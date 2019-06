Las ONG medioambientales se unen para exigir una cobertura de observadores del 100% en los barcos atuneros industriales

Publicado 25/06/2019 15:20:49 CET

- Las principales ONG medioambientales se unen para exigir una cobertura de observadores del 100% en los barcos atuneros industriales

PITTSBURGH, 25 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Trece de las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) medioambientales centradas en la conservación mundial del atún han anunciado hoy que se unen para exigir que las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) que regulan la pesca del atún en los océanos Índico, Pacífico, Atlántico y Austral demanden la cobertura de observadores en todos los barcos atuneros industriales.

https://mma.prnewswire.com/media/927639/SOS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/927639/SOS_Logo.jpg]

Estas ONG incluyen: Birdlife International, Conservation International, The Earthworm Foundation, Ecology Action Centre, el Fondo para la Defensa del Medioambiente, Fishwise, Greenpeace, la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos Marinos (ISSF, por sus siglas en inglés), el Acuario de la bahía de Monterrey, The Nature Conservancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries Partnership y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Su declaración es la siguiente:

Las pesquerías atuneras sin vigilancia son inadmisibles.

En muchas pesquerías atuneras de todo el mundo, la ausencia de observación independiente de la actividad pesquera implica que no podamos ver muchas cosas (incluidos muchos problemas ya conocidos en materia de conservación y cumplimiento, como la pesca ilegal, las capturas notificadas incorrectamente o no notificadas, y la captura accidental de especies en peligro de extinción, amenazadas y protegidas). Lo que no podemos ver supone un riesgo para las poblaciones de peces, las pesquerías y las empresas que compran atún.

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera tienen poder para reducir estos riesgos solicitando una cobertura de observadores del 100%, tanto humana como electrónica, en los barcos atuneros industriales. Una cobertura de observadores del 100% ofrece los medios necesarios para paliar los problemas de conservación y cumplimiento que ponen en peligro las poblaciones de atún, los ecosistemas oceánicos y las cadenas de suministro de atún.

Una cobertura de observadores del 100 % puede y debe ocurrir pronto, ya que no existen razones creíbles para posponerla.

Estamos decididos a trabajar juntos para que la cobertura de observadores del 100% sea una realidad. Únase a nosotros para apoyar que se haga obligatorio que se produzca una cobertura de observadores del 100% en todas las OROP del atún.

#unmonitoredunacceptable

Las ONG buscarán un apoyo más amplio por parte de empresas comerciales, organizaciones pesqueras, organizaciones y fundaciones de conservación con respecto a la obligación de que exista una cobertura de observadores del 100% en todas las OROP y agencias pesqueras responsables de la gestión de las poblaciones mundiales de atún.

Los consumidores pueden unirse a estas ONG en su exigencia de que exista una cobertura de observadores del 100% en barcos atuneros industriales añadiendo su firma a la declaración de apoyo al hacer clic en el siguiente enlace: #UnmonitoredUnacceptable [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2506421-1&h=4121825946&u...] .

DE: Yellow Bridge Communications Contacto de Medios: Samantha Bridger Samantha.Bridger@yellowbridgecommunications.com[mailto:Samantha.Bridger@yellowbridgecommunications.com] 724-272-1757

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/927639/SOS_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2506421-1&h=1780139083&u...]