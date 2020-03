Ping An China Asset Management (Hong Kong) se convierte en el primer inversor asiático en asociarse con CBI

HONG KONG y LONDRES, 2 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited ("PAAMC HK") se ha unido al programa Climate Bonds Partners. PAAMC HK, el departamento de gestión de bienes en el extranjero de Ping An Insurance (Group) Company of China, uno de los mayores grupos de servicios financieros integrados del mundo, es el primer gestor de bienes chinos y el primer inversor institucional de Asia en convertirse en socio de Climate Bonds.

Esta alianza conmemora la labor conjunta de Climate Bonds Initiative y PAAMC HK para promocionar la inversión en el floreciente mercado ecológico de Asia y respaldar la incorporación de normativas internacionales en prácticas de inversión ecológica que, a su vez, es vital para canalizar capital en bienes bajos en carbón y soluciones genuinas contra el cambio climático en la región y en el Cinturón y la Ruta de la Seda.

Chi Kit Chai, director de inversión y jefe de mercados de capital de Ping An of China Asset Management (Hong Kong):

"El cambio climático es el principal reto al que se enfrenta la humanidad. Su impacto y las consecuencias son obvios. Ping An se ha comprometido a promocionar inversiones ecológicas y el desarrollo sostenible. Esta alianza histórica con Climate Bonds Initiative alinea nuestro mandado de inversiones ecológica con las mejores prácticas globales. Es hora que todos actuemos y movilicemos capital en financiación ecológica. Hagamos de este un mundo mejor para nuestros hijos".

Sean Kidney, director ejecutivo de Climate Bonds Initiative:

"Damos la bienvenida a Ping An of China Asset Management (Hong Kong) al programa Climate Bonds Partners y nos alegra ver su aplicación de Climate Bonds Taxonomy en su selección de bonos ecológicos".

"La alineación con las mejores prácticas internacionales que enfatiza una definición ecológica inequívoca, además de la transparencia de las ganancias dará confianza a los inversores en bonos ecológicos y facilitará la movilización de capital para respaldar la transición a una economía baja en carbono. El rigor de Climate Bonds Standard y Climate Bonds Taxonomy es ideal para este objetivo".

"Estamos deseosos de trabajar junto con Ping An of China Asset Management (Hong Kong) para sacar provecho de los mercados de capital líquido en Hong Kong y dirigir los recursos financieros para cubrir el gran vacío en inversión ecológica y climática en Asia y en el Cinturón y la Ruta de la Seda".

Acerca de Ping An of China Asset Management (Hong Kong):

Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. ("PAAMC HK") se creó en 2006. Es una filial directa de China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited y filial propiedad de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK y 601318.SH). Cuenta con licencia de Securities and Futures Commission de Hong Kong para prestar servicios tipo 1 (transacciones de valores), tipo 4 (asesoría sobre valores) y tipo 9 (gestión de bienes). PAAMC HK, que tiene grandes aptitudes en investigación de inversión y gestión de bienes, es un proveedor líder de soluciones globales de gestión de inversión en acciones, renta fija, ETF, productos estructurados y bienes alternativos. Para más información, visite asset.pingan.com.hk [http://asset.pingan.com.hk/].

