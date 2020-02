La presencia de Arena Pharmaceuticals en el congreso de la ECCO pone de relieve el compromiso con la comunidad GI (2)

Publicado 12/02/2020 20:29:59 CET

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones pueden identificarse por la presencia de términos introductorios, entre los que se cuentan expresiones como "diseñado para", "será", "procurará", "podría", "tiene el potencial", "ocupa una posición exclusiva", "tiene el empuje para" y otras palabras de significado similar, o por no referirse estrictamente a hechos históricos o actuales. Estas declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre la presencia y participación de Arena en el Congreso de la ECCO, datos del estudio de PSE OASIS de Arena, el premio Arena of Care Award y el impulso, los activos, los programas, las licencias y las colaboraciones de Arena. En lo que se refiere a las declaraciones prospectivas, Arena se ampara en las disposiciones de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Los resultados o eventos reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados por Arena, Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difiriesen materialmente de las declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros: los resultados de los ensayos clínicos y otros estudios están sujetos a diferentes interpretaciones y pueden no ser indicadores de los resultados futuros; la falta de certeza sobre los tiempos y resultados de la investigación, desarrollos y revisiones normativas; los ensayos clínicos y otros estudios pueden no realizarse en el momento ni de la forma esperados o no llegar a realizarse; la inscripción de pacientes en los ensayos clínicos de Arena que tenemos en curso y previstos es competitiva y presenta desafíos; los datos clínicos y no clínicos son voluminosos y detallados y las agencias sanitarias pueden interpretar o ponderar la importancia de los datos de forma diferente y llegar a conclusiones diferentes a las de Arena u otros, solicitar información adicional, tener recomendaciones adicionales o cambiar sus directrices o requisitos antes o después de la aprobación; Arena espera necesitar fondos adicionales para progresar en todos nuestros programas y usted y otros pueden no estar de acuerdo con la forma en que Arena asigna sus recursos; puede que el desarrollo de los candidatos farmacológicos de Arena no avance o que su comercialización no se apruebe; riesgos relacionados con nuevos datos inesperados o desfavorables; riesgos relativos a la dependencia de colaboradores u otros terceros; riesgos relativos al desarrollo y comercialización de fármacos; derechos sobre la propiedad intelectual de Arena y terceros y resolución satisfactoria de litigios u otros desacuerdos con otros. En la documentación presentada por Arena ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos figuran más factores que podrían hacer que los resultados reales difiriesen de forma sustancial de los contenidos en las declaraciones prospectivas efectuadas por la empresa o implícitos en estas. Las presentes declaraciones prospectivas solo expresan las consideraciones de Arena en la fecha del comunicado. Arena rechaza toda intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Contacto corporativo:Kevin R. LindArena Pharmaceuticals, Inc.Vicepresidente ejecutivo ydirector financieroklind@arenapharm.com[mailto:klind@arenapharm.com]858.210.3636

Contacto de Medios de Arena:IR@arenapharm.com[mailto:IR@arenapharm.com] 858-453-7200

https://mma.prnewswire.com/media/436843/Arena_Pharmaceutical... [https://mma.prnewswire.com/media/436843/Arena_Pharmaceutical...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/436843/Arena_Pharmaceutical... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2717694-1&h=3836213918&u...]

Sitio Web: http://www.arenapharm.com/