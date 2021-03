Product Analytics es el primer factor de medición del éxito digital, según el nuevo informe de Harvard Business Review,

- Product Analytics ha superado los análisis de marketing heredados para medir las experiencias digitales de los clientes

- En la medición de la experiencia digital del cliente, Product Analytics ha superado a otras herramientas históricas de marketing digital

AMSTERDAM, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Amplitude, el sistema operativo para el negocio digital, dio a conocer hoy la investigación patrocinada que ha sido realizada por Harvard Business Review Analytic Services que revela que el análisis de productos es la medición número uno para las experiencias digitales de los clientes. La encuesta y el informe, "Making the Leap to a Digital-First Enterprise," muestran el cambio en la forma en que los líderes empresariales digitales están midiendo el impacto de las experiencias digitales en la nueva era, con el análisis de productos en el primer lugar sobre otras fuentes de medición históricas, incluyendo análisis web, análisis de atribución de marketing, herramientas de inteligencia empresarial y encuestas.

Clientes de Amplitude como Ford Motor Company, Care.com, y Match fueron entrevistados por Harvard Business Review Analytic Services para el informe, que incluyó información de 295 ejecutivos de negocios globales en empresas de tamaño de cientos a decenas de miles de empleados, en una variedad de industrias clave. El informe reveló cinco nuevos pilares fundamentales para sentar las bases del éxito empresarial digital en la nueva primera era digital, entre ellos:

-- La primera era digital está aquí para quedarse: Más de tres cuartas partes de los ejecutivos encuestados (78%) dijo que la adopción digital se ha acelerado y nunca volverá a niveles anteriores, con clientes que han formado nuevos y duraderos hábitos digitales. El 92% dijo que ahora es una oportunidad única para capitalizar la aceleración digital. -- El producto digital es el epicentro del negocio digital: el 58% de los ejecutivos citó un enfoque en el engagement del usuario como el indicador número uno del éxito a largo plazo de un producto digital. Esto pone de relieve el cambio que se ha sucedido en el que se pasa de medir cómo" "atraer al cliente hacia su producto", con métricas tradicionales y conocidas como "vanity metrics", como los clics en anuncios y el tráfico de sitios web, a medir cómo los clientes están obteniendo valor dentro del producto digital (it's a too heavy sentence and pretty repetitive). -- Net Promoter Score está perdiendo relevancia: Net Promoter Score (NPS) solía ser el santo grial para medir el sentimiento y la fidelidad del cliente. Ahora, sólo el 16% de los ejecutivos considera que las métricas de sentimiento de los clientes, como NPS, son importantes para el éxito a largo plazo de un producto digital,. Esto pone de relieve un cambio clave en l medición de la opinión del cliente post-venta, a pasar a medir la experiencia del usuario en tiempo real mientras éste está interactuando con el producto digital como factor crítico del éxito digital. -- La cultura de datos es un diferenciador: el 43% de los ejecutivos citó la falta de una cultura basada en datos como el principal desafío para dar el salto a un negocio guiado por lo digital. Casi el 40% de los ejecutivos también citó la incapacidad de analizar toda la experiencia de sus clientes a través de varios dispositivos y productos, y la falta de datos centralizados, como desafíos clave. -- Las expectativas son altas y la competencia implacable: el 81% de los ejecutivos cree que las expectativas de los usuarios para grandes experiencias digitales nunca han sido mayores, y el 69% dijo que la competencia por la fidelidad de los clientes nunca ha sido tan feroz, destacando la urgencia imperante de todas las empresas digitales para repensar cómo ofrecen valor al cliente en la nueva era.

"Estamos viviendo una revolución de ingresos económicos procedentes de productos digitales, centrada en el uso de productos digitales para rediseñar completamente el valor que creamos para los clientes", dijo Jian Wei Hoh, jefe de diseño de negocios de Ford Motor Company, en el informe. "Todo lo que la gente hace tiene un aspecto de experiencia digital. Los productos digitales nos ayudan a acercarnos al cliente integrándonos sin problemas en sus customer journeys centrados en lo digital."

"Ahora hay dos tipos de empresas que emergen más rápido que nunca: los disruptores digitales y los que están siendo irrumpidos digitalmente", dijo Jennifer Johnson, Directora de Marketing y Estrategia de Amplitude. "Para sobrevivir en esta nueva era digital, las empresas necesitan un enfoque fundamentalmente nuevo para entender el comportamiento digital de los clientes, prediciendo qué comportamientos se traducen en resultados empresariales y adaptando experiencias digitales para maximizar los resultados empresariales. No se puede obtener esta visibilidad a través de clics de anuncios y tráfico web. La nueva métrica de negocio digital para desbloquear el crecimiento está midiendo dónde se crea e intercambia el valor en el producto digital. Medir el éxito digital a través de esta lente debe estar en el centro de cada negocio digital."

Para saber más sobre el informe lea nuestro blog aquí o acceda al informe completo aquí.

Acerca de Amplitude

Amplitude, el sistema operativo para negocios digitales, está clasificado #22 en la lista de Best Software Products de G2. Con sede en San Francisco con oficinas en Nueva York, Londres, París, Ámsterdam y Singapur, Amplitude ayuda a las organizaciones a comprender profundamente el comportamiento de sus clientes digitales, predecir las acciones que se correlacionan con los mejores resultados empresariales y adaptar rápidamente la experiencia del cliente para maximizar los ingresos. Más de 40.000 aplicaciones digitales en empresas como Microsoft, Ford, CapitalOne, NBC, Hubspot y PayPal utilizan Amplitude para responder a preguntas estratégicas sobre cómo los clientes digitales utilizan sus productos digitales y dónde realizar sus apuestas digitales para maximizar los ingresos.

CONTACTO: CONTACTO: Nota a los redactores: Jan van Zwet, +31611757677,press@amplitude.com