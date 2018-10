COMUNICADO: Ping An desvela la tecnología de IA en el Foro Internacional de la Ruta de la Seda marítima (1)

Publicado 25/09/2018 12:24:55 CET

-- Potencia una ciudad y una atención médica inteligente

HONG KONG y SHANGHÁI, 25 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- El segundo Foro Internacional de Comunicación de la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI se celebró en Zhuhai entre el 19 y el 21 septiembre. Jean-Pierre Raffarin, ex primer ministro de Francia, y Thomas J. Sargent, ganador del Premio Nobel de Economía de 2011, pronunciaron los discursos de apertura en el foro principal. Como empresa líder en la provincia de Guangdong, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. fue invitada a asistir al foro para demostrar su tecnología central y sus recientes logros tecnológicos.

Ping An Smart City, una filial tecnológica de Ping An, mostró, durante el foro, su "Panoramic Smart City Interactive System" (sistema interactivo panorámico de ciudad inteligente) que posibilita una mejor comprensión del ritmo que lleva una ciudad. Ping An Good Doctor desveló su "One-Minute Clinic" (clínica en un minuto), que integra consultas médicas inteligentes y compras de fármacos. Los dos productos tecnológicos clave han llamado la atención de oficiales gubernamentales, invitados y medios de comunicación internacionales. En la tarde del 19 de septiembre, Ma Xingrui, subsecretario del Comité Provincial de Guangdong y gobernador de la provincia de Guangdong, Shen Haixiong, viceministro del Departamento de Publicidad del Partido Comunista de China y presidente de China Media Group, Guo Yonghang, secretario del Comité Municipal de Zhuhai, así como otros oficiales gubernamentales, visitaron el estand de Ping An para experimentar el "Panoramic Smart City Interactive System".

https://mma.prnewswire.com/media/748527/Ping_An_booth.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748527/Ping_An_booth.jpg]

El "Panoramic Smart City Interactive System" combina escenarios urbanos 3D con paneles de datos masivos. Mediante la interacción por gestos, el sistema muestra operaciones urbanas desde diferentes aspectos como la economía, los bienes inmuebles, la población, la protección medioambiental, los asuntos gubernamentales, el transporte, el sistema médico y educativo, etc. El sistema revela la lógica de visualización de paneles detallados de datos basados en indicadores clave (con efectos 3D). También puede interpretar cambios mediante datos, predecir tendencias mediante el análisis, mostrar efectos diversificados a través de la tecnología de visualización, así como mejorar el sentido de la sustitución y la operatividad por medio de interacciones somatosensoriales. Su objetivo es crear una escena panorámica definida, intuitiva, tridimensional y exquisita de una ciudad. Esta escena panorámica 3D podría reflejar la situación actual del desarrollo urbano, el enfoque clave y la tendencia de desarrollo futuro de una ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia gubernamental y proporcionar datos de referencia para el gobierno que estén relacionados con la tecnología.

https://mma.prnewswire.com/media/748530/Ping_An___Panoramic_Smart_City_Interactive_System.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748530/Ping_An___Panoramic_Smart_City_Interactive_System.jpg]

La "One-Minute Clinic" es una extensión sin conexión de la aplicación de Ping An Good Doctor. Combina la tecnología de Inteligencia Artificial ("IA") más avanzada de China con su equipo médico interno, que consta de más de 1200 empleados médicos a tiempo completo. También almacena 100 unidades de almacenamiento en inventario ("SKU", por sus siglas en inglés) de los fármacos más comunes, satisfaciendo las necesidades de la mayoría de los pacientes. Las tiendas inteligentes integran consultas médicas, farmacia y compra de medicinas todo en uno, resolviendo el problema de los pacientes que viajan un mínimo de tres kilómetros para comprar medicamentos. Entre ellas, la One-Minute Clinic se compone de dos partes: un botiquín inteligente y una sala de consultas de IA. El botiquín inteligente hace de máquina expendedora de medicamentos. Con la tecnología de reconocimiento de voz, también actúa como un dispositivo inteligente de consultas médicas. La sala de consultas de IA ofrece consultas en línea 24 horas al día y 7 días a la semana. La sala de consultas de IA se ha diseñado para garantizar la privacidad de sus usuarios y está libre de injerencias externas.

https://mma.prnewswire.com/media/748531/One_Minute_Clinic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748531/One_Minute_Clinic.jpg]

Para seguir mejorando las capacidades tecnológicas y de innovación del Grupo, Ping An ha establecido dos centros de innovación tecnológica y ha contratado a cientos de innovadores en las costas este y oeste de Estados Unidos desde 2017. Su equipo de innovación tecnológica ha ascendido a aproximadamente 24.000 miembros en el último año. Poniendo la vista en las principales tecnologías financieras y sanitarias del mundo, el Grupo también ha lanzado el "Ping An Global Voyager Fund" (fondo de viajeros internacionales de Ping An). El fondo buscar invertir en empresas tecnológicas innovadoras que puedan aportar las mejores tecnologías financieras y sanitarias del mundo de su clase, así como generar estrategias para el Grupo e introducir sus productos y servicios en China.

En los últimos años, varios de los países y regiones a lo largo de la "Ruta de la Seda marítima" han reconocido ampliamente muchas de las tecnologías desarrolladas por el Grupo. En agosto, el Grupo colaboró conjuntamente con la Autoridad Monetaria de Hong Kong para desarrollar una plataforma de financiación del comercio internacional basada en la tecnología de cadenas de bloques. Este proyecto supuso el reconocimiento de la tecnología de cadenas de bloques de Ping An por parte de su socio internacional, y también representó la apertura del mercado extranjero del Grupo para exportaciones tecnológicas.

En la última década, Ping An ha invertido más de 50.000 millones de yuanes en I+D en materia de tecnología. Sus solicitudes de patentes han ascendido a 6121 en el último año. Sacando el máximo rendimiento a sus cuatro tecnologías centrales (concretamente, al reconocimiento inteligente, la IA, la cadena de bloques y la computación en la nube), Ping An amplió sus escenarios de aplicación con el objetivo de mejorar la rentabilidad, potenciar la gestión de riesgos, crear una experiencia de cliente excelente, reforzar la competitividad, exportar tecnologías y servicios, acelerar la comercialización de la tecnología y fomentar el estándar tecnológico del sector. Actualmente, Ping An ha aplicado ampliamente sus tecnologías centrales para respaldar los cinco ecosistemas del Grupo: servicios financieros, atención médica, servicios para automóviles, servicios inmobiliarios y servicios de ciudades inteligentes. También ha incubado satisfactoriamente cuatro unicornios, entre los que se encuentran Lufax, Ping An Good Doctor, OneConnect y Ping An Healthcare Technology.

Adhiriéndose a la iniciativa gubernamental "Cinturón y Ruta de la Seda" y a la orientación estratégica "finanzas + tecnología" del Grupo, Ping An intentará reforzar la cooperación con los países del Cinturón y la Ruta de la Seda, así como mejorar su competitividad introduciendo tecnologías innovadoras enérgicamente. Al mismo tiempo, el Grupo continuará mejorando sus capacidades de innovación e I+D, y aprovechando sus cuatro tecnologías centrales para contribuir con el país y la sociedad dando servicio a la infraestructura gubernamental del Cinturón y la Ruta de la Seda.

Acerca de Ping An

(CONTINUA)