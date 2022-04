Primer Extended Service Program PLUS que duplica la vida útil del avión Dash 8-100

- Primer Extended Service Program PLUS de la industria duplica la vida útil del robusto avión Dash 8-100 de De Havilland Canada

El cliente de lanzamiento Widerøe firma para aumentar la vida útil de diez aviones Dash 8-100 hasta 160.000 ciclos de vuelo con opciones para otros diez

TORONTO, 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- De Havilland Aircraft of Canada Limited ("De Havilland Canada") ha anunciado hoy que Widerøe Asset AS ("Widerøe") de Noruega ha firmado un acuerdo para incorporar el Extended Service Program PLUS ("ESP PLUS") de De Havilland Canada en diez aviones Dash 8-100 operados por Flyveselskap AS de Widerøe. Widerøe también ha reservado opciones de ESP PLUS para otros diez aviones Dash 8-100. En virtud del acuerdo ESP PLUS, la vida útil de los robustos aviones Dash 8-100 se incrementará a 160.000 ciclos de vuelo. Las aeronaves se sometieron previamente a un ESP para aumentar su vida útil de los 80.000 ciclos de vuelo originales a 120.000.

Widerøe es la mayor aerolínea regional de Escandinavia, que transporta aproximadamente 2,8 millones de pasajeros al año y sirve a más de 40 destinos nacionales e internacionales.

"Nuestros aviones Dash 8-100 han demostrado ser activos excepcionalmente valiosos en nuestra flota y, una vez más, estamos muy contentos de trabajar con De Havilland Canada para extender su vida útil", dijo Werner Skaue, Director de Comercio de Aeronaves, Widerøe Asset AS. "Desde 2009, cuando ayudamos a lanzar el programa, hemos utilizado el Extended Service Program en 20 de nuestros aviones Dash 8-100 y las aeronaves siguen demostrando su durabilidad, fiabilidad y rentabilidad en el apoyo a nuestras exigentes operaciones - especialmente en el desafiante clima del norte de Escandinavia. El Programa es vital para salvar la transición entre la tecnología convencional y la nueva, y garantizará el servicio continuo de la red STOL noruega hasta que la tecnología de emisiones cero esté disponible para su entrada en servicio."

"Nuestro Extended Service Program, que lleva a la aeronave Dash 8-100 de 80.000 a 120.000 ciclos de vuelo, permite a los propietarios y operadores por igual obtener beneficios económicos adicionales de su aeronave, y ahora nuestro Extended Service Program PLUS, que lleva la aeronave a 160.000 ciclos de vuelo, proporciona aún más valor", dijo Robert Mobilio, Vicepresidente de Ingeniería de De Havilland Canada. "Combinados, nuestros dos Extended Service Programs añaden otros 30 a 40 años a la vida operativa de los aviones Dash 8-100 - eso es el doble de la vida útil original del avión. Se trata, sin duda, de una primicia en el sector que refuerza la larga herencia de De Havilland Canada en la construcción de aeronaves que resisten el paso del tiempo y proporcionan un valor excepcional a los propietarios, los operadores y las comunidades que confían en la conectividad que proporcionan.

"Me gustaría dar las gracias a los equipos de De Havilland Canada y de nuestro cliente de lanzamiento, Widerøe, por sus enormes contribuciones en el desarrollo de estos programas", añadió Mobilio.

ESP PLUS es el resultado de varios análisis estructurales y de ingeniería que utilizaron datos de fatiga y de pruebas acumulados en aviones Dash 8-100 junto con el análisis de datos de servicio sobre el actual ESP Program. ESP PLUS se inicia a través de un Boletín de Servicio que remite a un nuevo Suplemento del Programa de Mantenimiento. Widerøe incorporará el Boletín de Servicio y el Suplemento del Programa de Mantenimiento y dispondrá la sustitución de algunos componentes estructurales y de sistemas según lo identificado por el Boletín de Servicio.

Un Extended Service Program también está disponible para el avión Dash 8-300 de De Havilland Canada.

Acerca de Dash 8 Series Aircraft

Los aviones Dash 8-100/200/300 originales de De Havilland Canada, entregados desde 1984 hasta mediados de la década de 1990, se establecieron como aviones turbohélice robustos y fiables. Capaces de un excelente rendimiento en el despegue y el aterrizaje, incluso en pistas no preparadas, estos aviones son ideales para las aerolíneas que operan en el entorno de las aerolíneas regionales de alta frecuencia y corta distancia. Las entregas posteriores del Dash 8 proporcionaron a los operadores mejoras adicionales que incluían el sistema de supresión activa de ruidos y vibraciones (ANVS) para un confort similar al de un avión.

El avión Dash 8 original ha crecido hasta convertirse en una familia de aviones Dash 8 de 37 a 90 plazas que ofrece modelos -incluido el tecnológicamente avanzado turbohélice Dash 8-400- para adaptarse de forma rentable a cualquier misión de una aerolínea regional. La flexibilidad de los aviones también ha dado lugar a su adaptación para una amplia variedad de funciones no relacionadas con las aerolíneas, como las operaciones de carga, la evacuación médica, el transporte corporativo, la calibración de las vías aéreas y de las ayudas a la navegación, la formación de navegantes, la patrulla marítima y la lucha contra los incendios aéreos.

Con más de 1.300 aviones entregados, los turbohélices Dash 8 siguen ofreciendo unos costes operativos excepcionales junto con las ventajas de la homogeneidad dentro de la familia de aviones Dash 8.

Acerca de De Havilland Aircraft of Canada Limited

Contando con más de 5.000 aviones entregados, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) está bien establecida en todo el mundo y nuestro talentoso equipo de profesionales de la aviación está dedicado a mejorar nuestra reputación de casi 100 años de excelencia en innovación, producción y atención al cliente. Nuestras aeronaves operan de manera fiable en algunos de los climas más duros del mundo y proporcionan conexiones vitales entre las comunidades rurales y los centros urbanos, transportando carga esencial y millones de pasajeros anualmente. Nuestros aviones también respaldan una amplia variedad de operaciones de misiones especiales que incluyen extinción de incendios aérea, búsqueda y rescate, evacuación médica, reconocimiento y vigilancia costera. En febrero de 2022, De Havilland Canada se convirtió en la marca operativa de las empresas que anteriormente operaban como Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training y De Havilland Canada. https://dehavilland.com

De Havilland Canada, Dash 8, Dash 8-100, Dash 8-100/200/300, Dash 8-300, Dash 8-400, ESP, ESP PLUS, Extended Service Program y Extended Service Program PLUS con marcas comerciales de De Havilland Aircraft of Canada Limited.

