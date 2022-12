PARAMOUNT+ LLEGA A ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA, CERRANDO UN AÑO DE EXPANSIÓN MUNDIAL (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Estrellas mundiales y locales como Dani Levy y el reparto de THE SHEIK, además de Anson Mount de STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS y Marc Rissmann de 1883, celebraron el lanzamiento durante un exclusivo acto en Berlín

Tras el lanzamiento la semana pasada en Francia y hoy en Alemania, Austria y Suiza, Paramount+ ya está disponible en 45 mercados de todo el mundo

BERLÍN, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, el servicio global de streaming de Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), se lanza hoy en Alemania, Suiza y Austria, disponiendo de miles de horas de entretenimiento, tras el lanzamiento del servicio en Francia el día 1 de diciembre, y estableciendo un año de expansión global ya que el servicio ya está disponible en 45 mercados.

Para celebrar su último lanzamiento, Paramount desplegó su icónica alfombra azul en el UCI Luxe de Berlín y organizó un evento inolvidable mostrando las primeras imágenes de algunos de los contenidos premium de Paramount+. Estrellas mundiales y locales se reunieron para este evento exclusivo, incluyendo la estrella de STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS Anson Mount, Marc Rissmann de 1883, Dani Levy y el reparto de THE SHEIK, además de miembros del reparto de GERMANY SHORE y todo el elenco de SPOTLIGHT. Durante el acto, también se anunció que la segunda temporada de YELLOWJACKETS se estrenará en marzo en varios mercados de todo el mundo.

El servicio de streaming ofrece un amplio abanico de contenidos para toda la familia, incluyendo nuevos y exclusivos originales de Paramount+, programas de éxito y películas populares de todos los géneros de las marcas y estudios de producción de Paramount, como CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® y Smithsonian Channel™, ofreciendo lo mejor de títulos internacionales exclusivos y contenido local.

Además de la esperada serie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, aclamada por la crítica, así como la serie estadounidense YELLOWSTONE y su precuela 1883, las series globales que estarán disponibles en Paramount+ en Alemania, Suiza y Austria incluyen SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, que cuenta la historia de uno de los unicornios más exitosos y destructivos de Silicon Valley; THE OFFER, basada en el productor ganador de un Oscar® Albert S., THE MAN WHO FELL TO EARTH, que sigue a un nuevo personaje extraterrestre que llega a la Tierra en un momento crucial de la evolución humana, y TULSA KING, con Sylvester Stallone en el papel de Dwight "El General" Manfredi justo después de ser liberado de una condena de 25 años de prisión y exiliado sin ceremonias por su jefe para establecerse en Tulsa, Oklahoma, que acaba de recibir luz verde para una segunda temporada.

Además, Paramount+ acogerá una selección de nuevos éxitos de taquilla tras su estreno en cines y en casa, como "Top Gun: Maverick", que llegará al servicio el 22 de diciembre.

Paramount+ está invirtiendo en contenidos y talentos locales, con una gama incomparable de originales alemanes, como DER SCHEICH (The Sheik) (22 de diciembre), SPOTLIGHT (8 de diciembre), la exitosa serie de Nickelodeon sobre los talentosos estudiantes de interpretación, baile y canto de la Escuela de Arte de Berlín, y SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH (enero de 2023), una apasionante serie policíaca basada en las aclamadas novelas superventas, entre otras.

Marco Nobili, vicepresidente ejecutivo y responsable general internacional de Paramount+, comentó: "No cabe duda de que 2022 ha sido el año de la expansión mundial de Paramount+. Con el último lanzamiento en Alemania, Suiza y Austria, y en Francia la semana pasada, ahora estamos emitiendo en mercados clave de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Australia y pronto en la India. Con nuestra inmejorable oferta de contenidos para entretener a toda la familia, desplegada a través de una huella tan amplia, estamos bien posicionados para continuar nuestro impulso en 2023".

GAMA DE CONTENIDO DESTACADA

Contenido alemán sin igual

Guión:

DER SCHEICH. El galardonado cineasta Dani Levy cuenta la historia de un estafador único en su especie. En ocho episodios, el padre de familia Ringo (Björn Meyer) se reinventa y conquista el mundo financiero de Zúrich como hijo ilegítimo de una dinastía árabe multimillonaria, con nada más que un montón de historias rocambolescas y un extracto bancario falso de 8.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, Carla (Petra Schmidt-Schaller), la esposa de Ringo, se ve envuelta en una peligrosa red de mentiras, dinero y codicia.

Sexta temporada de SPOTLIGHT, la exitosa serie de Nickelodeon sobre los talentosos estudiantes de interpretación, baile y canto de la Escuela de Arte de Berlín. En esta temporada, el conocido reparto crece para incluir a nuevos estudiantes y cuenta como siempre con el apoyo de estrellas invitadas de la televisión, la música y el mundo de los influencers, como las cantantes Lotte y Madeline Juno, las estrellas de TikTok JulesBoringLife y Twenty4Tim, y la empresaria, coreógrafa y autora Nikeata Thompson.

SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH (enero de 2023), una apasionante serie policíaca basada en las aclamadas novelas superventas sobre el antropólogo forense Dr. David Hunter. Hunter, que abandonó su carrera policial tras un golpe del destino, busca paz y tranquilidad como médico de familia en la campiña inglesa. Pero cuando se descubre un cadáver en el bosque, la policía local le pide ayuda. El reparto británico-alemán incluye a Harry Treadaway como el Dr. David Hunter, la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor alemán Hardy Krüger Jr.

La serie de thriller cibernético ecológico A THIN LINE (principios de 2023) gira en torno a las jóvenes hermanas gemelas Anna (Saskia Rosendahl) y Benni (Hanna Hilsdorf), que utilizan todas las herramientas digitales a su alcance para sacar a la luz delitos contra el medio ambiente. Cuando su pirateo de un servidor gubernamental da lugar a una redada policial, la introvertida Anna es detenida y la carismática Benni desaparece. Poco después, Anna recibe la visita del jefe de una unidad policial (Peter Kurth) contra la ciberdelincuencia. Cuando éste le revela que Benni forma parte de un nuevo grupo terrorista radical que está llevando a cabo violentos atentados contra políticos y empresas, Anna debe decidir qué bando tomar.

La serie KOHLRABENSCHWARZ (en 2023) basada en la serie de audiodramas de misterio del mismo nombre. El actor Michael Kessler, que tuvo la idea junto con el escritor Tommy Krappweis, vuelve a protagonizar al psicólogo Stefan Schwab, recién divorciado, que se ha retirado a las tranquilas estribaciones de los Alpes. Pero, en contra de sus planes, no encuentra la paz, ya que de repente parecen haberse despertado allí antiguas leyendas: Los niños desaparecen, los "pecadores" son asesinados, las leyendas arcaicas se hacen realidad.

Sin guión:

Además de una amplia selección de realities internacionales, Paramount+ también estrenará a partir de diciembre realities alemanes exclusivos. El 15 de diciembre, Paramount+ estrenará nuevos episodios del popular formato de telerrealidad de MTV GERMANY SHORE, antes conocido como Reality Shore. Las estrellas del reality, hambrientas de fiesta, no escatiman en conflictos ni en contacto físico y sacan todo lo que tienen a su alcance para salir de fiesta y pelearse en la soleada Croacia. Los locos desafíos llevan a las estrellas del reality a sus límites y las unen como una familia, mientras las emociones se desbocan.

Paramount+ Kids & Family

También hay una amplia variedad de contenidos infantiles y familiares, como BIG NATE, una nueva serie de animación sobre un niño de sexto curso que tiene una necesidad interminable de demostrar su genialidad al mundo; PAW PATROL: LA PELÍCULA, así como los 217 episodios de la serie, incluidos nuevos episodios exclusivos de la 9ª temporada; las películas más destacadas SECRET HEADQUARTERS, protagonizada por Owen Wilson, y SONIC THE HEDGEHOG 2; la serie de animación CG STAR TREK: PRODIGY; el reinicio de los RUGRATS y THE FAIRLY ODDPARENTS: FAIRLY ODDER, una nueva serie mixta de acción real y animación, basada en la histórica serie de animación de Nickelodeon.

Paramount+ también ofrece una biblioteca de las franquicias infantiles y familiares más queridas, como "Bob Esponja", "La Patrulla Canina" y muchas más.

Originales de Paramount+

Los originales de Paramount+ incluyen TULSA KING, protagonizada por Sylvester Stallone en el papel de un capo de la mafia neoyorquina justo después de salir de la cárcel tras 25 años y ser exiliado sin contemplaciones por su jefe para establecerse en Tulsa, Oklahoma; THE OFFER, una serie limitada basada en las extraordinarias experiencias nunca vistas del productor ganador del Oscar® Albert S. Ruddy en el rodaje de "El Padrino", con Miles Teller, Matthew Goode y Juno Temple; 1883, la esperada precuela de "Yellowstone", de Taylor Sheridan, que sigue a la familia Dutton en su viaje al oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la América indómita, con la estrella alemana Marc Rissmann; 1923, también de Sheridan, con Helen Mirren y Harrison Ford en la siguiente entrega de la historia de origen de "Yellowstone", que presenta a una nueva generación de la familia Dutton y explora los primeros años del siglo XX; y HALO, una serie basada en la icónica franquicia Xbox que narra un épico conflicto en el siglo XXVI entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como Covenant.

Además, Paramount+ es el destino para los fans de "Star Trek" en Alemania, Austria y Suiza. El servicio ofrece STAR TREK: DISCOVERY, que sigue los viajes de la Flota Estelar en sus misiones para descubrir nuevos mundos y nuevas formas de vida, y un oficial de la Flota Estelar que debe aprender que, para entender realmente todas las cosas alienígenas, primero debes entenderte a ti mismo; y STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, que se basa en los años en que el capitán Christopher Pike llevó el timón del U.S.S. Enterprise. La serie contará con los favoritos de los fans de la segunda temporada de STAR TREK: DISCOVERY, Anson Mount como el Capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como Número Uno y Ethan Peck como el Oficial Científico Spock. La serie seguirá al Capitán Pike, al Oficial Científico Spock y a Número Uno en los años anteriores a que el Capitán Kirk abordara el U.S.S. Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia.

Entre las exclusivas de SHOWTIME® destacan AMERICAN GIGOLO, una reinvención actual de la icónica película de 1980; SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, que cuenta la historia de uno de los unicornios más exitosos y destructivos de Silicon Valley, Uber; y THE MAN WHO FELL TO EARTH, basada en la novela y la icónica película del mismo nombre, que sigue a un extraterrestre que llega a la Tierra en un momento crucial de la evolución humana.

Estas series se suman a los guiones originales internacionales de Paramount+ producidos en asociación con productoras independientes en varios mercados internacionales. Además de los guiones alemanes, los guiones originales de todo el mundo anunciados anteriormente que estarán disponibles en 2023 incluyen SEXY BEAST y A GENTLEMAN IN MOSCOW, del Reino Unido; BOSÉ de Latinoamérica y España; SINALOA'S FIRST LADY y ONE MUST DIE de México.

STREAM AHORA

Desde hoy, Paramount+ en Alemania, Suiza y Austria estará disponible en línea en https://paramountplus.de en dispositivos móviles y en una amplia gama de dispositivos de televisión conectados mediante la distribución a través de Apple, Amazon, Google, Samsung, Roku y otros. Los usuarios podrán suscribirse al precio de 7,99 euros o 12 francos suizos tras un periodo de prueba de 7 días. Paramount+ también se lanzará en las plataformas Sky de Alemania y Austria el 8 de diciembre. A través de este acuerdo, los abonados de Sky con Sky Cinema tendrán acceso a los contenidos de Paramount+ sin coste adicional, y la aplicación Paramount+ se lanzará en Sky Q. En la Suiza francófona, Paramount+ se distribuirá exclusivamente a través de Canal+ como parte de las ofertas CANAL+ Famille, CANAL+ Ciné Séries y CANAL+ La Totale.

Acerca de Paramount+Paramount+ es un servicio global de streaming de vídeo digital por suscripción de Paramount que ofrece una montaña de entretenimiento premium para audiencias de todas las edades. A nivel internacional, el servicio de streaming cuenta con una amplia biblioteca de series originales, programas de éxito y películas populares de todos los géneros de marcas y estudios de producción de renombre mundial, incluyendo SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel™, además de una sólida oferta de contenido local de primera clase. El servicio ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Latinoamérica, Caribe, Francia, Italia, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza y Corea del Sur.

Si desea más información acerca de Paramount+, visite la página web www.paramountplus.com

