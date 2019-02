Plume® lanza un paquete de servicios de hogares inteligentes en el Reino Unido para clientes seleccionados de TalkTalk (

Publicado 12/02/2019 11:05:01 CET

- El primer lanzamiento de su género de Plume en el Reino Unido, disponible por invitación para los clientes de TalkTalk, ofrece unos niveles sin precedentes de control y personalización de la conexión wifi para el hogar por solo 9 libras al mes

LONDRES, 12 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Plume(®), la empresa con sede en Silicon Valley creadora del wifi autooptimizado Adaptive WiFi(TM), anunció su disponibilidad en el Reino Unido mediante una oferta por invitación solamente a los clientes de TalkTalk, el proveedor de telecomunicaciones líder del Reino Unido de servicios económicos. Los paquetes integrales de suscripciones y servicios de Plume hacen que la conexión wifi para el hogar sea más rápida, segura y fiable.

https://mma.prnewswire.com/media/820367/Plume_and_TalkTalk.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/820367/Plume_and_TalkTalk.jpg]

Las suscripciones a Plume ofrecidas exclusivamente a los clientes de TalkTalk incluyen Adaptive WiFi, acceso de invitados HomePass(®), sistemas de control parental y la muy valorada aplicación Plume, por 9 libras al mes. Esta cuota mensual incluye dos paquetes de inicio de SuperPod. El coste de cada SuperPod adicional para ampliar el área de cobertura wifi del hogar es 69 libras. Si desea más información, visite talktalk.co.uk/plume [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2371924-1&h=3502548615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371924-1%26h%3D3278687450%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftalktalk.co.uk%252Fplume%26a%3Dtalktalk.co.uk%252Fplume&a=talktalk.co.uk%2Fplume].

Plume funciona a la perfección con los servicios de banda ancha de TalkTalk existentes para sumar una capa de conectividad y personalización al hogar. Sus funciones de seguridad mejoran la gama existente de productos de seguridad y filtrado de internet de TalkTalk. La red autooptimizada de Plume puede configurarse en minutos con el uso de la aplicación móvil de Plume e incluye SuperPods de alto rendimiento: unos dispositivos wifi tribanda muy bonitos que se enchufan directamente en la toma de corriente de la pared.

Plume mejora los productos existentes de TalkTalk al analizar y adaptarse constantemente al entorno único de cada suscriptor, lo que mejora la señal wifi y las capacidades de transmisión. Adaptive WiFi llena cada centímetro de la casa con una señal clara y fiable, garantizando una experiencia uniforme en todos los dispositivos.

HomePass permite a los suscriptores personalizar el acceso de invitados, crear contraseñas exclusivas y controlar quién entra en sus redes, durante cuánto tiempo y lo que pueden hacer.

Los sistemas avanzados de control parental ofrecen una mayor personalización, lo que permite a los padres controlar con precisión cuándo y a qué servicios tienen acceso sus hijos. La capacidad de detener internet, bloquear el acceso a sitios para adultos o establecer horarios de acceso contribuye a una completa tranquilidad de espíritu.

Phil Amy, director de producto de TalkTalk, afirmó: "Buscamos constantemente la manera de ofrecer conectividad de máxima calidad por toda la casa y sabemos que la cobertura wifi rápida y fiable es realmente importante para nuestros clientes, especialmente en el momento en que aumenta el tiempo que pasan en línea. La facilidad de uso y el servicio personalizado de Plume se adaptan exactamente a los valores fundamentales de TalkTalk: ofrecer conectividad simple y fiable".

"Desde que lanzamos Plume en EE.UU., hemos recibido una gran cantidad de interés en el Reino Unido. Nos complace ofrecer un nuevo nivel de personalización, conectividad y seguridad en el hogar a los clientes de TalkTalk", dijo Sri Nathan, cofundador y jefe de desarrollo comercial de Plume. "TalkTalk es el socio perfecto para ampliar el alcance de Plume a una audiencia más amplia y seguir con nuestra misión de ofrecer servicios nuevos de gran calidad para el hogar conectado", añadió.

Acerca de Plume(®)

Plume [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2371924-1&h=2245447720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371924-1%26h%3D102842958%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252F%26a%3DPlume&a=Plume] es el pionero de Adaptive WiFi(TM), el primer wifi autooptimizado del mundo que ofrece una experiencia de internet fiable y uniforme en cualquier punto de la casa, además de ser el diseñador e inventor original de Wi-Fi Pods y SuperPods. Plume está impulsada por la Plume Cloud, un potente panel de control basado en la nube que habilita la solución wifi para el hogar más avanzada y resiliente que hay, debido a su capacidad para adaptarse dinámicamente y responder a cargas de red cambiantes y a interferencias. El software común de código abierto OpenSync(TM) puede integrarse en hardware de terceros para realizar la conexión a Plume Cloud. La plataforma de selección de servicios cognitivos de Plume facilita un amplio conjunto de modernos servicios de consumo para el hogar que pueden funcionar con plataformas de hardware de terceros e implementarse a gran escala. Visite www.plume.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2371924-1&h=273110748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371924-1%26h%3D2291617980%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252F%26a%3Dwww.plume.com&a=www.plume.com] y www.platform.plume.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2371924-1&h=2175366387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371924-1%26h%3D3984708813%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.platform.plume.com%252F%26a%3Dwww.platform.plume.com&a=www.platform.plume.com].

Acerca de TalkTalk

TalkTalk fue fundada en 2003 para que las personas tengan más opciones, más económicas y que las telecomunicaciones estén al alcance de cualquiera. TalkTalk siempre ha cuestionado la situación imperante al lanzar productos y servicios que resultan los primeros de su género, incluidos servicios de banda ancha gratuitos en un momento en que se pagaba demasiado y los primeros controles parentales a nivel de red con su producto HomeSafe.

En 2016 TalkTalk se convirtió en el primer proveedor de internet en eliminar cuotas separadas por el alquiler de la línea en todos sus paquetes y ofrecer precios fijos garantizados con la promesa de que no se incrementará el precio por los servicios de banda ancha durante la duración del contrato. Además de ofrecer servicios de banda ancha totalmente ilimitados como norma, TalkTalk ha abierto el camino a la oferta de funciones de seguridad y confidencialidad para todos sus clientes, mientras que la competencia cobra cuotas adicionales por estos servicios. En 2012, se lanzó TalkTalk TV, que ofrece un servicio de televisión flexible el cual se convirtió rápidamente en el servicio de televisión de crecimiento más rápido con 1,3 millones de clientes.

Recientemente TalkTalk reforzó su compromiso con la oferta de conectividad más rápida y fiable al lanzar una garantía de conexión de alta calidad denominada Great Connection Guarantee. Esto quiere decir que los clientes del servicio Faster Fibre Broadband tienen la libertad de rescindirlo durante los primeros 30 días si no están plenamente satisfechos con su nueva conexión de fibra. Great Connection Guarantee solo está disponible para nuevos clientes de TalkTalk que además contraten un plan Faster Fibre. Los clientes de New Fibre también recibirán un punto de conexión WiFi Hub; con una señal wifi imposible de mejorar por el resto de los principales proveedores de banda ancha, el último router de TalkTalk ha sido calificado como la "mejor opción de compra" por el defensor de los consumidores Which? y recomendado por Good Housekeeping.

