Publicis Sapient nombra a John Maeda como director de experiencias

CANNES, Francia, 18 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Publicis Sapient, el centro de transformación empresarial de Publicis Groupe, ha anunciado hoy el nombramiento de John Maeda como director de experiencias. La selección de Maeda, uno de los líderes creativos del mundo en diseño informático que converge diseño y tecnología, señala el compromiso continuado de Publicis para ir más allá a la hora de ayudar a las empresas a crear valor exponencial para sus clientes y sus mercados.

"John Maeda es uno de los pensadores más extraordinarios en diseño y tecnología de nuestra época, cuenta con un abolengo excepcional como líder para ayudar a las empresas a ir más allá en términos de creatividad e innovación y reinventar sus negocios y el sector", comentó Nigel Vaz, director ejecutivo de Publicis Sapient.

En su rol, John se unirá al colectivo creativo ejecutivo del Publicis Groupe, departamento en el que la creatividad es polifacética y estructurada para desarrollar la amplia gama de creatividad necesaria para el mundo moderno y dar vida a creatividad dinámica a través de historias, experiencias e innovación.

"Publicis Groupe es una de las únicas compañías del mundo que puede conectar todo el viaje del cliente a través de la creatividad; un lugar donde las historias se unen a experiencias como puente hacia la tecnología, todo ello basado en datos. John, con su experiencia y liderazgo a la hora de conectar diseño y tecnología para crear productos, servicios y experiencias más impactantes, aporta un valor increíble a nuestra capacidad para crear experiencias significativas a nuestros clientes", comentó Nick Law, director creativo del Publicis Groupe.

El rol de Maeda como director de experiencias forja una colaboración entre ingeniería y diseño al mayor nivel posible, desvinculando de manera inusual experiencias del líder creativo tradicional y juntándola con el vicepresidente de ingeniería. Esta acción se basa en la fuerte trayectoria de Publicis Sapient de tecnología y experiencias sinérgicas y muestra un futuro basado en tecnología donde la creatividad está completamente integrada.

"Siempre hemos creído que la marca es la experiencia y la experiencia es la marca. En Publicis Sapient hemos dedicado casi tres décadas a sacar provecho del poder disruptivo de la tecnología y del diseño para capacitar a las empresas de nuestros clientes a nivel digital en su búsqueda de lo siguiente. Al mezclar estrategia y asesoría, experiencia e ingeniería con una cultura de solución de problemas creativa, somos capaces de colaborar con nuestros clientes para identificar y desbloquear cómo crear valor para sus clientes y sus mercados", comentó Nigel Vaz, director ejecutivo de Publicis Sapient.

Además de liderar el diseño a nivel global, Maeda dedicará tiempo a la gente para contribuir inclusión y talento, componentes vitales para desbloquear un valor real para los clientes.

"Nuestros clientes saben, desde hace tiempo, que necesitan que la tecnología y los medios trabajen juntos sin perder o degradar el producto creativo. La historia de Maeda de fomentar ideas inclusas como clave para una creatividad excelente se alinea con los pilares estratégicos de Publicis Groupe en el desarrollo de talento y cultural", comentó Carla Serrano, directora científica.

John Maeda dijo, "Cuando se masifica la tecnología, la calidad de la experiencia se convierte en un factor clave diferenciador. Pero no se pueden tener buenas experiencias sin una buena tecnología. Publicis Sapient ofrece a sus clientes una gama completa de capacidades ingeniería mezcladas con una rica trayectoria en la vanguardia de tecnología de creatividad que data de la década de los 90, cuando los conocí por primera vez mientras estaba en MIT. Aspirar a capacitar a empresas establecidas de todo tamaño a crear buenas experiencias a sus clientes para competir contra las grandes tecnológicas es lo me apasiona en estos momentos. Tengo ganas de comprobar el impacto que podemos tener y me alegra unirme a este gran equipo multidisciplinar".

Maeda se une a Publicis Sapient desde Automattic, donde ha trabajado como jefe global de diseño informático + inclusión. Maeda trabaja en la junta de Sonos, el Museo Smithsonian de diseño y Weiden + Kennedy, además es autor de cinco libros incluido el exitoso, "Las leyes de la simplicidad".

Maeda recibió el Premio Nacional de Diseño de la Casa Blanca, el premio a la Innovación disruptiva del festival de cine Tribeca. Sus obras forman parte de la colección permanente del Museum of Modern Art. Obtuvo una licenciatura en ingeniería eléctrica y una licenciatura en informática en MIT, hizo un máster en dirección en la Arizona State University, obtuvo su doctorado en la Universidad de Tsukuba en Japón y ha obtenido tres doctorados honoríficos.

Antes de estar en Automattic, Maeda trabajó como socio de diseño en Kleiner Perkins y en la junta de diseño de eBay, Inc. Antes de eso, era profesor titular de investigación en MIT Media Laboratory y el 16º presidente de la Escuela de diseño de Rhode Island.

Acerca de Publicis Sapient

Publicis Sapient es el socio de transformación digital que ayuda a organizaciones establecidas a obtener capacidad digital, tanto en su funcionamiento como en los servicios que ofrecen a sus clientes. Ayudamos a desbloquear valor gracias a una actitud emprendedora y métodos modernos que fusionan estrategia, asesoría y experiencia del cliente con ingeniería ágil y creatividad para solución de problemas. Como pioneros digitales con 20 000 trabajadores y 53 oficinas en todo el mundo, nuestra tecnología de experiencia, ciencia de datos, asesoría y obsesión en los clientes, combinada con una cultura de curiosidad e inquietud, nos permite acelerar las empresas de nuestros clientes a través del diseño de productos y servicios que sus clientes valoran. Publicis Sapient es el centro de transformación digital del Publicis Groupe. Para más información, visita publicissapient.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2499823-1&h=874334835&u=...].

