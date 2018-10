COMUNICADO: PrismPlus lanza el juego de puzles "Rooms: The Unsolvable Puzzle" para PlayStation (R) 4 y PlayStation (R) VR en Europa

Publicado 21/06/2018 3:04:31 CET

TOKIO, 19 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd., con sede en el distrito Nakano-ku de Tokio, ha anunciado el lanzamiento oficial del juego de puzles "Rooms: The Unsolvable Puzzle" en Europa el 19 de junio de (martes) para PlayStation(®) 4 y PlayStation(®) VR.

Enlace para descargar imágenes: https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2 [https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2]

Enlace al tráiler oficial en inglés: https://youtu.be/AXlrgvXrH8M [https://youtu.be/AXlrgvXrH8M]

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8 [https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8])

Resumen del producto (versión europea)

Título: "Rooms: The Unsolvable Puzzle"

Plataformas: PlayStation(®) 4 y PlayStation(®) VR (solo descarga)

Género: juego de puzles

Precio: 11,99 euros

Fecha de lanzamiento: 19 de junio (martes), 2018

Haga clic aquí para adquirir el juego:

https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00 [https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00]

Banda sonora

Título: "Rooms: The Unsolvable Puzzle Original Soundtrack"

Plataformas: PlayStation(®) 4 y PlayStation(®) VR (solo descarga)

Género: música de videojuego

Precio: 0,99 euros

Fecha de lanzamiento: 19 de junio (martes), 2018

Haga clic aquí para adquirir la banda sonora:

https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST [https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST]

¿Qué es "Rooms: The Unsolvable Puzzle"?

"Rooms: The Unsolvable Puzzle" es una secuela de "Rooms: The Main Building", uno de los nominados finalistas de la división estudiantil del Independent Games Festival.

Enlace para descargar imágenes: https://photos.app.goo.gl/qId0HNW8HwZJBzHD2 [https://photos.app.goo.gl/qId0HNW8HwZJBzHD2]

Premios a la serie Rooms

-- 2006: Korean Indie Games Festival, Primer premio -- 2007: Independent Games Festival, Finalista estudiantil -- 2014: INDIE STREAM AWARD, Lo mejor del arte -- 2015: Korea Games Award, Premio al juego independiente -- 2015: Korea Games Award, Premio al juego de PC/consola

Historia y modo de juego

"Rooms: The Unsolvable Puzzle" cuenta la misteriosa historia de "Anne", una joven atrapada en una mansión de estilo antiguo que resuelve un sinfín de puzles hechos a partir de habitaciones.

Enlace para descargar imágenes: https://photos.app.goo.gl/SOXdMhoq58TlNQjA3 [https://photos.app.goo.gl/SOXdMhoq58TlNQjA3]

Guíe a Anne y ayúdela a moverse entre las habitaciones a través de un puzle que se desliza para desvelar el misterio. Disfrute de un mundo enigmático y experimente un modo de juego único.

Enlace para descargar imágenes: https://photos.app.goo.gl/HkQQegSdoThM90jN2 [https://photos.app.goo.gl/HkQQegSdoThM90jN2]

Para obtener más información, visite:

Twitter oficial: https://twitter.com/prismplus_JP [https://twitter.com/prismplus_JP]

Facebook oficial: https://www.facebook.com/prismplusgames/ [https://www.facebook.com/prismplusgames/]

YouTube oficial: https://goo.gl/xCHvFf [https://goo.gl/xCHvFf]

(©)2018 HandMade Game. Publicado por PrismPlus Co., Ltd.

CONTACTO: CONTACTO: Naofumi Shioya, Chizuru Makita, división dePlanificación y Ventas, PrismPlus Co., Ltd., tel.: +81-3-6276-3191, correoelectrónico: support@prismplus.jp, *Solo se aceptarán consultas a travésde correo electrónico en japonés o inglés.