Panchshil Office Parks recibe 3 'Oscars' en seguridad (1)

- Los Campus de Eon Free Zone-1, Business Bay y Tech Park One otorgados con el más alto premio de salud y seguridad por British Safety Council

PUNE, India, 22 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Panchshil Office Parks-- una unidad de Panchshil Realty [https://www.panchshil.com/], con sede en Pune --ha anunciado hoy que ha ganado tres prestigiosas Espadas de Honor del British Safety Council para tres de sus campus de oficinas en Pune.

https://mma.prnewswire.com/media/1424256/Panchshil_Office_Pa... [https://mma.prnewswire.com/media/1424256/Panchshil_Office_Pa...]

Eon Free Zone-1 [https://www.panchshil.com/commercial/19/eon-free-zone/], Business Bay [https://www.panchshil.com/commercial/8/business-bay/] y Tech Park One [https://www.panchshil.com/commercial/42/tech-park-one/] de Panchshil son tres de los 66 sitios únicos en todo el mundo que lograron una Espada de Honor 2020, que se otorga a las empresas que han demostrado excelencia en la gestión de riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo.

Para Eon Free Zone-1, este es el segundo año consecutivo que el campus ha sido galardonado con una Espada de Honor.

Para competir por la Espada de Honor, una organización primero tiene que alcanzar el máximo de cinco estrellas en la auditoría de gestión de salud y seguridad del British Safety Council. También tiene que demostrar a un panel independiente de expertos que ha alcanzado la excelencia en la gestión de salud y seguridad en todo el negocio, desde la planta de tienda hasta la sala de juntas.

VijitsinghThopte, vicepresidente-gestión de instalaciones, Panchshil Realty, dijo: "Me complace que nuestro firme enfoque en la seguridad y el bienestar de nuestros ocupantes, asociados y miembros del equipo a lo largo de los años haya sido revisado, validado y reconocido de forma independiente con tres Espadas de Honor. Considerados durante mucho tiempo los 'Oscars' de la seguridad, estos tres premios del British Safety Council son un reconocimiento a nuestras normas ejemplares en la gestión de riesgos para la salud y la seguridad".

Lawrence Waterman, presidente del British Safety Council, dijo: "En nombre del consejo de administración y del personal del British Safety Council, quisiera felicitar a Panchshil por haber alcanzado los más altos estándares de salud, seguridad y gestión medioambiental. Lograr tal distinción requiere un compromiso y profesionalismo reales. Estamos encantados de haberle apoyado en sus logros en lo que ha sido un año sin precedentes dada la pandemia de COVID."

Mike Robinson, consejero delegado de British Safety Council, añadió: "Me gustaría felicitar a Panchshil por su firme dedicación a mantener su lugar de trabajo seguro y saludable y/o minimizar los riesgos para el medio ambiente de las actividades diarias de sus organizaciones. Este año presentó un desafío adicional y significativo en forma de COVID-19 y rendiré homenaje a Panchshil por su arduo trabajo y compromiso a través de estas difíciles circunstancias".

"Todas las organizaciones ganadoras de Espada y Globo comparten un compromiso y una determinación para alcanzar los más altos estándares de salud y seguridad. Estamos encantados de que sean socios para ayudar a lograr nuestra visión de que nadie debe ser herido o enfermado a través de su trabajo", añadió.

El viaje

Con el fin de anular los riesgos laborales y reducir el riesgo para las partes interesadas y los visitantes asociados con cada campus, todos los sitios se sometieron a una revisión detallada y una evaluación sólida de más de sesenta elementos que abarcan la salud ocupacional, la seguridad, las políticas de bienestar, los procesos y las prácticas. Las auditorías internas continuas, las charlas informativas, las formaciones especializadas y los paseos de seguridad para diversos equipos involucrados en las operaciones y el mantenimiento del campus son algunas de las demás medidas emprendidas.

Los procesos periódicos de mantenimiento preventivo se han mejorado con la introducción de mecanismos de control eficaces y el uso de tecnología como sensores automáticos para el monitoreo de todos los tanques de agua superficiales y subterráneos, controles de temperatura y humedad de las unidades de aire acondicionado, control de temperatura de paneles eléctricos mediante cámaras infrarrojas, controles de vibración y ruido para equipos aplicables, observación de actividades clave del proceso de la planta utilizando CCTV y similares.

Otras medidas especiales que se han puesto en marcha incluyen la instalación de una señalización adecuada que destaca qué hacer y qué no hacer, las pautas de seguridad, la gestión ambiental y los gráficos de bienestar en las zonas comunes y los niveles de estacionamiento y que han ayudado a aumentar la concienciación y crear un entorno de trabajo más seguro.

British Safety Council

Los premios de 2020 marcan el año 41 consecutivo en el que el British Safety Council ha otorgado la Espada de Honor [http://www.britsafe.org/SOH] a la excelencia en la gestión de la salud y la seguridad.

Desde su fundación en 1957, el British Safety Council ha hecho campaña incansable para proteger a los trabajadores de accidentes, peligros y condiciones inseguras, y ha desempeñado un papel decisivo en el proceso que ha llevado a la adopción de una legislación histórica en materia de salud y seguridad. Sus miembros en más de 60 países están comprometidos a proteger y mejorar el bienestar de los trabajadores, creyendo que un ambiente de trabajo saludable y seguro también es bueno para las empresas.

Campus premiados con la Espada de Honor de Panchshil

Situado en el corredor oriental de Kharadi, en Pune, EON Free Zone-1 [https://www.panchshil.com/commercial/19/eon-free-zone/] de 4,5 millones de pies cuadrados es el fulcro del bullicioso distrito de TI y es el hogar de muchos gigantes corporativos globales e indios que operan en el espacio TI e ITeS.

Estratégicamente ubicado cerca del campo de golf de Poona en Airport Road, Business Bay es un desarrollo de espacio de trabajo moderno de 1,8 millones de pies cuadrados diseñado para las principales sedes corporativas, empresas de software y empresas de servicios habilitadas para TI.

Ubicado en Yerwada, Tech Park One es un único IT Park equipado con servicios de soporte de alta tecnología y comodidades exclusivas. Distribuido en un millón de pies cuadrados, Tech Park One es el destino preferido para las empresas multinacionales y Fortune 500.

Panchshil Office Parks [https://www.panchshil.com/commercial/]

La cartera de oficinas de Panchshil Realty en Pune comprende más de 17,5 millones de pies cuadrados de proyectos emblemáticos como EON Free Zone, Business Bay, Tech Park One, World Trade Centre y el International Convention Centre. Sus campus son el hogar de empresas líderes globales como Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS y Vodafone entre muchas otras.

Negocios de Panchshil - Lo más destacado:

-- La cartera total de bienes inmuebles completa de Panchshil Realty es de alrededor de 23 millones de pies cuadrados con otros 20 millones de pies cuadrados bajo desarrollo. -- Las tres principales verticales de negocios de Panchshil Realty comprenden espacios de oficinas comerciales, hostelería y residenciales. -- Una parte significativa de la cartera de oficinas de Panchshil Realty está anclada por Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado y administrado por Blackstone Group LP.

Acerca de Panchshil Realty [https://www.panchshil.com/]

(CONTINUA)