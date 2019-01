El programa de donantes Gift of Life Donor Program es el líder estadounidense a la hora de salvar vidas (1)

Publicado 07/01/2019 17:28:52 CET

La región bate dos récords nacionales en 2018

Más donantes de órganos y trasplantes de órganos que salvan vidas

FILADELFIA, 7 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Por undécimo año consecutivo, el programa de donantes Gift of Life Donor Program se desmarca como la Organización de Procura de Órganos (OPO) líder en el plano nacional y coordina la gestión de la mayoría de los órganos para trasplantes que salvan vidas entre las 58 organizaciones OPO de Estados Unidos.

https://mma.prnewswire.com/media/804240/GLDP_EOY18_FINAL.pdf [https://mma.prnewswire.com/media/804240/GLDP_EOY18_FINAL.pdf]

Gift of Life batió dos récords nacionales en 2018, con unas cifras totales más elevadas jamás registradas para los donantes de órganos y trasplantes en un OPO estadounidense en un solo año. La región en la que opera Gift of Life fue líder en:

-- Donantes de órganos: coordinación de 615 donantes de órganos que ofrecen regalos que salvan vidas -- Trasplantes de órganos: donaciones que posibilitaron el trasplante de 1671 órganos

La tasa anual de donación de Gift of Life es de 55 donantes de órganos por millón de habitantes, y la tasa de trasplantes anuales es de 149 trasplantes por millón de habitantes, cifras que ocupan las posiciones más altas del mundo respectivamente.

"Estamos muy orgullosos de servir a una comunidad que año tras año es la más generosa de la nación", dijo el presidente y el consejero delegado de Gift of Life, Howard M. Nathan. Gift of Life está al servicio de 11,2 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware.

En 2018, Gift of Life también recuperó tejidos procedentes de 2503 donantes, incluidos 1368 donantes musculoesqueléticos y 2009 donantes de córnea. Estas donaciones que mejoran vidas de la gente pueden beneficiar a hasta 100.000 personas, con donaciones de hueso para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de válvulas cardíacas para solventar defectos potencialmente mortales, donaciones de piel destinadas a cirugía reconstructiva y la curación de pacientes con quemaduras, así como de córneas para ofrecer el don de la vista.

"Nuestra comunidad entiende la crucial responsabilidad humana de ayudar al prójimo. Registrarse como donante de órganos y tejidos es uno de los actos más puros de generosidad que uno puede realizar como ser humano", continuó diciendo el Sr. Nathan. "Cada uno de estos donantes de órganos y tejidos, así como las familias de los donantes, dicen sí a la donación de forma desinteresada en un momento de dolor, de manera que puedan salvar y mejorar la vida de los demás". Escuche la historia de una familia en esta entrevista con una madre donante que perdió a su hijo adolescente en un trágico accidente: https://www.donors1.org/life-after-loss-anthonys-story/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=90480699&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Flife-after-loss-anthonys-story%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Flife-after-loss-anthonys-story%2F]

Líder en la construcción de una comunidad

Gift of Life trabaja estrechamente con 130 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante en toda la región donde opera para llevar a cabo su labor de salvar vidas. "El equipo de Gift of Life y los equipos de cuidados intensivos del hospital trabajan codo con codo, en horario ininterrumpido los 7 días de la semana para asegurar que la donación sea una opción para las familias", afirma el vicepresidente de Servicios Clínicos de Gift of Life, Richard D. Hasz. "La dedicación y la compasión que ellos muestran al preocuparse por las familias durante todo el proceso de donación y trasplante es verdaderamente excepcional". Estas asociaciones tan importantes han ayudado a construir una cultura de donación extremadamente fuerte en toda la región de Gift of Life. Cada año, Gift of Life reconoce la labor de los hospitales con su premio Gift of Life Award (Don de vida) en apoyo de la donación de órganos. Escuche a los galardonados de este año mientras reflexionan sobre el cuidado que brindan a las familias y sobre su trabajo con Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=86105600&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fgift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fgift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals%2F]

Actualmente, alrededor de 114.000 personas en los Estados Unidos esperan por un órgano que les pueda salvar la vida, y cada día, 20 personas mueren esperándolo. En la región de Gift of Life, hay aproximadamente 5200 hombres, mujeres y niños esperando por un trasplante que les salve la vida. Escuche en esta entrevista la historia de una de las familias que habla sobre la espera y la pérdida, y subraya la necesidad de que más gente se registre como donante de órganos: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/gift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=2952401422&u=https%3A%2F%2Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%2Fgift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%2Fgift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story%2F]

La organización Donate Life America estima que si cada donante potencial se registrase, el número de vidas salvadas podría ser el doble. El año pasado, se realizaron más de 34.000 trasplantes que salvaron vidas en los Estados Unidos. En la región de Gift of Life, los índices de registro varían: desde el más bajo con un 31,8 por ciento en Pensilvania (en el condado de Filadelfia), hasta el más alto con un 59,2 por ciento en el condado de Centre, lo que arroja una media del 47,9 por ciento en todo el estado. El índice de registro medio es del 40,2 por ciento en el sur de Nueva Jersey y del 52 por ciento en Delaware.*

"Nuestra comunidad debería estar orgullosa de cómo lideramos la nación salvando vidas a través de la donación de órganos", dice la vicepresidenta del Departamento Jurídico y Administrativo de Gift of Life, doña Jan L. Weinstock, "pero no debemos olvidar que todavía queda una enorme brecha entre el número de personas que esperan un órgano y las que reciben un trasplante". Necesitamos con urgencia más gente que se registre como donante de órganos para ayudar a llenar ese vacío y así poder salvar más vidas".

Registrarse en donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=4019360129&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2F&a=donors1.org.] solo lleva 30 segundos.

Líder en apoyo a pacientes y familiares

