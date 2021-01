Premia Partners lanza un nuevo informe sobre Asia Innovative Technology

Un nuevo informe analiza las megatendencias de Asia y ofrece una guía para participar en oportunidades de innovaciones disruptivas y crecimiento de la productividad habilitado para la tecnología que se benefician a través del paso del tiempo

HONG KONG, 15 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Premia Partners, un emisor líder de ETF con sede en Hong Kong, publica hoy su último documento técnico "Where to find growth: Tailwinds from Asia Megatrends & Playbook to participate in Asia Innovations and Technology-enabled Productivity Growth".

Contrariamente a los mercados desarrollados, los ETF asiáticos todavía carecen de amplitud de productos para la cobertura de crecimiento secular y están limitados por enfoques ponderados por capitalización de mercado. Esto crea un vacío para los inversores que buscan beneficiarse de los vientos de cola estructurales de la región en temas como EV inteligente y nueva energía, 5G, IA, computación en la nube, biotecnología y ciencias de la vida, transformación de digitalización, IoT, automatización robótica, eSports y más.

A medida que los inversores buscan cada vez más oportunidades de crecimiento en Asia, encontrar un enfoque relevante es más importante que nunca. Además, es vital empoderar a los inversores con casos de uso de cómo estos temas de crecimiento encajan en sus estrategias de cartera más amplias, especialmente cuando los modelos tradicionales de asignación de activos a menudo no pueden abordar suficientemente esas tendencias disruptivas. Este informe tiene como objetivo capacitar a los lectores con una guía para que se posicionen para mañana hoy abordando:

-- Enormes oportunidades de crecimiento a medida que las megatendencias se llevan a cabo en Asia -- Cómo romper con la mentalidad convencional del sector GICS y re-pensar en "Tecnologías Innovadoras" más holísticamente -- Cómo el Premia FactSet Asia Innovative Technology Index (AIT) captura el crecimiento de una amplia gama de industrias innovadoras que perturban sus espacios respectivos -- Utilizar casos de AIT como bloque de creación de cartera para inversores globales

"En el pasado, podría parecer sólo a través de estrategias alternativas que los inversores pueden acceder a oportunidades en líderes innovadores que están transformando Asia", dijo Rebecca Chua, socia directora de Premia Partners, "Ahora aprovechando la taxonomía FactSet RBICS, estamos encantados de ofrecer a los inversores una herramienta de bajo coste, líquida y transparente para participar en estas oportunidades de manera eficiente".

Para el año completo de 2020, el Premia Asia Innovative Technology ETF (3181 HK / 9181 HK) que realiza un seguimiento del índice AIT generó un rendimiento total del 59,8%, y se encuentra entre los ETF de Asia con mejor rendimiento a nivel mundial. El ETF cobra una relación de gastos totales de 0,5% p.a., sin cargo de rendimiento, y cero derechos de timbre, retención o impuestos sobre las ganancias de capital.

Acerca de Premia Partners

Fundado en Hong Kong en 2016, Premia Partners ha surgido como uno de los principales gestores de activos independientes y de juego puro en Asia. Dedicados a crear y curar las mejores prácticas de ETFs y soluciones basadas en reglas para Asia, nuestro objetivo es contribuir a un mejor ecosistema ETF en Asia y para Asia. A 31 de diciembre de 2020, Premia Partners gestiona 6 ETFs incluyendo Premia CSI Caixin China New Economy ETF que es el 4º ETF de A-shares de China más grande en Hong Kong, y ganador del HKEx 2019 Top Performing ETF - Total Return Award. Para más información sobre Premia o Premia ETFs incluyendo estrategias cubriendo China [https://etfprod.premia-partners.com/etf/3173], Emerging ASEAN [https://etfprod.premia-partners.com/etf/2810], Asia Innovative Technology [https://etfprod.premia-partners.com/etf/3181], Vietnam [https://etfprod.premia-partners.com/etf/2804] y US Treasury [https://etfprod.premia-partners.com/etf/9077], visite www.premia-partners.com [http://www.premia-partners.com/]

