COMUNICADO: Precision for Medicine se expande a Europa central y sudoriental, y supera los 300 empleados entre Reino Unido y la UE

Publicado 25/09/2018 10:05:46 CET

LA ADQUISICIÓN DE ARGINT INTERNATIONAL ASIENTA LOS SERVICIOS DE PRECISION FOR MEDICINE EN TODA EUROPA, CON UNA SÓLIDA PRESENCIA EN HUNGRÍA, POLONIA, RUMANÍA, ESLOVAQUIA Y SERBIA

BETHESDA, Maryland, 25 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, empresa perteneciente a Precision Medicine Group, acaba de ampliar su alcance internacional con la adquisición de Argint International, una organización de investigación por contrato con sede en Budapest (Hungría). La adquisición forma parte del plan de crecimiento internacional de Precision; la presencia europea de Precision incluye ahora oficinas en Edimburgo, París, Berlín, Ginebra, Budapest, Bucarest, Bratislava y Belgrado.

La plantilla, experiencia y ubicaciones reforzadas de Precision proporcionarán un respaldo directo y un mayor alcance geográfico a sus operaciones de ensayos clínicos internacionales de oncología, enfermedades raras y cardiovasculares, así como una mayor presencia y acceso para investigadores y pacientes en las regiones europeas centrales y sudorientales.

Actualmente, la plantilla a tiempo completo de Precision en Europa ha ascendido a más de 300 empleados, lo que posibilita que la empresa pueda apoyar plenamente a los innovadores de las ciencias farmacéuticas y biosanitarias en todas las facetas del negocio, incluidos los servicios de laboratorio de especialidades, la informática de biomarcadores, las soluciones de ensayos clínicos, los servicios de diagnóstico y de dispositivos médicos, y los biomateriales.

Al opinar sobre el crecimiento de Precision for Medicine, su presidente, el Sr. Chad Clark destacó que "Argint International no podría encajar mejor con Precision for Medicine. Su compromiso con la calidad y la atención al cliente, demostrado durante más de una década en la que lleva prestando servicio a las principales empresas biotecnológicas, se encuentra perfectamente alineado con la visión y la cultura de Precision. La incorporación del equipo de Argint aumenta y mejora nuestra plataforma europea, lo que es fundamental debido al considerable número de clientes que tenemos en Europa, así como debido al número de centros y pacientes que buscan nuevas terapias con motivo de las ventajas que ofrece la medicina de precisión".

"Estamos entusiasmados de incorporarnos a la familia de Precision for Medicine", afirmó la Sra. Agnes Pinnel, consejera delegada de Argint International. "Como parte de Precision, nos incorporamos a una organización que comparte nuestros valores, amplía nuestras capacidades y ofrece un potencial de crecimiento para los nuestros. Sobre todo, estamos entusiasmados por trabajar con un líder de los programas de medicina de precisión basados en biomarcadores, una de las partes más importantes y de más rápido crecimiento del desarrollo de fármacos".

Fairmount Partners, un banco de inversión líder en todo el mundo para los negocios farmacéuticos, de dispositivos y de servicios relacionados, actuó como asesor financiero exclusivo de Argint.

Acerca de Precision for MedicinePrecision for Medicine presta apoyo a las empresas del sector de las ciencias biosanitarias con el uso de biomarcadores, que son necesarios para tratar a los pacientes de una forma más precisa y eficaz. Precision aplica novedosos enfoques relacionados con los biomarcadores en la investigación clínica, aprovechando los últimos avances en ciencia y tecnología y centrándose principalmente en la genómica, el análisis de la respuesta inmunitaria, la logística de muestras globales, analíticas de biomarcadores, las soluciones de pruebas diagnósticas complementarias y la realización de ensayos clínicos. Precision for Medicine forma parte de Precision Medicine Group, con más de 1450 empleados repartidos por 25 centros de EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información, visite precisionformedicine.com [http://www.precisionformedicine.com/].

Acerca de Argint InternationalArgint International se fundó en 2006 y se especializa en dar apoyo a pequeñas y medianas empresas biotecnológicas en materia de desarrollo clínico. Actualmente, Argint está gestionando estudios en 25 países y más de 600 centros de investigación, incluidos varios grandes programas de fase III que abarcan entre 50 y 130 centros cada uno. Como reflejo de su gran experiencia, el 45% de las personas que componen la plantilla permanente de Argint son médicos o poseen titulaciones médicas o farmacéuticas avanzadas. En 2016, los miembros de la red Pharma-IQ votaron a Argint como una de las "Diez Mejores" organizaciones de investigación por contrato. Para obtener más información, visite: argintinternational.com

