Precision for Medicine se asocia con Karyopharm Therapeutics para tratar a pacientes con COVID-19

- Precision for Medicine se asocia con Karyopharm Therapeutics para iniciar un nuevo estudio clínico internacional para tratar a pacientes con COVID-19

-- Primer estudio de un inhibidor de la XPO1 para tratar a pacientes con infecciones víricas graves

-- Precision for Medicine es responsable de la gestión del estudio clínico en Europa

BUDAPEST, Hungría, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, pionera en el diseño, el desarrollo y la ejecución de estudios clínicos con biomarcadores y la gestión de datos complejos, colabora con Karyopharm Therapeutics en la realización del primer estudio clínico aleatorizado internacional con dosis bajas de selinexor (XPOVIO®), un inhibidor de la XPO1, en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave.

Precision for Medicine supervisará la implantación del estudio clínico en Europa. Los países que prevén participar en el estudio y en los que estarán los centros son el Reino Unido, Italia, Francia, España, Alemania y Austria. Precision se encargará de garantizar la contratación de centros, de obtener las aprobaciones de las autoridades sanitarias y rectoras, de preparar la documentación y de obtener y supervisar datos. En total, el estudio inscribirá a 230 pacientes.

"Dado que las empresas van contrarreloj en la exploración de nuevos tratamientos para combatir el COVID-19, los estudios clínicos se verán sometidos a plazos agresivos, la necesidad de cumplir con protocolos y directrices en constante evolución y el uso de tecnologías avanzadas para la obtención y la supervisión de datos", comentó la Dra. Katerina Kaleova, directora médica de Precision for Medicine. "Karyopharm y Precision for Medicine, en conjunto con autoridades sanitarias, investigadores, centros hospitalarios y laboratorios locales, se están preparando para capturar de forma rápida y precisa los datos necesarios para acelerar los primeros hallazgos que se puedan sumar a las crecientes pruebas de que los inhibidores de la XPO1 pueden desempeñar un papel importante a la hora de tratar a personas con infecciones víricas potencialmente mortales".

La pandemia del COVID-19 ha cambiado rápidamente el entorno clínico y regulador, ya que requiere flexibilidad y compromiso para alinear nuevos procesos con el fin de obtener resultados fructíferos. Al colaborar con Karyopharm para obtener y abordar los comentarios de las autoridades durante la fase de revisión del estudio, las empresas pudieron conseguir, en cuestión de días, lo que normalmente tarda meses para poder iniciar un estudio clínico aleatorizado internacional.

"El COVID-19 ha acelerado estrategias innovadoras, tecnologías de supervisión a distancia y acceso a datos en un esfuerzo por descubrir tratamientos eficaces para combatir el coronavirus", comentó Chad Clark, presidente de Precision for Medicine. "El estudio de Karyopharm es un paso decisivo para dar con tratamientos para los pacientes a los que el COVID-19 haya afectado con más gravedad".

"Esta última alianza con Precision for Medicine tiene como base la aprobación de XPOVIO® (selinexor) por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)", comentó Ran Frenkel, director de Desarrollo de Karyopharm. "También hemos colaborado en estudios clínicos satisfactorios de fases II y III sobre neoplasias malignas hematológicas, además de estudios de áreas terapéuticas como el mieloma múltiple, el linfoma difuso de linfocitos B grandes y la leucemia mieloide aguda".

Acerca de Precision for Medicine Precision for Medicine es la primera organización de servicios de investigación clínica impulsada por biomarcadores que presta apoyo a las empresas del sector de las ciencias biosanitarias con el uso de biomarcadores, que son necesarios para enfocar tratamientos de pacientes de una forma más precisa y efectiva. Precision aplica novedosos enfoques relacionados con los biomarcadores en la investigación clínica, aprovechando los últimos avances en ciencia y tecnología y centrándose principalmente en la genómica, el análisis de la respuesta inmunitaria, la logística de muestras, analíticas de biomarcadores, las soluciones de pruebas diagnósticas complementarias y la realización de ensayos globales clínicos. Precision for Medicine forma parte de Precision Medicine Group, con más de 2000 empleados repartidos por 35 centros de EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información, visite www.PrecisionForMedicine.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2783186-1&h=4036013560&u...].

Acerca de Karyopharm TherapeuticsKaryopharm Therapeutics Inc. es una empresa farmacéutica centrada en la oncología y dedicada al descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de fármacos novedosos de primera categoría que combaten la exportación nuclear y objetivos relacionados para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades importantes. Los inhibidores selectivos de la exportación nuclear (SINE) de Karyopharm se fijan a e inhiben la proteína de exportación nuclear XPO1 (o CRM1). El principal compuesto de Karyopharm, XPOVIO(®) (selinexor), recibió la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en julio de 2019 en combinación con dexametasona como tratamiento para pacientes con mieloma múltiple que hubiesen recibido varios tratamientos antes. La Agencia Europea de Medicamentos también está revisando una solicitud de autorización de comercialización del selinexor. La FDA también aceptó recientemente una nueva solicitud de registro para la aprobación acelerada del selinexor como nuevo tratamiento para pacientes adultos con linfoma difuso de linfocitos B grandes (LDLBG) recidivante o resistente al tratamiento. Los compuestos SINE también han mostrado actividad biológica en modelos de neurodegeneración, inflamación, enfermedades autoinmunitarias, determinados virus y cicatrización. Karyopharm cuenta con varios programas de investigación en desarrollo clínico o preclínico. Visite www.karyopharm.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2783186-1&h=3442963080&u...].

