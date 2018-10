COMUNICADO: Pythian consigue Cloud Migration Partner Specialization en el Google Cloud Partner Specialization Program

Publicado 23/07/2018 20:33:46 CET

Google Cloud reconoce la competencia técnica de Pythian y el éxito probado en la

migración de nube

Pythian [http://www.pythian.com ], una compañía global TI que ayuda a las empresas a aprovechar tecnologías de datos disruptivas para competir mejor, anunció hoy que ha logrado la Cloud Migration Partner Specialization en el Google Cloud Partner Specialization Program. Mediante la obtención de esta Partner Specialization [https://www.blog.google/products/google-cloud/building-a-better-cloud-with-our-partners-at-next-18 ] , Pythian ha demostrado su experiencia y éxito en la construcción de soluciones para clientes en el campo de la migración de nube utilizando la tecnología Google Cloud Platform.

El Google Cloud Partner Specialization Program está diseñado para proporcionar a los clientes Google Cloud con socios calificados que han demostrado dominio técnico y éxito probado en solución especializada y áreas de servicio.

Pythian recibió el Google Cloud Platform Partner Specialization en Cloud Migration debido al éxito demostrado en la construcción de arquitecturas fundamentales y luego migrar un número significativo de cargas de trabajo de cliente local o de otros proveedores de la nube a la Google Cloud Platform.

"La Google Cloud Platform está cambiando cómo el mundo hace negocios," dijo Vanessa Simmons, vicepresidente, desarrollo empresarial en Pythian. "Como un Google Cloud Migration Specialized Partner, somos capaces de ayudar a los clientes en todo el mundo a obtener el máximo beneficio de una gama completa de GCP de tecnologías emergentes. Pythian tiene una experiencia de más de veinte años en datos y conocimientos profundos en GCP, y para nuestros clientes, eso significa un avance rápido, fácil y rentable a la nube."

Recientemente, BBM seleccionó Pythian para ayudarles a avanzar su infraestructura TI de misión crítica para los consumidores de BBM de Android, iOS y Windows desde los centros de datos BlackBerry en Canadá a Google Cloud Platform (GCP) en Asia.

Para saber más sobre la gama completa de Pythian de servicios expertos [https://pythian.com/google-cloud-platform ] para Google Cloud Platform, incluyendo casos de uso real y especializaciones, visítenos en Google NEXT, 24-26 de julio de 2018 en el Moscone Center en San Francisco, expositor #S1324. Vanessa Simmons ofrecerá una sesión titulada Solution Selling Mindset - Moving from Product to Solution Selling el lunes 23 de julio de 2018 a las 11:00 am PDT (sala número 310-314).

Vanessa Simmons estará disponible para entrevistas en Google NEXT. Para reservar una entrevista in-situ llame al 613-897-9444 o envíe un email simmons@pythian.com.

Acerca de Pythian Pythian es una compañía global TI que ayuda a las empresas a aprovechar tecnologías de datos disruptivas para competir mejor. Nuestros servicios y soluciones de software desencadenan el poder de la nube, datos y análisis para impulsar mejores resultados de negocio. Nuestros 20 años en datos, compromiso de contratar el mejor talento y nuestra profunda experiencia técnica y empresarial nos permiten cumplir nuestra promesa del cliente de utilizar la tecnología para ofrecer los mejores resultados de forma más rápida.

