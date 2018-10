COMUNICADO: PrismPlus presenta el juego rompecabezas "Rooms: The Adventure of Anne & George" para Nintendo Switch (TM) en Europa

Publicado 01/10/2018 14:07:19 CET

TOKIO, 27 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd., con sede en Tokio, presentó el juego rompecabezas "Rooms: The Adventure of Anne & George" para Nintendo Switch (TM) en Europa el 27 de septiembre de 2018.

Enlace de descarga de la imagen https://photos.app.goo.gl/XWwWi2VVgNzgqfqTA [https://photos.app.goo.gl/XWwWi2VVgNzgqfqTA]

Secuela "Rooms", galardonada con múltiples premios IndieAñade 24 nuevos niveles y una historia para el modo 2P, ambos exclusivos de Nintendo Switch, a "Rooms: The Unsolvable Puzzle". La obra original, "Rooms: The Main Building", se presentó a nivel mundial en Steam, Nintendo DS y Wii, con aclamación de la crítica.

Disfrute de la aventura con el personaje principal, "Anne", y un nuevo personaje, "George", en misteriosas habitaciones de rompecabezas.

Enlace de descarga de la imagen https://photos.app.goo.gl/1tVCyxbCSGKLUFUR7 [https://photos.app.goo.gl/1tVCyxbCSGKLUFUR7]

¿Qué es "Rooms: The Adventure of Anne & George"?Es un juego único donde los jugadores ayudan a Anne a escapar de una mansión manipulando las habitaciones que se mueven como rompecabezas deslizantes. Los jugadores pueden encontrar la salida moviendo las "habitaciones" que conforman el edificio y usando aparatos como máquinas y muebles.

Enlace de descarga de la imagen https://photos.app.goo.gl/TUx3re8tTC1gpwmE6 [https://photos.app.goo.gl/TUx3re8tTC1gpwmE6]

Modo 2P exclusivo de Nintendo SwitchSe añadió un modo 2P a las series. Los jugadores pueden controlar a "Anne" y "George" usando los Joy-Con (L) y (R). Mueva "habitaciones" y comuníquese con el otro jugador para asegurarse de que ambos no acaban en la misma habitación; de lo contrario, la bomba dentro de George se activará. Despeje las etapas encontrándose con el otro jugador en la habitación de salida y sea testigo de un final exclusivo para Nintendo Switch (TM).

Enlace de descarga de la imagen https://photos.app.goo.gl/3T4UDY9MaFLamitV9 [https://photos.app.goo.gl/3T4UDY9MaFLamitV9]

Resumen del productoTítulo: "Rooms: The Adventure of Anne & George"Plataforma: Nintendo Switch (TM)Género: aventura rompecabezasFecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2018/descargablePrecio (impuestos incluidos): 12,99 eurosModo: modos de 1 y 2 jugadoresIdiomas: inglés, francés, español, alemán, japonés, coreano, chino (tradicional y simplificado)Vídeo oficial: https://youtu.be/fXPiSL_C8TI [https://youtu.be/fXPiSL_C8TI]

Nota: versión de RV compatible con PS 4 "Rooms: The Unsolvable Puzzle" también a la venta con gran aclamaciónHaga clic aquí para comprar el juego (europeo)https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00 [https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00]

Precio (impuestos incluidos): 11,99 euros Idiomas: inglés, francés, español, alemán, japonés, coreano, chino (tradicional y simplificado)Vídeo RV: https://youtu.be/sIIszM2mwHw [https://youtu.be/sIIszM2mwHw]

Enlace de descarga de la imagen https://photos.app.goo.gl/dGoQhhvqGrnMMMym7 [https://photos.app.goo.gl/dGoQhhvqGrnMMMym7]

- Twitter oficial: https://twitter.com/prismplus_JP [https://twitter.com/prismplus_JP]- Facebook oficial: https://www.facebook.com/prismplusgames/ [https://www.facebook.com/prismplusgames/]- YouTube oficial: https://goo.gl/xCHvFf [https://goo.gl/xCHvFf]

(C) 2018 HandMade Game. Publicado por PrismPlus Co., Ltd.

CONTACTO: CONTACTO: Chizuru Makita, Relaciones Públicas, PrismPlus Co.,Ltd., Tel.: +81-3-6276-3191, correo electrónico: press@prismplus.jp,*Consultas solo aceptadas por correo electrónico en japonés/inglés