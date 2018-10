COMUNICADO: Los productores de cerveza, vino y licores cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

Publicado 06/07/2018 8:17:55 CET

-- Los productores de cerveza, vino y licores son socios activos y se muestran dispuestos a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU)

- Los miembros de la IARD ya apoyan los ODS de la ONU a través de un amplio abanico de iniciativas - En asociación con otros, los productores están marcando un efecto positivo en miles de comunidades - Los miembros de la IARD están decididos a hacer más y a desempeñar un papel importante en el cumplimiento de los ODS

La ONU ha integrado la asociación como el centro de los ODS y sigue destacando el importante papel que el sector privado puede desempeñar como parte de un enfoque multisector.

Las empresas pueden activar ideas más atrevidas y un mayor impacto a través de su inversión, experiencia única, tecnología, alcance y datos. Los miembros de la IARD, como los productores de cerveza, vino y licores, han mostrado su determinación de ser parte de este movimiento de cambio positivo para promover el desarrollo sostenible para todos.

Partnering For Progress [http://bit.ly/IARDpfp ] on SDGS analiza el trabajo realizado por los miembros de la IARD que ha supuesto un cambio significativo en el mundo, centrándose en las áreas clave para combatir el uso dañino del alcohol, mejorando la salud, reduciendo el impacto medioambiental, impulsando el crecimiento económico y reduciendo las enfermedades no transmisibles. Sus esfuerzos colectivos han tenido un impacto positivo en miles de comunidades, desde la República Dominicana a la India.

El consejero delegado y director general de la IARD, Henry Ashworth, comentó: "Este informe, y los ejemplos citados en él, destacan el progreso que puede alcanzarse mediante asociaciones importantes entre empresas, ONG y gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Sin embargo, las asociaciones de éxito solo pueden prosperar cuando hay un sector empresarial amplio y responsable capaz de desempeñar su papel y apoyar a otros a desempeñar el suyo.

"Un enfoque que abarque a toda la sociedad es fundamental para conseguir el desarrollo sostenible a escala local, nacional y global, y nuestros esfuerzos colectivos pueden ir mucho más allá si nos movemos a partir de una agenda compartida para buscar soluciones conjuntas.

"Desarrollando una respuesta unida y colaborativa, que incluya a los productores de cerveza, vino y licores como socios iguales, podemos abordar los ODS y ayudar a cumplir los objetivos dispuestos".

Los miembros de la IARD son socios activos en el cumplimiento de los ODS:

- Todos los miembros de la IARD están comprometidos a reducir el consumo de alcohol dañino mediante los Compromisos de los productores [http://www.producerscommitments.org ]* Algunos de los principales logros alcanzados en los últimos cinco años son: - Una media de 345 programas de prevención de conducción bajo los efectos del alcohol operativos al año (entre 2014 y 2017) - Se llegó a más de seis millones de menores de edad mediante interacciones personales (entre 2015 y 2017) - Un aumento del 66% en las iniciativas de comercio responsable local operando al año (entre 2013 y 2017) - Muchos miembros de la IARD también se han unido a la Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER). Colectivamente, los miembros de la BIER han reducido sustancialmente su uso de energía y agua. En 2015, los miembros de la BIER utilizaron 69.000 millones litros menos de agua. - Contribución económica. Como productores líderes de cerveza, vino y licores, los miembros de la IARD son contribuyentes a la actividad económica en todo el mundo. Globalmente, la industria de las bebidas alcohólicas está valorada en 1,4 billones de dólares estadounidenses y esta cifra incluye millones de empresas, desde la agricultura, producción, distribución, comercio minorista, hospitalidad y turismo. - Los miembros de la IARD reconocen que el desarrollo económico debe ser sostenible y socialmente responsable y por ello todos son firmantes del UN Global Compact.

La International Alliance for Responsible Drinking (IARD) es una organización sin fines de lucro, dedicada a abordar el problema global de la salud pública por el consumo nocivo de alcohol y a promover el consumo responsable de alcohol. La IARD está respaldada por sus compañías miembro de todos los sectores de la industria del alcohol regulada -cerveza, vino y licores- en su propósito común de ser parte de la solución de reducir el uso dañino de alcohol. Para más información sobre nuestra afiliación y lo que hacemos, visite http://www.iard.org.

