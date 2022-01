- Pepperstone presenta Pepperstone Talks: How to trade 2022, una inmersión profunda en el próximo año y las estrategias comerciales clave

DOCKLANDS, Australia, 12 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Todos los ojos están puestos en el panorama comercial potencial para 2022. Los mercados están navegando los efectos continuos de Covid-19 y los bancos centrales están diseñando su respuesta a la inflación vertiginosa. ¿Quiere escuchar lo que predicen los expertos mundiales? Pepperstone invita a los comerciantes a escucharlo primero.

Pepperstone se enorgullece de presentar una nueva serie en línea, Pepperstone Talks. El primer evento de la serie, How to Trade 2022, tendrá lugar el miércoles 26 de enero, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. GMT, donde 12 expertos del mercado presentarán sus predicciones comerciales para 2022.

Únase a 10 sesiones en línea exclusivas de ideas comerciales, análisis técnico, temas macroeconómicos y consejos sobre cómo mejorar su disciplina comercial. Cada charla será interactiva e invitará a los asistentes a plantear sus preguntas a los expertos y participar en el concurso de predicción del GBPUSD.

Este evento proporcionará información real y procesable para los comerciantes con diferentes niveles de experiencia y estilos.

Ponentes confirmados*:

Alpesh Patel OBE - Praefinium- Market trends for 2022 and trades ideas for the year ahead.Mark Randall and Steve Goldstein- AlphaMind- Weaponising the Mind for more effective FX TradingJames Maddison - TradingView- TradingView 2022: What's nextCorellian Trading Academy- H1 and the possibilities thereinMark Holstead - Traders Mastermind- Becoming the trader you want to be in 2022Garth MacKenzie - Traders Corner- Playing by the book - Technical trading setups to look for and how to trade themStuart Fieldhouse - The Armchair Trader Ryan Littlestone - Forex Analytix- How will FX markets react to inflation changes?Miad Kasravi- ZFX Trading- Inevitable market drivers in 2022 - Using the trading cycle to your advantage.

Descubra más sobre nuestros ponentes https://pepperstone.com/en-gb/go/pepperstone-talks/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=pepperstonetalks-2201

* Los oradores no cuentan con el respaldo de Pepperstone y cualquier opinión que expresen es propia.

