Los profesionales de la salud deberían estar informados sobre el vapeo

(Información remitida por la empresa firmante)

Bruselas, 17 de marzo (News Aktuell) .- 700.000 personas en la UE mueren cada año por fumar, y uno de cada dos fumadores fallece 14 años antes de lo que les correspondería. [1] Pasarse al vapeo ha ayudado a millones de fumadores en todo el mundo a reducir drásticamente los perjuicios sobre su salud.

El principio de reducción de daños funciona, y más millones de fumadores podrían sacarle partido. Pero para que la sociedad cambie de verdad, la población fumadora debe conocer los datos, y el punto de partida es el personal sanitario.

Tres expertos del King's College de Londres y la organización sanitaria benéfica Action on Smoking and Health (ASH) se han dirigido, hace poco, a los profesionales de la salud para centrarse en los «mitos sobre los cigarrillos electrónicos y el vapeo». [2]

«Los cigarrillos electrónicos (vapeadores) son, en el presente, la herramienta más popular para dejar de fumar en Inglaterra, y los usan unos 4,3 millones de adultos en Gran Bretaña, la mayoría exfumadores», señalan los autores. «Vapear conlleva solo una pequeña parte de los riesgos que fumar implica para la salud, y se debería animar a los fumadores a usar productos de vapeo… para dejar de fumar». Los expertos temen que los mitos acerca de vapear «puedan socavar el uso de estos productos como métodos para dejar de fumar».

Dustin Dahlmann, presidente de la IEVA, coincide: «Los datos sobre reducción de daños están sobre la mesa. Si muchos más fumadores que no pueden dejar el hábito por otros medios se pasasen a los cigarrillos electrónicos, millones de personas en todo el mundo vivirían más y mejor. La política sanitaria en el Reino Unido debería servir de ejemplo para todos los legisladores».

El gobierno británico advierte que vapear es, como mínimo, un 95 % menos nocivo que fumar. El riesgo de desarrollar cáncer se considera un 99,5 % menor entre quienes vapean frente a quienes fuman. Estos hallazgos se han visto corroborados en múltiples publicaciones en los últimos años. [3]

Pero demasiados fumadores están equivocados acerca del daño de vapear en relación con el tabaco. Solo el 28 % de fumadores en Europa sabe que vapear es menos dañino que fumar. [4]

«Es crucial que los fumadores reciban la información sobre reducción de daños. Los profesionales de la salud tienen esta responsabilidad, así como los especialistas en contacto directo con quienes quieren dejar de fumar», explica Dustin Dahlmann.

________________________________

Fuentes:

[1] Resumen de salud pública, Comisión Europea. Enlace

[2] "There are many myths about e-cigarettes and vaping" (Existen muchos mitos sobre los cigarrillos electrónicos y el vapeo), Nursing Times 22/02/2023. Enlace

[3] Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 (Análisis de evidencias de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado 2018), Public Health England. Enlace

[4] European adult smokers’ perceptions of the harmfulness of e-cigarettes relative to combustible cigarettes (Percepciones de los fumadores adultos europeos en relación con la nocividad de los cigarrillos electrónicos frente a los cigarrillos combustibles), European Journal of Public Health 2020. Enlace

Acerca de IEVA

La Independent European Vape Alliance (IEVA) es la única asociación paneuropea que busca unir a asociaciones, compañías, fabricantes y mayoristas nacionales de la industria del vapeo y ofrecerles una representación responsable a escala europea. El principio fundacional de la IEVA es contribuir a la reducción de daños y la salud pública. Los cigarrillos electrónicos tienen un impacto positivo considerable y se deberían reconocer como una herramienta de reducción de daños, pues vapear no es lo mismo que fumar.

Contacto de prensa:

Independent European Vape Alliance (IEVA)

Presidente: Dustin Dahlmann

Coordinador de prensa: Philip Drögemüller

Teléfono: +32 (2) 791 7759

Correo electrónico: p.droegemueller@eurovape.eu

Web: www.eurovape.eu