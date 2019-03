El papel de la ciudadanía en la determinación de la residencia de impuestos - CBI Index

Publicado 13/03/2019 13:23:08 CET

LONDRES, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La destacada firma de asesoramiento de impuestos de nivel internacional Ernst & Young (EY) ha publicado hoy un informe en el que aclara la diferencia entre la residencia de impuestos y la ciudadanía - una distinción importante para hacer en un momento en el que los programas de ciudadanía por inversión (CBI) se caracterizan de forma errónea como programas de residencia por impuestos.

El informe (disponible aquí [http://cbiindex.com/reports/]) consigue tres conclusiones destacadas. Una: la ciudadanía es un concepto separado de la residencia de impuestos. Dos: la ciudadanía - y con ello, los programas CBI - no suponen un riesgo a los esfuerzos de recolección de impuestos, incluyendo CRS. Esto se debe a que las normas de información de impuestos generalmente excluyen la ciudadanía como test de si una persona es responsable de pagar impuestos en un país concreto. Tres: la ciudadanía no es un factor dentro de la cualificación de una persona para la residencia por impuestos en varias jurisdicciones CBI, como en Chipre, Malta, Dominica, St Kitts and Nevis y St Lucia.

Crucialmente, las conclusiones de EY en resolución son contradictorias con las de los organismos intergubernamentales que han nivelado las críticas recientemente en las jurisdicciones CBI por permitir la evasión de impuestos: "Cualquier preocupación de impuestos que pueda surgir entorno a la interacción de la ciudadanía con el intercambio de información podría dirigirse de forma natural por medio de provisiones de impuestos en lugar de restringir la ciudadanía".

Ciudadanía frente a residencia de impuestos

La ciudadanía, según EY, "es un concepto diferente de la residencia de impuestos". Históricamente, los ciudadanos residen en su país de ciudadanía: disfrutan de los servicios de ese país y contribuyen con la operación por la virtud de los impuestos. Esto lleva a una asociación de ciudadanía y residencia de impuestos. A pesar de ello, ya desde el año 1923 surgieron debates en relación al borrador del OECD Model Tax Convention, siendo reconocido que "la mera relación de los ciudadanos ya no puede estar considerada como un vínculo suficiente para imponer a los no residentes por su país de nacionalidad".

Ahora, los países basan su residencia de impuestos en "el grado de enlaces personales socio-económicos con un país". La OCED Convention proporciona los test estándares, que incluyen una presencia física mínima, un hogar permanente, un centro cercano de interés vital o un domicilio habitual en un país. La ciudadanía se "utilize poco habitualmente" - y entonces, como último recurso.

Programas CBI y colección de impuestos

El informe de EY documenta el error habitual de que los programas CBI tienen potencial para facilitar la evasión de impuestos. La confusión surge del hecho de que los países CBI pueden proporcionar incentivos de impuestos que están "separados del programa CBI", pero se puede acceder a ellos de forma más sencilla después de recibir la ciudadanía. Es por ello, que se indica en los programas que no se proporcione una residencia de impuestos, un hecho que está reconocido de forma inequívoca por los recientes detractores CBI por medio de la OECD y de la Comisión Europea.

El informe EY además responde a la preocupación de que los programas CBI pueden llevar a una información CRS inadecuada - rebajándola a pesar de ello, como exagerada debido a "las normas de información que son explicitas y no las utilizan los ciudadanos como pruebas [para la residencia de impuestos]". En este aspecto, el CRS Implementation Handbook se cita de la siguiente forma: "Mientras que hay una gran proporción del estándar que se fija de forma precisa en FATCA IGA, también existen áreas de diferencia. Estas diferencias se deben a la eliminación de las especificidades de Estados Unidos (como el uso de la ciudadanía como indicio de la residencia de impuestos [...]".

Es por ello que el informe no indica los impuestos como una racionalidad habitual para buscar CBI, indicando en su lugar la estabilidad política, evitación de los prejuicios, viajes sin visados o acceso con visado en la llegada, además de los beneficios en el estilo de vida.

Residencia de impuestos en las jurisdicciones CBI

El informe EY proporciona ejemplos sobre cómo, por medio de su propia legislación y jurisprudencia, las jurisdicciones CBI separan la residencia de impuestos de la ciudadanía. EY observa que, en Europa, la ciudadanía "no determina la residencia de impuestos en Chipre", y el Ministro de Finanzas de Malta aclaró que los beneficiarios CBI "no se consideran de forma automática como residentes de impuestos en Malta". En las jurisdicciones CBI de El Caribe, "está claro que la ciudadanía no es determinante relevante de la residencia [de impuestos]".

Por otro lado, en Estados Unidos, la ciudadanía se iguala de forma automática a la residencia de impuestos. Estados Unidos además operan una residencia por medio de un esquema de inversión (RBI), el EB-5 Immigrant Investor Visa Programme, que proporciona automáticamente la residencia de impuestos. RBI proporciona derechos de residencia permanentes, que a menudo imponen unos requisitos de presencia física mínimos que pueden ayudar en la adquisición de la residencia de impuestos. Las jurisdicciones de El Caribe analizadas en el informe EY - Dominica, St Kitts and Nevis y St Lucia - no operan programas RBI, mientras que Chipre y Malta sí lo hacen.

Conclusión

El informe EY explica la naturaleza de CBI y el beneficio que otorga: la ciudadanía. Critica la combinación de los conceptos de ciudadanía y residencia de impuestos, y avisa de que esto podría llevar a unas concepciones erróneas peligrosas, sobre todo cuando estas condenan el combustible por medio de potentes organizaciones intergubernamentales. Con esta alarma, el equipo del CBI Index ha visto la condena por parte de la OECD y de la Unión Europea, y en vistas al informe EY, insta a estas dos entidades a llevar a cabo una segunda revisión de CBI y de su conexión con los impuestos.

Se puede acceder al informe completo EY desde aquí [http://cbiindex.com/reports/].

