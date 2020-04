Ponencia virtual de Sir Anthony Ritossa (1)

- Ponencia virtual de Sir Anthony Ritossa: "Amplifying the Positive Values of Family Office Investments for the Good of Humanity" (Cómo ampliar los valores positivos de las inversiones de empresas familiares para el bien de la Humanidad)

- Bajo el Alto Patrocinio de S.E. el Jeque Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa

DUBAI, EAU, 28 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- "Amplifying the Positive Values of Family Office Investments for the Good of Humanity", por Sir Anthony Ritossa de The Ritossa Family Office el 21 de abril bajo el Alto Patrocinio de Su Excelencia el Jeque Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa, reunió a 873 empresas familiares y profesionales de la industrial para un panel de conferencias virtual en el que se exploró el mejor camino a seguir en los actuales tiempos de incertidumbre.

https://mma.prnewswire.com/media/1160129/Anthony_and_Sheikh_... [https://mma.prnewswire.com/media/1160129/Anthony_and_Sheikh_...]

Como la primera de una serie de charlas virtuales, el evento incluyó un panel de seis dignatarios líderes de Emiratos Árabes Unidos, Reino de Arabia Saudí, Estados Unidos y Reino Unido. Estas personalidades presentaron estrategias para hacer del mundo un lugar mejor así como una visión general de cómo están dando prioridad a nuevas oportunidades para preservar y desarrollar la riqueza.

"Ha sido una ponencia virtual fantástica. Gracias al apreciado moderador Hussein Sayed, CFA [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=2uemhRHR...], y a los panelistas Adam Ladjadj [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=KuaK6vpm...], Adil Alzarooni [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=beAZhdmi...], Badr Al-Towaijri [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=MJyjISYu...], Nadeem Siam [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=NVx3kg2E...] y Benjamin Blumenthal [https://www.theglobetrottingpr.com/so/faN6cdCB9/c?w=vOpGS7CI...] por deleitar a nuestras familias con su profundo liderazgo y apoyo. Entre los mensajes que he visto aquí ayudar a otros es la mejor forma de riqueza", dijo Sir Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office, Host Ritossa Family Office Investment Summits.

"La pandemia por COVID-19 es la mayor prueba de las voluntades de las naciones y la resiliencia de las personas en el mundo. Aunque siempre solíamos reunirnos en las Ritossa Family Office Investment Summits en los buenos tiempos, estoy encantado de que podamos seguir comunicándonos en los difíciles. Gracias a Sir Anthony Ritossa y a su equipo por reunir a grandes compañías familiares y facilitar las discusiones de panel online que deberían desempeñar un papel esencial para combatir a este enemigo invisible", dijo Hussein Sayed, CNBC Arabia Anchor, EAU, y moderador del panel.

"Me gustaría dar las gracias a Ritossa Family Office por este destacado webinar. La discusión fue muy esclarecedora con los más de 800 participantes y panelistas de todo el mundo. Estamos impacientes por asistir al próximo evento", dijo Rayan Qutub, presidente de Nama Al Baraka Holding, Reino de Arabia Saudí.

"La conferencia virtual de Ritossa fue un encuentro realmente elegante y significativo de empresas familiares líderes en todo el mundo que comparten los objetivos comunes de preservación y expansión de la riqueza, así como el apoyo para tecnologías emergentes que pueden ayudar a toda la humanidad. Bravo, Sir Anthony", dijo Benjamin Blumenthal, fundador y consejero delegado de US Venture Broadcast, EE.UU.

Información destacada de la discusión:

La Humanidad dará la bienvenida a una nueva normalidad: Los principales inversores privados están explorando nuevas tecnologías para ayudar al mundo, como una nueva puerta a la evaluación médica llamada Symptom Sense que mide los indicadores de salud humanos, como la temperatura, el ritmo cardiaco, el nivel de oxígeno y la dificultad respiratoria en sitios públicos como aeropuertos, escuelas, hospitales, edificios públicos, hoteles, sitios de conferencias, espacios para deportes y conciertos así como lugares de culto.

El crecimiento de un sector presenta una oportunidad: Hay un incremento de 10-12x en las oportunidades de crecimiento en determinadas inversiones en tecnología, especialmente en el sector de los comestibles que se consideran productos necesarios. Las compañías que fabrican productos sanitarios desechables como las mascarillas son grandes ejecutores también, y los inversores que capitalizan estos sectores temporales están bien situados para el crecimiento futuro.

El enfoque en la salud humana es vital: Los servicios de bienestar emocional, incluyendo el apoyo online, son importantes y seguirán siendo esenciales más allá de la pandemia. Ayudar a nuestras comunidades de un modo sostenible a largo plazo es crítico.

Cuantas más compañías sobrevivan, más rápida será la recuperación: Es vital emitir crédito a corto plazo para permitir que el máximo número de pequeñas y medianas empresas sobrevivan de modo que una vez que se retiren las restricciones, podamos recuperarnos rápida y eficientemente. Mientras los inversores siguen buscando fuertes ingresos, necesitamos ayudarnos entre nosotros.

El futuro de la educación cambiará: El valor del aprendizaje electrónico y las escuelas virtuales ha sido corroborado mientras los humanos cada vez estudian y trabajan más desde sus casas. Los expertos coinciden en que la vida después del COVID-19 no será la misma, y las soluciones de e-learning que ayudan a mejorar la calidad de la educación serán los grandes ganadores.

Cuidar a las personas es crítico: Con las conversaciones centradas en reducir la curva, es impotante entender que la curva es una onda y que los humanos podrían afrontar un duro invierno mientras el coronavirus siga fluctuando. Con eso en mente, debemos reunirnos para crear estrategias e invertir en maneras de ayudar al mundo a ser un lugar mejor para todos. Si se preparan, los inversores pueden permanecer fuertes.

Próximos paneles de presentación virtuales de Ritossa

Panel de presentación virtual #2

Unlocking Investment Opportunities in this Current Environment - 5 de mayo de 2020

5 pm Dubái - 2 pm Londres - 9 am Nueva York - 9 pm Singapur

Panel de presentación virtual #3

Spotlight on Investing in Startups - 19 de mayo de 2020

5 pm Dubái - 2 pm Londres - 9 am Nueva York - 9 pm Singapur

Panel de presentación virtual #4

Real Estate, Thinking Outside the Box in the Current Investment Environment - 2 de junio de 2020

5 pm Dubái - 2 pm Londres - 9 am Nueva York - 9 pm Singapur

Próximas cumbres de inversión de Ritossa Family Office

11th Global Family Office Investment Summit, Mónaco

24--26 de junio, 2020

12th Global Family Office Investment Summit, Riyadh, Arabia Saudí

(CONTINUA)