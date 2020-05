Partitalia lanza 'Close-to-me' y 'Vita', dos nuevos dispositivos de seguridad personal portátiles

MILÁN, 19 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Partitaliasrl [https://www.partitalia.com/en/], la empresa italiana que opera en el sector de las TIC desde 2001, en abril de 2020, en asociación con la empresa de ingeniería SensorID [http://www.sensorid.it/],, lanzó "Close-to-me" y "Vita", dos dispositivos portátiles de seguridad personal en la época de Covid-19.

"Close--to-me", el dispositivo de "distanciamiento social"

"Close--to-me" [https://www.partitalia.com/en/close-to-me/] es el dispositivo que, usado por dos o más personas presentes en la misma habitación, controla el "distanciamiento social" basado en una distancia variable que se puede establecer de acuerdo con las directivas y regulaciones.

Específicamente, "Close-to-me" funciona de la siguiente manera: basado en la tecnología de radiofrecuencia, crea una burbuja de radio no invasiva y de baja frecuencia alrededor de la persona. Un sonido y vibración advierte a los usuarios cuando no se respeta la distancia establecida. Además, a través de sencillas adaptaciones el dispositivo se puede utilizar para controlar los accesos, detectar presencias y pagar el comedor de la empresa. Alfredo Salvatore, consejero delegado de Sensor ID, compañía de ingeniería que diseñó la tecnología para Partitalia, describe el nuevo producto que ya está en demanda en vista de la inminente reapertura de las empresas: "Close-to-me se puede personalizar y comprar ya sea como una pulsera o llavero: no es invasivo, diseñado sobre todo para simplificar los procedimientos involucrados en la reapertura de negocios y se puede implementar fácil y rápidamente."

"Vita": el dispositivo de telemedicina para llevar

En su lugar, el dispositivo portátil "Vita" [https://www.partitalia.com/en/vita/] ha sido diseñado para controlar constantemente los parámetros vitales en pacientes que pueden ser tratados usando telemedicina, en todos los casos en los que se considere indispensable identificar un posible contagio.

Tecnológicamente, la nueva frontera de las telecomunicaciones NBloT que simplifica la comunicación entre objetos se ha aplicado en el proyecto "Vita". Otra característica importante es la eficiencia mejorada de la batería, con una vida útil de más de dos semanas. Además, lo que lo convierte en una herramienta en la primera línea para la salud son los sensores que miden el latido del corazón, la saturación de oxígeno - un parámetro fundamental para Covid-19 -, temperatura de la piel y electrocardiograma. Gracias a estas características, además de la telemedicina para pacientes a largo plazo, el dispositivo portátil también se puede utilizar para controlar a los trabajadores solitarios. Por lo tanto, en el tiempo de Covid-19, el dispositivo es útil en el caso de pacientes dados de alta del hospital y sujetos a control remoto, pero también en todos los demás casos de control remoto. El dispositivo, que se someterá a una meticulosa experimentación clínica programada para comenzar en los próximos días, será certificado como dispositivo médico en septiembre de 2020.

