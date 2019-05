Ovid Therapeutics realiza una presentación en la 12.ª edición del International Epilepsy Colloquium (2)

Publicado 24/05/2019 20:36:36 CET

Acerca de la colaboración Ovid/TakedaOvid y Takeda firmaron un acuerdo de colaboración de desarrollo y comercialización global en enero de 2017 para evaluar el uso de OV935/TAK-935 en diversos síndromes epilépticos poco frecuentes. Según los términos de este acuerdo, las empresas comparten los costes de desarrollo y comercialización al 50% y, si el resultado es fructífero, las empresas también compartirán los beneficios al 50%. Takeda dirigirá la comercialización en Japón y tiene opción a hacerlo también en Asia y otros puntos geográficos seleccionados. Ovid dirigirá las actividades de desarrollo clínico y comercialización en Estados Unidos, Europa, Canadá e Israel.

Acerca de Ovid TherapeuticsOvid Therapeutics es una empresa biofarmacéutica con sede en Nueva York que utiliza su enfoque BoldMedicine(TM) para desarrollar fármacos que transforman las vidas de los pacientes con trastornos neurológicos poco frecuentes. Ovid cuenta con una amplia cartera de fármacos de primera categoría potenciales. El fármaco en fase de investigación más avanzado de la empresa, OV101, se encuentra en fase de desarrollo clínico para el tratamiento del síndrome de Angelman y el síndrome X frágil. Ovid también está desarrollando OV935/TAK-935 en colaboración con Takeda Pharmaceutical Company Limited para el posible tratamiento de encefalopatías de desarrollo y epilépticas (EDE).

(1)Fuente: I.E. Scheffer, S. Berkovic, G. Capovilla, et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology (Clasificación ILAE de la epilepsia: informe de posición de la Comisión ILAE para la clasificación y la terminología). Epilepsia; 58 (2017): 512-521.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa incluye determinadas divulgaciones que contienen "declaraciones prospectivas", incluidas, entre otros, declaraciones sobre el avance de los productos experimentales de Ovid, progreso, plazos, ámbito y resultados de los ensayos clínicos de los productos experimentales de Ovid, así como las notificaciones de los datos clínicos sobre estos productos. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar ya que contienen palabras como "hará", "cree" y "espera" y se basan en las expectativas y suposiciones actuales de Ovid. Dado que las declaraciones prospectivas son futuras, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que pueden diferir de forma material de aquellas contempladas en las declaraciones prospectivas, que no son ni declaraciones de hechos históricos ni garantías de resultados futuros. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difiriesen de forma sustancial de los que figuran en las declaraciones prospectivas figuran en la documentación de Ovid presentadas ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), en el epígrafe "Factores de riesgo". Ovid no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas que figuran en el presente comunicado para que reflejen cambios en las expectativas, aunque haya nueva información disponible.

