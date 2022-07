ONE ROCK CAPITAL PARTNERS COMPLETA ADQUISICIÓN DE PREFERE RESINS

NUEVA YORK, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"), anunció hoy que una de sus filiales ha completado con éxito la adquisición previamente anunciada de Prefere Resins Group ("Prefere" o la "Compañía") de Silverfleet Capital.

Prefere es un líder paneuropeo de resinas adhesivas y formulaciones utilizadas en productos de aislamiento y madera de ingeniería, aplicaciones industriales y otros materiales especiales. Prefere también es pionera en la conversión a tecnologías de resinas sostenibles de base biológica. Con sede en Erkner, Alemania, la empresa emplea a más de 600 personas en todo el mundo en varias instalaciones de fabricación, ventas e investigación y desarrollo.

"La dedicación de Prefere a la innovación de productos y el compromiso con sus clientes subrayan su posición como líder del mercado en la industria de las resinas adhesivas", dijo Michael T. Koike, socio de One Rock. "Estamos emocionados de continuar asociándonos con la gerencia mientras trabajamos para avanzar y promover las iniciativas de sustentabilidad de la Compañía en un esfuerzo por maximizar aún más su potencial".

Elmar Boeke, director ejecutivo de Prefere, añadió: "Esperamos continuar nuestra asociación con One Rock. Aprovechar la industria y la experiencia operativa de One Rock para expandir la cartera de productos de alta calidad de Prefere nos permitirá continuar brindando un valor diferenciado para nuestros clientes".

Latham & Watkins, LLP actuó como asesor legal en conexión con la transacción.

ACERCA DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa utilizando un enfoque riguroso que utiliza socios operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar negocios en industrias seleccionadas. La participación de estos socios operativos le otorga a One Rock la capacidad de llevar a cabo la debida diligencia y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la gerencia de la empresa y sus socios operativos para desarrollar un plan comercial integral centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para mejorar el valor a largo plazo. Para obtener más información, visite www.onerockcapital.com .

