Presentación mundial de los nuevos TIGGO7 y TIGGOX7

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los nuevos TIGGO7 y TIGGOX7 hacen su debut mundial en la Noche de la Marca CHERY, celebrando "Juntos. Por la familia"

WUHU, China, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 21 de octubre, la Noche de la Marca CHERY sirvió como marco de reunión para las familias de todo el mundo en Wuhu, Anhui, bajo el lema "Juntos. Por la familia". Sus historias acompañaron los lanzamientos mundiales de los nuevos TIGGO7 y TIGGOX7, el primer modelo TIGGOX. Ambos satisfacen las diversas necesidades de movilidad familiar y encarnan la filosofía "Por la familia" de CHERY.

Nuevo TIGGO7: Comodidad para la vida familiar diaria

Familias de Ecuador, Polonia y Reino Unido inauguraron la velada compartiendo historias de apoyo mutuo en momentos difíciles, crecimiento personal y la vida cotidiana. Sus experiencias fueron una demostración sobre cómo es de necesario disponer de una movilidad familiar fiable.

El nuevo SUV familiar TIGGO7 proporciona un espacio cómodo, calidad fiable y seguridad integral. Facilita los desplazamientos diarios, el transporte familiar y las salidas de fin de semana, haciendo que los viajes cotidianos sean más fáciles y seguros.

TIGGOX7: Llevando la vida familiar más allá

Familias de Rumania, Sudáfrica y Brasil compartieron cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, pasiones y aspiraciones, dándose confianza para explorar nuevos horizontes.

Se llevó a cabo el debut del TIGGOX7, el primer modelo de la serie TIGGOX. Posicionado como un SUV familiar para la exploración y el confort, combina la comodidad urbana diaria con un excelente rendimiento en diversas condiciones de la carretera. Abarcando desde los desplazamientos diarios hasta las vacaciones al aire libre, sirve para ayudar a las familias a explorar sin tener que elegir entre practicidad y aventura.

Un compromiso que va más allá del lanzamiento

Durante la Noche de Marca de CHERY, Guibing Zhang, vicepresidente ejecutivo de Chery Auto, asistió al evento y pronunció un discurso. CHERY responde a las necesidades cambiantes de las familias por medio de la tecnología, productos que crecen con ellas y un servicio integral a lo largo de su trayectoria. Las leyendas del fútbol Edwin van der Sar y Peter Crouch se unieron como socios de la marca CHERY.

Gracias a la confianza de más de 4,55 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, CHERY considera cada relación como el inicio de un compromiso duradero. La velada fue un encuentro cordial y una promesa para el futuro. Durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2026, Mobo estará presente en el evento de prueba de conducción del modelo CHERY Q, conectando la movilidad familiar con la tecnología inteligente. El lanzamiento mundial de AiMOGA Robotics 2026 va a mostrar cómo los robots pueden enriquecer la vida familiar.

Guiada por el lema "Para la familia", CHERY seguirá mejorando sus productos y servicios, apoyando a más hogares y acompañando a las familias en sus próximos pasos.

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