la marca, el danés Ole Henriksen, con el acné quístico le animó a crear una línea de cuidado de la piel centrada en el bienestar e inspirada en sus raíces escandinavas. Con potentes mezclas de ácidos e ingredientes vegetales procedentes de Escandinavia, como la savia de abedul nórdica, el loto nevado y los extractos de hierba de sauce alpina, cada ingrediente y producto hace que cada aplicación sea una ocasión para disfrutar.

Rachel Berg, vicepresidenta de marketing global de OLEHENRIKSEN, explica la importancia de aprovechar la historia de la marca: "Somos una marca de origen escandinavo y, al entrar en nuestro 40º aniversario, volvemos a nuestras raíces, ancladas en el bienestar de la piel escandinavo, entendiendo que este espíritu global nos diferencia del resto. El fichaje de Anine Bing como nuestra asesora global de la marca escandinavay la asociación con otras personas influyentes escandinavas a escala global nos ayudará a amplificar diversos elementos de la cultura y nuestro enfoque de bienestar de la piel de inspiración escandinava de una manera fresca y moderna".

Ampliamente reconocida por sus esenciales de vestuario fresco sin esfuerzo, Bing ha sido reconocida como una autoridad en el estilo escandinavo desde la creación de su marca homónima en 2012. Inspirada en la simplicidad escandinava y la energía americana, Bing ha construido una casa de moda global centrada en estilos de vestuario cotidiano y piezas de inversión para mujeres modernas que buscan un enfoque atemporal pero rebelde del estilo. Como primera asesora global de la marca escandinava de la marca, en este nuevo cargo pondrá su experiencia en el cuidado de la piel y las prácticas de estilo de vida escandinavas al servicio de la marca OLEHENRIKSEN.

"Soy fan desde hace mucho tiempo del cuidado de la piel de OLEHENRIKSEN, así que cuando la marca me propuso esta colaboración, me interesé de inmediato", afirmó Anine Bing. "Nuestra pasión compartida por la cultura escandinava crea una sinergia única y estoy deseando dar vida a los muchos conceptos interesantes que tenemos en marcha".

El papel de Bing en la marca será muy amplio y abarcará desde la creación de contenidos para las redes sociales hasta colaboraciones entre marcas. A lo largo de la colaboración, Bing encabezará una miniserie de 6 capítulos que ofrecerá una mirada al interior de lo mejor de la piel y el bienestar escandinavos con los secretos de Bing para lograr su estilo sin esfuerzo, consejos de bienestar matutino y, por supuesto, sus productos OLEHENRIKSEN favoritos. Con la vista puesta en iluminar la cultura escandinava, este contenido exclusivo armonizará eficazmente el cuidado de la piel y las prácticas generales de bienestar, subrayando a OLEHENRIKSEN como una marca de estilo de vida que trasciende el cuidado de la piel.

"Pocas personas he conocido tan fuertes y elegantes como Anine. Llevo años admirando sus diseños impactantes, eclécticos y clásicos, y no podría estar más feliz de que se una al equipo de OLEHENRIKSEN como nuestra primera 'Global Scandi Brand Advisor'", afirmó el fundador de la marca OLEHENRIKSEN, Ole Henriksen. "No solo podemos relacionarnos con los muchos elementos que hacen que la cultura escandinava sea tan rica, desde las filosofías hygge hasta llevar una vida sencilla llena de alegría y afirmación positiva, sino que tenemos muchas cosas por venir que infunden esta energía palpable en la marca. Anine ha aportado un nuevo y fresco significado a la moda escandinava, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, manteniéndose fiel a sus raíces danesas. Su liderazgo y experiencia en el sector, junto con su perspectiva sobre el estilo de vida escandinavo, el bienestar, el cuidado de la piel y el estilo, la convierten en la socia perfecta para OLEHENRIKSEN".

OLEHENRIKSEN ha recurrido a creadores escandinavos clave, Linda Hallberg, Ceval, Nnenna Echem y otros, para crear una serie de contenidos sólidos que pongan de relieve el estilo de vida escandinavo. Con la presentación de rostros frescos y modernos procedentes directamente de la región, el lanzamiento de estos contenidos sumergirá a la gente en la riqueza de la cultura a través de una narración elevada.

El contenido se lanzará a partir de enero de 2023, así que no pierda de vista los canales sociales de la marca, incluidos Instagram, TikTok y YouTube de OLEHENRIKSEN, y enamórese de la rica herencia escandinava que une a estas asociaciones con visión de futuro.

ACERCA DE ANINE BING

ANINE BING es una marca de moda con sede en Los Ángeles fundada por Anine Bing, fundadora y directora creativa, y Nicolai Bing, fundador y consejero delegado. Inspirada en la sencillez escandinava y la energía americana, ANINE BING ha creado una casa de moda global centrada en prendas esenciales para el vestuario diario y en piezas de inversión para mujeres modernas que buscan un estilo atemporal pero rebelde. Impulsada por un gran número de seguidores en las redes sociales y un enfoque moderno para la entrega inmediata de productos, la marca se ha convertido en un negocio multimillonario, y sigue creciendo, desde su lanzamiento en 2012.

ACERCA DE OLEHENRIKSEN

OLEHENRIKSEN Skincare nació de la perseverancia de un joven por curar su propia piel. Su historia comienza en una pequeña ciudad danesa, donde, a los 18 años, Ole sufrió un acné quístico que hizo que su personalidad, normalmente brillante, se replegara sobre sí misma. Finalmente, tras un encuentro fortuito con un renombrado curandero holístico, se sintió inspirado para abrazar el poder transformador del cuidado de la piel. Cuando el acné desapareció, Ole recuperó su personalidad luminosa y radiante. Transformar vidas a través del bienestar de la piel se ha convertido en el trabajo de toda la vida de Ole, y fue este compromiso con el cuidado transformador de la piel lo que le llevó a convertirse en el primer facialista famoso del mundo. El "Ole Glow'' llegó a ser tan codiciado que, en 1983, decidió embotellar sus fórmulas elaboradas por expertos y lanzar su marca homónima, OLEHENRIKSEN Skincare.

En la actualidad, la misión continúa. OLEHENRIKSEN cree en una filosofía de cuidado de la piel de eficacia probada: la exfoliación combinada con la renovación para conseguir una piel radiante. Creemos en el poder renovador de la piel de los ácidos: la vitamina C y los AHA son nuestros pilares fundamentales. Creemos en los principios escandinavos del bienestar. Creemos en un cuidado de la piel que da gusto utilizar, porque un rostro feliz es un rostro bello.

Somos OLEHENRIKSEN Skincare. Cuidado clínico escandinavo de la piel. Alegría y resultados en cada frasco desde 1983. OLEHENRIKSEN es CLEAN en SEPHORA, sin crueldad, sin parabenos y sin ftalatos para una piel luminosa con una conciencia limpia.

OLEHENRIKSEN fue adquirida en 2011 por KENDO Brands, una incubadora de marcas de belleza propiedad de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, con sede en París, el grupo líder mundial de productos de lujo. Para más información, visite www.olehenriksen.com.

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco (California), KENDO crea o adquiere marcas de belleza y se centra en convertirlas en potencias mundiales. Su cartera está formada por OLEHENRIKSEN, KVD Beauty, Fenty Beauty by Rihanna, Fenty Skin by Rihanna, Fenty Fragrance by Rihanna y Lip Lab. El nombre KENDO es un juego de palabras con la frase "can do". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación a la calidad del producto, la innovación y la narración auténtica. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 35 países de todo el mundo.

