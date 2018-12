Presentación del evento de ciudad inteligente más grande de Asia: Smart City Summit & Expo en marzo de 2019

Publicado 13/12/2018 15:52:59 CET

TAIPÉI, Taiwán, 13 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Smart City Summit & Expo (SCSE) 2019, la mayor feria comercial anual de ciudades inteligentes de Asia, se celebrará en Taipéi, Taiwán, del 26 al 29 de marzo. Organizada conjuntamente por el Gobierno de la ciudad de Taipéi, la Alianza de Soluciones de Ciudad Inteligente de Taiwán y la Asociación de Informática de Taipéi, SCSE ha invitado a profesionales de todo el mundo para que compartan sus experiencias sobre desarrollo de ciudades inteligentes y presenten soluciones innovadoras desde 2014.

En 2018, SCSE ha atraído a 120 líderes y representantes de ciudades de 50 países, 210 expositores y más de 30.000 visitantes.

Smart City Summit & Expo 2019 incluirá las siguientes particularidades:

1. AIoT potencia la ciudad inteligente

En los últimos 5 años, el tema de SCSE ha sido "Construir ciudades inteligentes sobre IoT" y nos hemos centrado en la importancia de IoT (Internet de las cosas) y aplicaciones de ciudades inteligentes de todo el mundo.. En la edición de 2019, SCSE anticipa el valor de las aplicaciones de I.A. (Inteligencia artificial) en las ciudades inteligentes, introduciendo una diversidad de tecnologías actualizadas y perspectivas de futuro.

2. Mayor ampliación de Smart Healthcare Expo

Al ver el gran potencial de la industria de la atención sanitaria inteligente, Smart Healthcare Expo (SHE), organizada conjuntamente por la Comisión Conjunta de Taiwán, la Alianza de Soluciones de Ciudad Inteligente de Taiwán y la Asociación de Informática de Taipéi, celebró su primera edición en 2018. Con el objetivo de convertirse en el principal evento de atención sanitaria inteligente, SHE no solo invita a los gerentes de hospitales de Taiwán y el extranjero, sino que también organiza foros profesionales para promover la comunicación de expertos en atención sanitaria de diferentes países. Lea más en https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/expo/she [https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/expo/she].

3. Ampliación con numerosas exposiciones complementarias

Debido a que las aplicaciones de ciudades inteligentes cubren varios campos, SCSE amplía sus temas a través de exposiciones complementarias en 2019, que incluyen educación inteligente, construcción inteligente y movilidad inteligente. Con la colaboración de la Asociación de Construcción Inteligente de Taiwán, el Centro de Aprendizaje de Innovación del Instituto de la Industria de la Información, el Departamento de Educación del Gobierno de la Ciudad de Taipéi, la Oficina de Desarrollo Industrial del Ministerio de Asuntos Económicos, el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial y la Sociedad de Transporte Inteligente de Taiwán, SCSE espera reunir a expertos de la industria, el gobierno y las instituciones especializadas para ilustrar el desarrollo floreciente de la ciudad inteligente.

Con el rápido desarrollo de la ciudad inteligente en todo el mundo, SCSE es definitivamente el centro de negocios para encontrar los mejores socios. Puede ponerse en contacto con Tina Chang (+886-2-2577-4249 ext. 805, tina_chang@mail.tca.org.tw[file://10.86.178.61/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H222WZDL/tina_chang@mail.tca.org.tw]) para obtener más información sobre paquetes especiales para colaboración con los medios. Lea más en http://en.smartcity.org.tw/ [http://en.smartcity.org.tw/].

