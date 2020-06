Prueba de detección de anticuerpos SARS-CoV-2 IgG de Beckman Coulter está disponible en mercados que aceptan la marca CE

Sobre Beckman Coulter Beckman Coulter está comprometida con el progreso y la democratización de la sanidad aplicando el poder de la ciencia, la tecnología, la pasión y la creatividad de sus equipos, poniendo en valor el papel de los laboratorios de diagnóstico en la mejora de la salud. Los sistemas de diagnóstico de Beckman Coulter se utilizan para realizar complejas pruebas biomédicas y están disponibles en hospitales, laboratorios de referencia y centros de asistencia sanitaria de diversas partes del mundo. Beckman Coulter ofrece una combinación única de profesionales, procesos y soluciones diseñadas para mejorar el rendimiento de los laboratorios clínicos y de las redes de atención sanitaria. Beckman Coulter acelera la prestación de la atención médica gracias a una gama de sistemas relevantes en este ámbito, apostando por la automatización en sus procesos, otorgando la posibilidad de obtener mejores conocimientos mediante la informática clínica y sacando a relucir su valor a través de importantes colaboraciones. Beckman Coulter es una empresa de Danaher Corporation desde el año 2011, con sede en Brea, California, y que cuenta con más de 11,000 asociados en todo el planeta que ponen todo su esmero en conseguir que el mundo sea un lugar más sano.

1 Grifoni, A., et al., Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals, Cell (2020), prepublication, doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=3610401643&u...]

© 2020 Beckman Coulter. Todos los derechos reservados. Beckman Coulter, el logotipo,el producto y el servicio de Beckman Coulter expuestos aquí son marcas registradas de Beckman Coulter, Inc. en Estados Unidos y otros países.

https://mma.prnewswire.com/media/1180161/Beckman_Coulter_COV... [https://mma.prnewswire.com/media/1180161/Beckman_Coulter_COV...]

https://mma.prnewswire.com/media/1180162/Beckman_Coulter_Cor... [https://mma.prnewswire.com/media/1180162/Beckman_Coulter_Cor...]

https://mma.prnewswire.com/media/1180163/Beckman_Coulter_IgM... [https://mma.prnewswire.com/media/1180163/Beckman_Coulter_IgM...]

https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo... [https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1180160/Beckman_Coulter_IgG... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=3392750228&u...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1180161/Beckman_Coulter_COV... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=2684935139&u...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1180162/Beckman_Coulter_Cor... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=786853077&u=...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1180163/Beckman_Coulter_IgM... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=1429947554&u...]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829003-1&h=4133401627&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Roslyn Whitehurst, Beckman Coulter,rwhitehurst@beckman.com

Sitio Web: https://www.BeckmanCoulter.com/