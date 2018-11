QuantumClean® y ChemTrace® muestran cómo reducir CoO de la fabricación de obleas en SEMICON Europa 2018

Publicado 02/11/2018 4:10:38 CET

QUAKERTOWN, Pensilvania, 2 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- QuantumClean [http://www.quantumclean.com/] y ChemTrace [http://www.chemtrace.com/] demostrarán como su compartimento de limpieza de alta pureza de componentes, revestimientos propios y pruebas analíticas de microcontaminación ayudan a reducir el costo de propiedad (CoO) de la fabricación de obleas. Habrá información disponible sobre las soluciones durante las horas de la exhibición SEMICON Europa en el Exhibition Center Messe München de Múnich, Alemania del 13 al 16 de noviembre de 2018 (caseta A4510).

Ofreceremos varias presentaciones para informar a gestores de distribución industrial, fabricantes de equipo original, gestores de operaciones y personal y fundiciones sobre cómo pueden reducir el costo de propiedad de la limpieza de alta pureza en deposición de capas atómicas (ALD), deposición química de vapor (CVD), difusión, grabación, implante de iones, deposición física de vapor (PVD) y soluciones al cliente en Control de calidad de componentes. Los empleados de la caseta demostrarán cómo: compartimentos limpios se inician más rápido; plazos más rápidos para componentes reducen el inventario; un mayor tiempo medio entre limpiezas mejora la productividad y reduce los costos de gestión de proyectos; métodos de limpieza y revestimiento menos agresivos prolongan la vida de los componentes.

"Los visitantes de SEMICON Europa pueden hablar con nuestros expertos en soluciones en la caseta A4510 para ver cómo ofertas de servicios diferenciados pueden mejorar sus operaciones al resolver desafíos vitales en el compartimento de proceso relacionado con la fabricación de componentes", explicó Scott Nicholas, vicepresidente ejecutivo.

Los visitantes de la caseta QuantumClean/ChemTrace recibirán un obsequio gratuito.

ChemTrace(®) y QuantumClean(®) son unidades del Departamento de servicios a semiconductores de Ultra Clean Technology.

QuantumClean es un líder global en compartimientos de limpieza de alta pureza de componentes sub-1onm externalizados y servicios de revestimiento, soluciones de extensión de la vida de los componentes y optimización del proceso para la industria de fabricación de obleas semiconductoras, fabricantes de equipo original y gestores de operaciones y personal.

Fundado en el año 2000, QuantumClean opera Advanced Technology Cleaning Centers(®) (Centros de tecnología avanzada de limpieza) innovadores que se han diseñado con el principio de ofrecer a los clientes process improvement through consistently cleaner parts(®) (mejora de procesos con componentes sistemáticamente más limpios) que es superior a los estándares industriales. Dichas soluciones reducen de manera significativa el costo de propiedad de nuestros clientes. QuantumClean, que cuenta con 1500 empleados en 18 fábricas ubicadas en 8 países, ofrece capacidades de limpieza sin igual y comodidad en todo el mundo. quantumclean.com [http://www.quantumclean.com/]

Durante 25 años, ChemTrace ha ofrecido verificación independiente y analítica de la eficacia del proceso de los compartimentos de limpieza de componentes. ChemTrace ofrece análisis líder de microcontaminación en componentes, obleas y deposiciones, productos químicos, materiales de limpieza, agua destilada y contaminación molecular aérea. ChemTrace, con más de 120 empleados en 4 laboratorios ubicados en 3 países, ofrece un análisis de microcontaminación sin igual y comodidad local. chemtrace.com [http://www.chemtrace.com/]

