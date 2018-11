Publicado 26/10/2018 16:19:07 CET

- La primera Exposición Internacional de Importaciones de China contará con 2800 expositores de más de 130 países al tiempo que China procura aumentar las importaciones

- Brasil se centra en el emergente sector del café en China

- Rusia celebrará un "evento paralelo de exportadores" que llenará los 2000 metros cuadrados del espacio de exposición

- 30 empresas británicas asistirán al evento en un intento de aumentar las exportaciones

SHANGHÁI, 26 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- La primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) acogerá a 2800 empresas de más de 130 países y regiones para que se puedan reunir con 150.000 compradores en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2018.

Además de las más de 200 empresas líderes en sus sectores que van a exponer sus productos, muchos de los expositores de la CIIE 2018 provienen de los estados miembros del G20, así como de países que mantienen relaciones con la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda". Dirigida a la apertura de los mercados de consumidores de China, más de 100 empresas procedentes de más de 30 países africanos asistirán también a la exposición.

"La CIIE ofrece a los expositores una oportunidad excelente para ir más allá de la norma y romper con el statu quo de los niveles comerciales actuales. También ofrece una oportunidad a los países en vías de desarrollo de comprometerse con las empresas chinas y mostrar sus productos. Estoy seguro de que en la CIIE seremos testigos de cómo emergen las cooperaciones y las nuevas tendencias en el comercio", declaró Sun Chenghai, director general adjunto de la Oficina de Importaciones en China y presidente del Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái).

Brasil echa el ojo a las exportaciones de alimentos a China

Más de 90 empresas brasileñas presentarán sus productos en los sectores de la alimentación y la agricultura, las prendas y bienes de consumo, los equipos médicos, la asistencia sanitaria y los servicios. Con el café como uno de sus productos más destacados, ya que más de 10 productores de café brasileño se están preparando para presentar sus líneas gourmet en la exposición, las empresas buscan hacerse con una cuota más elevada del mercado chino.

"Nosotros somos los mayores productores y exportadores de café del mundo. Aún así, el café brasileño se mezcla con las marcas mundiales más conocidas", declaró Igor Brandao, director de Agroindustria de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex). "La exposición es una gran plataforma para apoyar y promover la entrada de las marcas brasileñas en el mercado chino, teniendo en cuenta la ventaja que el café brasileño tiene en todo el mundo".

Más productos británicos de calidad para los consumidores chinos

El Reino Unido, uno de los invitados de honor al evento, reunirá a más de 30 empresas británicas de todos los sectores, entre ellos la asistencia sanitaria, las ciencias biosanitarias, los servicios financieros y profesionales, la educación, las industrias creativas, los bienes de consumo, la alimentación, los productos agrícolas, el sector aeronáutico y aeroespacial, la automoción, la IA y los datos masivos; se incluyen empresas como JLR, Standard Chartered, HSBC Kenwood y British Airways.

"Gran Bretaña cuenta con una sólida reputación en la industria creativa, la educación y los servicios financieros. No obstante, los consumidores chinos reciben mucho menos de algunos de sus productos de elaboración, del sector aeroespacial y de la automoción de alta gama. Esperamos que la CIIE pueda ser una buena oportunidad para que los consumidores chinos aprecien algunos de los mejores productos británicos entre una variedad de diferentes sectores", declaró John Edwards, cónsul general británico en Shanghái.

Invitar al mundo a vender a China

Los expositores, entre ellos Alemania, Francia y Rusia, estaban ansiosos por unirse al evento de primicia mundial. Los delegados de Rusia celebrarán "exportadores rusos", un evento paralelo con 2000 metros cuadrados de productos procedentes de diferentes sectores. Alemania presentará en el evento su mayor exposición: una fresadora de 200 toneladas producida por Waldrich Coburg. Los enviados comerciales de la República de Corea también procurarán aumentar las oportunidades más allá de los sectores tradicionales, como el lucrativo sector de los cosméticos que genera 4960 millones de dólares anuales a otros sectores de mayor valor.

Acerca de la Exposición Internacional de Importaciones de China

La Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), organizada por la oficina de Importaciones en China y por National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, está patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái. Como la primera exposición de este tipo, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

